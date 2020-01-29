包裝蔬果是農場眾多集體活動之一。 (swissinfo.ch)

誰想購買“蘿蔔農舍”的農產品，必須自己參與生產。以團結協作的方式種地，正是這一社團建立的初衷。



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40多個企業團結一致 瑞士農業壓力重重。由於其價格政策，大經銷商和進口商對農民施壓，進一步要求土地的集約化開發。 一些希望擺脫這一趨勢的農民成功建立起一套“消費者和生產者扭成一股繩(團結協作)”的經營模式。 據“團結農業”協作社(德)外部链接介紹，在瑞士有40家企業引領消費者加入下田的行列。這一倡議的目標之一是讓人們更好地了解農業勞動，從而更加懂得欣賞其價值。 信息框结尾

“您會讓牠們燃起錯誤的希望，”當瑞士資訊swissinfo.ch的記者拿著攝影機向雞舍走去時，一位中年男子向他說道。母雞因為有人靠近叫得更樂了。 “牠們以為您是過來餵食的呢，” Christoph Schüep解釋說。通常來說，他是全職的食品生物學家，但此時此刻，在距伯恩市區十幾公里的“蘿蔔農場”(Radiesli)裡，他是前來勞動的眾多志工之一。



“我想了解生產食物的過程，也想下地做農活，是土地給予了我們食物，” Schüep這樣解釋他的動機。今天，他的任務是幫忙除草和包裝。 “最高品質的新鮮生態蔬菜，”他頗有成就感地說道，“生產優質健康的食品，這和我們每個人的利益息息相關，因為這都是我們自己的食物。”



食品的品質是他決心加入的原因之一。而對於其他志工來說，能帶上孩子一起參加也很重要，孩子們可以通過勞動對農業有所認識。另外，還有很多人把這里當作結識志趣相投的朋友之地。



在這裡，雄性雛雞不會被毒死

這座活動雞舍裡養的雞屬於少有的、產蛋又產肉的雞。

(swissinfo.ch)

當然，這座農場不僅出產蔬菜，還有糧食、肉禽和雞蛋產品-一切都有機食品標籤。養殖當然也著重對動物的尊重。



這裡母雞的“使命”不僅是下蛋。此外，不同於其他99.9％的養雞場：在這裡，母雞的兄弟們也有“長大”的一天。

上百萬隻雄性雛雞死在毒氣中 大規模養雞場分工很精。一部分農場專注於出產雞蛋，有的則專注於快速生產雞肉。

在以肉類生產為主的農場，雛雞無論性別都會被同樣飼養大。當我們買雞肉時，買的可能是公雞，也可能是母雞。

在以產蛋為主的農場中，飼養的自然只是母雞。其雄雞因為本不是肉雞品種，產肉量很低，因此被視為“無飼養價值”。

僅在瑞士，每年就有2百萬隻雄性雛雞在孵化後被立即毒死。就在幾個星期前，粉碎機碾殺的操作才剛剛被禁。

從前，蛋肉雙產的禽雞品種極為普遍，如今卻少之又少。這是因為其產肉和產蛋的效率都較低，售價則因此而相對較高。

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正因如此，“蘿蔔農場”的座右銘是“如果你想吃雞蛋，你也得吃母雞的兄弟”，農場的聯合創始人、農產義務會計Christoph Hirsbrunner聲明道。



分享收成

農場的320名志工都是非農業出身，來自6個行業。每個人的工作量大約相當於半職工作。



至於一公斤胡蘿蔔的售價以及其產品市場競爭力的問題，Christoph Hirsbrunner不願回答。 “我們不想以某種價格出售產品。我們的目的是以社團的形式管理整個農場的運作，而後大家共同分享收成。”他解釋道。



通過可持續性耕作方式生產出的農產品最後將被分發給志工們。除了參加勞作，每一位志工還要為農場貢獻每年1200瑞郎的運作資金，以支付長期僱員的工資、購買機械、農具、種子和支付租金。

人類、動物和植物共同生長的地方 這五隻山羊有自己的羊圈，牠們和九頭母牛共享牧場。 九頭母牛和牠們的牛犢是寶貴肥料的來源，肥料是蔬菜、草料和莊稼增收的保障。 Marion Salzmann在農場專職務農-和另一位僱員一起，負責種菜，這是她夢想的工作。 包裝車間的角落，這裡也是“行政管理區”。 義務勞動的獎賞：一包當季蔬菜。 包裝車間溫度較低。 蔬菜包裝小組的工作氣氛很愉悅(左)，冬季沙拉在大棚裡生長(右)。

即使是在冬天，志工工作也很必要。要忙的工作主要是在牛棚、羊圈，或者包裝車間。 和其他成千上萬的禽雞相比，這裡的小雞們-無論雌雄-活得可以說是非常優渥了。 草場上的活動雞舍。 一群小鴨子也有自己的家。 冬天確實變暖和了，但是從3公頃森林裡砍來的木柴依然必不可少。 牛兒們可以在室外自由吃草。 “蘿蔔農場”的主樓位於距瑞士首都伯恩幾公里的地方。 志工每個星期都會收到一袋食物。

Image gallery about the Radiesli Association

儘管存在這些局限，“蘿蔔農場”沒有生存的危機，事實上，正好相反：農舍10公頃耕地的產出只能滿足320人的需要，目前想加入社群的人必須等到有人退出才能進入。



夢想的工作，低廉的工資

固定僱員的工資水平同其工作效率並不相關，而是和他對農產品的需求相關。 “我們每年一聚，以決定每個人的生活所需。”農場的另一名元老Marion Salzmann介紹道。



她有小學教師資格，但卻在農場專職務農-和另一位僱員一起，負責種菜。她說：“對我們來說，能夠獲得這麼多背景不同的人的支持，來經營這個農場，這是一個令人夢寐以求的工作。”



與320名非農業出身的志工合作，工作要怎樣展開呢？ Salzmann回答說：“我是70％的菜農和30％的教育家。每天早晨，過來的都是不同的人。你必須要非常投入，並且考慮清楚讓這些人做什麼，怎麼做。”

“能夠掙到一份滿足我生計的工資，我很知足，” Salzmann說,“對我來說，做喜歡的事比掙多少錢更重要。我對這裡有了感情，看著土地生機勃勃，因為越來越多植物和動物品種的引入變得更美、更多樣化，我覺得很幸福。” Marion Salzmann

引言结束

鄰家農戶的欣賞

農舍沒有通過年終獎金或獎金激勵菜農的機制。



從Marion Salzmann、Christoph Hirsbrunner和其他合夥人開創這個項目至今，8年時間已經過去。一開始，他們沒少被鄰近的農民鄰居嘲笑。但是現在，有些鄰居開始欣賞“蘿蔔農產”的種植理念。



“有些農民向我們坦誠自己的種植方法沒有可持續性，” Marion Salzmann講道，“還有一位農民向我詳細打聽了我們農場的工作方式，因為他意識到，自己不能再以傳統的耕作方式繼續下去。”農場和周邊農戶關係友好。 “儘管他們和我們的觀點很不同，”Marion Salzmann強調，“但當遇到緊急情況或者需要藉農機的時候，我們還是理所當然地相互幫助。”



(翻译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

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