至少这扇大水泥门在我们藏身的时候没有关上。 (swissinfo.ch)

瑞士伯尔尼州Mühleberg的核电站终于退役了，拆除工作正在进行，在将易燃物质运送到临时安放地点之前都有发生核事故的可能。这是有史以来第一次拆除核电站，所以瑞士严正以待，一个瑞士当地人讲述了他的经历。

几年内危险犹存

核电站的拆除将持续15年，耗资30亿瑞郎，最初的几年都存在核能外泄的可能，但是发生外泄的可能将很快逐渐减小，伯尔尼核电站BKW负责人这样表示，反应堆燃料将先被转移到旁边的储藏池中继续冷却，直到2021年再转到阿尔高州Würenlingen的临时存储地，并停放在那里直到2024年，失去98%放射性为止。

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作为一名联排别墅的屋主，我住在伯尔尼西面的边沿地带，如果Mühleberg核电站在拆除过程中出现事故，我住的地方，属于最危险的20公里以内的1区和2区。按照瑞士的法律规定，如果发生灾难，每位居住在瑞士的居民都必须有一处地下藏身之所。我当然也不例外。



我的地下藏身所距离我的房子50米处，如果真发生放射性物质外泄，我必须得和27人一起待在这里。这是近几年，我们这里的居民共同都知道的方案，大多数人的地下藏身处是自己家的地下室。



这样做是合法也是可以理解的，因为谁愿意为未来有可能发生的灾难浪费资源？一般都是等危险过去以后，才会想到，如果真出了事可能会怎样？



官方为居民们发布了充分的相关信息，紧急救助计划也已经准备到位，那些私人地下室，要在发生重大核事故之后，几小时内从私人储藏室转换成带有平板床和干厕的避难所。





我的个人“核事故避难经历”： 信息框结尾

忽然警笛声响了，什么情况？如果是测试警笛不会在深夜进行。就连每个孩子都知道，这个时候我们都必须打开收音机或者手机的报警系统Alertswiss。

联邦民防局：全国警报系统(Nationale Alarmzentrale外部链接)在瑞士76个地区每隔10分钟测量一次空气中的放射性含量，如果警笛在非公认的测试时间响起，就意味着有可能威胁到民众的安全，在这种情况下，人们必须听广播按照政府的指示行事并在邻里间相互通知。

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我听到广播里告诉大家，核辐射1区和2区的居民都必须准备好前往藏身之处。我邻居和我，家里没有地下室，于是我们被分配了旁边一座居民楼的地下室里藏身。

伯尔尼民防局：重要的是，如果这样的情况发生，民众必须待在建筑物中，并寻找一个地下室藏身。

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紧急物资要准备好，特别是9升饮用水、食品、药物、一个有电的收音机、卫生用品、带有预备电池的手电筒……和含碘药片，这些都是政府在收音机里广播的要求。

联邦民防局：每10年瑞士的5个核电站周边地区会向居民发放防辐射的碘化钾。 信息框结尾

在这栋楼的地下室里，是我和另外27位其他人的藏身处。 (swissinfo.ch)

我听从政府的安排，执行他们的第一步安排，然后等待进一步消息。



在预备清单中有一条，我们要带着自己的遗嘱，当警笛再次响起时，我想，这可能是一个很务实的建议。对于居住在Mühleberg附近的人来说，遇到核事故的确非常危险，在收音机里全国警报中心发出了通知：



“请不要再出去，如果您在外面，请您马上找到最近的房屋躲避，关上门窗，关闭所有通风设备。按照药盒上的说明服下碘化钾药片。”

伯尔尼民防局：放射性物质的外泄分为几步，首先是发现泄露，这一步有可能需要几小时或者几天的时间。

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我穿上外套、戴上手套，脸上蒙上了一个透明的纱巾，聊胜于无，就算不管用也没害处，我这么想。然后提起那只塞得满满的箱子往50米外的那幢三层的公寓楼走去，为我指定的藏身之处就在那幢楼的地下室里。



十几个人已经在我之前到了那里，有男有女，他们拿着箱子茫然地站在那里。地下室里放着住户们的私人用品，走廊两边的木障还没有清除。



没人知道负责地下室的管理员在哪？一个租户打电话找到了他，他在10公里以外的小镇Boll。而行军床、床垫和干厕在哪里，电话里又说不清楚。

伯尔尼民防局：一所房屋的屋主负责解决该房屋居住的居民的临时藏身处。 伯尔尼及周边民防：这种藏身的空间必须有床和应急设施，比如干厕。

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场面有点混乱，有些人在跟亲戚朋友打电话，有些人打电话找人。一位上了年纪的女性，不想丢下自己的宠物不管，带着她的一只狗、两只猫、两只鸟和一只大老鼠。那只狗叫个不停，声音大得盖过婴儿车里被吵醒的婴儿的哭声。



我不愿意想象在接下来的两天我要和包括一个婴儿、三个孩子在内的27人和各种动物在这个狭窄的空间里度日。

伯尔尼及周边民防：宠物建议在地下室的另一个空间单独躲避。 信息框结尾

还陆续有更多的人到达，有些人提着大箱子大包，看起来像是要去旅游。每个人的9升水倒是都带来了。



有些人在警笛停止之后，去灌了自来水，希望未被污染。

伯尔尼民防局：一般情况下自来水还能放心饮用。

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一些人开始找合得来的人搭帮结伙，“谁是这里管事的？”一个大个子中年人问。



没有得到回答，于是他自己发话了：“请大家安静，这样我们才能听到广播里的官方通知。”大家都安静了下来，只有狗吠和婴儿的啼哭还在继续。



“我建议男性安排在最前面，家庭在中间，女性在最后面，”那位自说自话成为领导的男人说。这时候，他后面4个年轻的男性请求进来，但是他们不是这里的住户。围绕他们能否进来又展开了激烈的争论。

伯尔尼民防局：这里没有法律上的硬性要求或者强制建议。 信息框结尾

那位“临时所长”做出了能让大多数接受的理智决定，大家都安静了下来。目前这些人还能将自己的利益至于公共利益之下，但愿这样的情况能维持到事态过去。

一旦民众、动物和环境受到放射性物质的威胁，国家警报中心会马上启用紧急措施，该系统24小时无间歇工作。

除了少数相对旧的建筑，瑞士的房屋都有地下室。 在瑞士的360'000处私人地下室之外，各城镇地区还有一些公共的地下藏身设施，在需要的时候派上用场，这些地下防护空间是专门为那些在紧急情况发生时，未能来得及回到自己私人地下室的人准备的，比如出差的人或者旅游者。 来源：联邦民防局(BABS) 信息框结尾



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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