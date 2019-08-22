如果只买便宜品牌，多拿主食少拿加工好的成品，便可节省许多开支。 (Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

近几年瑞士的贫困人口增加了20%。平均每12个人中就有一个是穷人。那么，在这个世界上最富有的国家当一个穷人，生活会怎样呢？

我想在一个月内按照最低的生存标准生活。于是我先找到伯尔尼的社会福利救济所去咨询：如果只靠救济金，那么我的生活水准会降低到何种程度。



我的租金尚还符合标准。“但在吃、穿、个人护理、用电、通讯和公共交通等基本需求方面，您要节省一些，”伯尔尼社会福利救济所的Alexandra Herren说。

细细算来：如果把我们三口之家能够领到的救济金(德)外部链接与我的纯收入进行比照，那么我们的现实收入要多出2’737瑞郎。如果考虑到作为社会福利的全额领取者，我不用交税，那么差距将缩小至1’800瑞郎。在此，我没有考虑到社会福利机构将依据申请酌情偿付的牙医、眼镜、取暖、儿童照管和汽车等费用。

随后我打电话给预算顾问。结果是：在房租、税务、医疗保险、消防税(是的，在有的社区，不去消防局服役就要缴税)和保险方面，我不用、或只需稍稍改动。不过在食品、护理用品、娱乐和家务开支方面，我要加以限制，或者说节约了。

1. 娱乐，业余时间和教育 信息框结尾

首先我退订了Netflix(在线影片租赁)和网络图书馆。今夏的度假计划也取消了。听起来挺无聊的吧？

可绝对不是：数字化带给我们前所未有的便利，不用付钱就可以享受到众多娱乐和教育节目。

我看电子书，听有声读物和音乐，看电影，通过播客、纪录片和教育节目更新我的知识，一切都是免费的。

不过我还是很庆幸，村里的节日没有在我进行“生存试验”的时候举办。因为我实在难以向我的女儿解释，为什么不能做摩天轮和旋转木马。我估计我们根本就不会去，因为总是对一个小孩子说不，太让人紧张。

2. 饮食 信息框结尾

在我的预算当中，最能节省的款项恐怕就是食堂的饭钱和咖啡钱了。仅咖啡一项我每月的支出就有80-120瑞郎。在食堂吃饭每月大概需要256瑞郎。这就把救济金中的“饭钱”基本用光了，而且还没有把晚饭的开销算进去。

试验期间，我往嘴里塞的是三明治和速溶咖啡。这样才能把我的午餐费用降到每月60瑞郎，还有10瑞郎用于咖啡和牛奶。

接下来我们会看到，在食品、清洁和洗护用品上可以节省许多。

(swissinfo.ch)

以下是我每周正常版的和节省版的大采购：



在瑞士超市Migros里，我几乎每周平均采购165瑞郎的商品，可以满足7顿早饭和14顿正餐的需求。如此购物，人均月饮食花销为560瑞郎。 (Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

同样在Migros超市里，节省版的每周购物大概花费53瑞郎，也一样可以满足7顿早饭和14顿正餐的需求。如此购物，人均月饮食花销为122瑞郎。 (Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

每周采购价目单 (德文 点击下载) 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 德语 (de) Preisliste Wocheneinkauf

我意识到，尽管要强迫自己只拿便宜货，但这也让购物变得更加简单而迅速。因为选择余地有限，所以根本不用考虑太多。说实话吧：47种酸奶种类也确实有点难为我。

3. 交通 信息框结尾

这就有点困难了。仅保障我工作通勤的月票，每月就要159瑞郎。此外还有半价卡(德)外部链接的开销，还要去拜访朋友、父母、姊妹和亲戚，他们分布在瑞士各地。

仅从我的居住地伯尔尼州到苏黎世我父母家，一去一回就要59瑞郎，还是在有半价卡的情况下。

在试验月里我从瑞士联邦铁路(SBB)的应用商店里购买特价票。这样去掉零头单程票的价格在7-28瑞郎之间。不过特价票必须提前购买，也只能买到非高峰时段的，还必须准时乘车，不能更换车次。所以我对爸妈说，我要于第4周周日的11点半拜访他们。挺幸运：他们那时候恰好有空。

4. 医疗支出 信息框结尾

我的后牙已经疼了好几个星期，恐怕是有洞了。不过难以确诊，因为我把看牙推到了体验月之后。补牙可是要花上几百瑞郎的。

医疗保险，我买的是最高免赔额，在最便宜的公司选的最省钱模式。那每月也要小250瑞郎。而且：每年如果医疗费用不超过2500瑞郎，所有的都要自掏腰包。眼镜、牙医、救护车的费用也主要靠我自己。幸好在试验期间我还是健康的。

5. 服装和家具 信息框结尾

我开始在网络拍卖平台上购买二手服装。这确实比新衣服便宜许多。但很快我察觉到，不试就很难挑选出合适的衣服。本来预算就少，我可不能再买错衣服，所以很快我就放弃了。

我的家具基本都是网上买来二手的，但也不错。在本地的旧货店里，我只能找到各式各样、各种颜色的破铜烂铁小摆设、刺绣桌布和古老的收音机。全是没人要的。

在瑞士当个穷人-压力山大 信息框结尾

Giphy Gif 通过GIPHY(英)

2周后，我就终止了这项试验。因为有2天我要出去采访，周末还要带小孩子穿越整个中部去参加生日会，这样我的额外开支就太多了，吃不消。受穷让我压力重重：要把钱分配好，购买最便宜的产品，拒绝去外面昂贵的餐厅吃饭，这需要头脑、知识和时间。

虽然时间很短，但变为穷人已经让我感到难堪。我周围的人马上意识到，我改变了生活方式。我甚至显得不那么礼貌，因为我拒绝和人去餐厅吃饭，也因为特价票的原因在时间上不再灵活。

我懂了，为什么贫穷让人变得孤独。瑞士的主流社会其实生活在一个较高的水准之上。大部分的团体活动是需要用钱的。人们在咖啡厅、餐厅或各种活动中聚会。谁没钱，谁就不用来了。

在瑞士这样的安乐国生活，诱惑众多却没有钱，是让人难以忍受的。当午餐我啃着干硬的小面包时，同桌的人正对着汉堡和薯条大嚼大咽，这需要我的多少意志力啊！

试验还是有好的方面的：虽然我没有吃有机食物、使用生态洗涤剂，但总的来说我的生活方式比一般瑞士人环保许多：没坐飞机、没开车、没有大肆采购、只添置了必要的衣物，没有浪费食物，也没有什么业余爱好，诸如此类。这样的试验结果听起来简直太没有吸引力了，但最好我们所有的瑞士人都能穷一点，工作少一点，过上这种简朴的生活。

在瑞士省钱的小窍门 花时间寻找廉价公寓，合作社房屋或有市政补贴的住房要便宜许多，但很难租到。 特别在食品、着装、洗护用品上可以节约不少。一般来说，德国超市Aldi和Lidl要比瑞士本土超市Migros和Coop便宜。但后者的自有品牌和主食也卖得并不贵。商店关门前许多新鲜食品都会大打折扣。肉在瑞士是特别昂贵的，还是吃蔬菜吧，很划算。 医疗保险：如果您每年的医疗预算低于2000瑞郎，那么还是选择最高的免赔额吧。虽然有风险，但至少保险费要明显少许多。每年更换至最实惠的保险公司，也是值得的。 公共交通：通过手机软件购买特价票。如果您经常出行，那么购买半价卡。 填税单时多花些时间，别漏掉可以减税的部分。在有些州因为结算利息的关系，早填税单甚至会获得奖励。

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(swissinfo.ch)

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