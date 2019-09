施维茨州、下瓦尔登半州和楚格州的居民人均财富最高,弗里堡州则人均资产最低。

瑞士联邦税务管理局(Swiss Tax Administration)提出警示,瑞士家庭正越来越富裕,但与此同时,贫富差距鸿沟也在难以遏制地扩大。原因就在于瑞士的低利率以及高管优渥的薪酬。



联邦税务管理局于本周一(9月23日)发布的报告显示,回顾2003年至2015年,瑞士居民中,1%最富有的财富持有者所持资产在12年间增幅高达近43%。与此同时,处于财富金字塔低端、资产相对单薄的75%的瑞士家庭,同期财富仅增长了18.6个百分点。



据瑞士社会科学专业知识中心(FORS Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences)的高级研究员Ursina Kuhn解释,贫富间财富分配不均不断加剧、悬殊日益严峻,有多重原因,其中绝大多数症结并非瑞士特例,而是全球共性。



目前,已达到最低水平的触底利率正持续推高多种金融资产价值,尤其是房地产价格。”如果您名下拥有多套房产,那么您极有可能会亲眼见证所持有的资产价值的攀升,“Kuhn表示。



在世界上许多其他国家,与当地普通薪资涨幅相对平缓相比,高管薪金也呈现出显著的急遽上涨之势。因此,收入最高者得以有更多的财富积累用于长线储蓄或者投资。与此同时,相对富裕的群体也可以享受到由顶级投资顾问-譬如为富裕家族管理财富的私人机构所提供的咨询服务。



对瑞士而言,特别之处在于颇具争议的“一次整付税”政策(又称“包干纳税”政策或“财政贡献”政策,lump sum)。该政策依据富有的外籍人士所拥有的资产净值-而非收入来征收税款,换而言之,希望通过“财政贡献”纳税的方式获得瑞士居住许可的外国富豪,可以按照总消费确定税基-而不是按全球所得进行来缴税。此举因相对较低的缴纳税款,进而吸引了外国富豪纷纷选择从其他国家移居瑞士。

财富范畴



截至2015年底,瑞士家庭的总净资产为17.92亿瑞郎,人均拥有的净资产价值21.5166万瑞郎。



尽管如此,瑞士逾半数居民(55.46%)拥有的净资产低于5万瑞郎,与此同时,24.53%的居民个人财富为零。总体来看,5.72%的瑞士居民名下资产超过了100万瑞郎,而全国坐拥逾1000万瑞郎财富的群体,仅占全国人口不到1%。



施维茨州、下瓦尔登半州和楚格州的居民人均财富最高,价值分别高达71.8473万瑞郎、67.7401万瑞郎和49.2311万瑞郎。弗里堡州人均资产最低,仅为9.9099万瑞郎。

