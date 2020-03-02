至少這扇大水泥門在我們藏身的時候沒有關上。 (swissinfo.ch)

瑞士伯恩州Mühleberg的核電站終於退役了，拆除工作正在進行，在將易燃物質運送到臨時安放地點之前都有發生核事故的可能。這是有史以​​來第一次拆除核電站，所以瑞士嚴正以待，一個瑞士當地人講述了他的經歷。

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幾年內危險猶存 核電站的拆除將持續15年，耗資30億瑞郎，最初的幾年都存在核能外洩的可能，但是發生外洩的可能將很快逐漸減小，伯恩核電站BKW負責人這樣表示，反應堆燃料將先被轉移到旁邊的儲藏池中繼續冷卻，直到2021年再轉到阿爾高州Würenlingen的臨時存儲地，並停放在那裡直到2024年，失去98%放射性為止。 信息框结尾

作為一名聯排別墅的屋主，我住在伯恩西面的邊沿地帶，如果Mühleberg核電站在拆除過程中出現事故，我住的地方，屬於最危險的20公里以內的1區和2區。按照瑞士的法律規定，如果發生災難，每位居住在瑞士的居民都必須有一處地下藏身之所。我當然也不例外。



我的地下藏身所距離我的房子50米處，如果真發生放射性物質外洩，我必須得和27人一起待在這裡。這是近幾年，我們這裡的居民共同都知道的方案，大多數人的地下藏身處是自己家的地下室。



這樣做是合法也是可以理解的，因為誰願意為未來有可能發生的災難浪費資源？一般都是等危險過去以後，才會想到，如果真出了事可能會怎樣？



官方為居民們發布了充分的相關信息，緊急救助計劃也已經準備到位，那些私人地下室，要在發生重大核事故之後，幾小時內從私人儲藏室轉換成帶有平板床和乾廁的避難所。





我的個人“核事故避難經歷”： 信息框结尾

忽然警笛聲響了，什麼情況？如果是測試警笛不會在深夜進行。就連每個孩子都知道，這個時候我們都必須打開收音機或者手機的報警系統Alertswiss。

聯邦民防局：全國警報系統(Nationale Alarmzentrale外部链接)在瑞士76個地區每隔10分鐘測量一次空氣中的放射性含量，如果警笛在非公認的測試時間響起，就意味著有可能威脅到民眾的安全，在這種情況下，人們必須聽廣播按照政府的指示行事並在鄰里間相互通知。

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我聽到廣播裡告訴大家，核輻射1區和2區的居民都必須準備好前往藏身之處。我鄰居和我，家裡沒有地下室，於是我們被分配了旁邊一座居民樓的地下室裡藏身。

伯恩民防局：重要的是，如果這樣的情況發生，民眾必須待在建築物中，並尋找一個地下室藏身。

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緊急物資要準備好，特別是9公升飲用水、食品、藥物、一個有電的收音機、衛生用品、帶有預備電池的手電筒……和含碘藥片，這些都是政府在收音機裡廣播的要求。

聯邦民防局：每10年瑞士的5個核電站周邊地區會向居民發放防輻射的碘化鉀。 信息框结尾

在這棟樓的地下室裡，是我和另外27位其他人的藏身處。 (swissinfo.ch)

我聽從政府的安排，執行他們的第一步安排，然後等待進一步消息。



在預備清單中有一條，我們要帶著自己的遺囑，當警笛再次響起時，我想，這可能是一個很務實的建議。對於居住在Mühleberg附近的人來說，遇到核事故的確非常危險，在收音機裡全國警報中心發出了通知：



“請不要再出去，如果您在外面，請您馬上找到最近的房屋躲避，關上門窗，關閉所有通風設備。按照藥盒上的說明服下碘化鉀藥片。”

伯恩民防局：放射性物質的外洩分為幾步，首先是發現洩露，這一步有可能需要幾小時或者幾天的時間。

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我穿上外套、戴上手套，臉上蒙上了一個透明的紗巾，聊勝於無，就算不管用也沒害處，我這麼想。然後提起那隻塞得滿滿的箱子往50米外的那幢三層的公寓樓走去，為我指定的藏身之處就在那幢樓的地下室裡。



十幾個人已經在我之前到了那裡，有男有女，他們拿著箱子茫然地站在那裡。地下室裡放著住戶們的私人用品，走廊兩邊的木障還沒有清除。



沒人知道負責地下室的管理員在哪？一個租戶打電話找到了他，他在10公里以外的小鎮Boll。而行軍床、床墊和乾廁在哪裡，電話裡又說不清楚。

伯恩民防局：一所房屋的屋主負責解決該房屋居住的居民的臨時藏身處。

伯恩及周邊民防：這種藏身的空間必須有床和應急設施，比如乾廁。 信息框结尾

場面有點混亂，有些人在跟親戚朋友打電話，有些人打電話找人。一位上了年紀的女性，不想丟下自己的寵物不管，帶著她的一隻狗、兩隻貓、兩隻鳥和一隻大老鼠。那隻狗叫個不停，聲音大得蓋過嬰兒車裡被吵醒的嬰兒的哭聲。



我不願意想像在接下來的兩天我要和包括一個嬰兒、三個孩子在內的27人和各種動物在這個狹窄的空間裡度日。

伯恩及周邊民防：寵物建議在地下室的另一個空間單獨躲避。 信息框结尾

還陸續有更多的人到達，有些人提著大箱子大包，看起來像是要去旅遊。每個人的9公升水倒是都帶來了。



有些人在警笛停止之後，去灌了自來水，希望未被污染。

伯恩民防局：一般情況下自來水還能放心飲用。

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一些人開始找合得來的人形成小團體，“誰是這裡管事的？”一個大個子中年人問。



沒有得到回答，於是他自己發話了：“請大家安靜，這樣我們才能聽到廣播裡的官方通知。”大家都安靜了下來，只有狗吠和嬰兒的啼哭還在繼續。



“我建議男性安排在最前面，家庭在中間，女性在最後面，”那位自說自話成為領導的男人說。這時候，他後面4個年輕的男性請求進來，但是他們不是這裡的住戶。圍繞他們能否進來又展開了激烈的爭論。

伯恩民防局：這裡沒有法律上的硬性要求或者強制建議。 信息框结尾

那位“臨時所長”做出了能讓大多數接受的理智決定，大家都安靜了下來。目前這些人還能將自己的利益至於公共利益之下，但願這樣的情況能維持到事態過去。



一旦民眾、動物和環境受到放射性物質的威脅，國家警報中心會馬上啟用緊急措施，該系統24小時無間歇工作。

除了少數相對舊的建築，瑞士的房屋都有地下室。

在瑞士的360'000處私人地下室之外，各城鎮地區還有一些公共的地下藏身設施，在需要的時候派上用場，這些地下防護空間是專門為那些在緊急情況發生時，未能來得及回到自己私人地下室的人準備的，比如出差的人或者旅遊者。

來源：聯邦民防局(BABS) 信息框结尾



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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