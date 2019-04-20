此内容发布于2019年4月20日 上午9:00

当最后一拨滑雪爱好者已经踏上了回家的路，而踏青的人群尚未到来时，阿尔卑斯山是怎样的一幅画面呢？

瑞士摄影师西蒙·瓦尔特(Simon Walther)在阿尔卑斯山长途跋涉，用相机寻找答案。他找到了什么？荒凉中的些许安宁，孤寂中的几分幸福。

3年来，瓦尔特每个春天都去走访滑雪场。从初冬一直到复活节，每年都有几百万滑雪爱好者涌进山区。



当瓦尔特来的时候，冬天正在慢慢地走远。通常，雪道上的雪都是最后融化的。

瓦尔特为swissinfo.ch瑞士资讯提供了几幅照片。这些相片被收录在他的摄影集《淡季》(Zwischensaison)(德)外部链接中。

图中呈现的场景是葛姆斯特克滑雪场(Gemsstock)(英)外部链接，雪场位于安德玛特村(Andermatt)上方。

(Simon Walther)

根据行业协会 “瑞士缆车” Seilbahnen Schweiz(德)外部链接数据，一个大型滑雪场平均每天运营缆车、制造人造雪、维护雪道的费用就超过了20万瑞郎。造价不菲的滑雪场配备有直通水库的水管，以便为人工造雪供水。



(Simon Walther)

采尔马特(Zermatt)(英)外部链接的滑雪场也配备了造雪设备，比如下图中的喷枪。人工造雪占滑雪场开支的四分之一左右。为了以完美的滑雪条件吸引顾客，长期以来，人工造雪已经变得不可或缺。

(Simon Walther)

只有借助人工造雪，滑雪场的经营才能一直持续到复活节。但是，当这个长周末过去以后，包括缆车和喷枪在内的所有滑雪基础设施的电力将被悉数关闭。几千名操作缆车、维护雪道以及酒店、餐饮业的工作人员也会暂别滑雪胜地。

(Simon Walther)

瓦尔特手持相机，登上了圣莫里茨奥林匹克雪橇赛道 (Olympia-Bobbahn)(英)外部链接 的弯道，这是世界上最后一个天然的雪橇赛道。 圣莫里茨（海拔1800米）海拔较高，因此每年无需借助人工降温。 然而这也意味着，赛道在今年3月的第1个周末就必须关闭。

下方右图的中间，有一块岩石矗立于雪中，石头上标识出夏季远足的路标。这条路通往圣莫里茨附近的阿尔布拉山道(Albulapass)。

(Simon Walther)

右图上的标记现在还派不上用场。几个月以后，积雪融化了，许多游客都想来这里露营。

尽管瑞士南部的玛治亚山谷(Maggiatal)纬度低，但是，酒店的客人还要耐心等待一段时间才能在花园的靠椅上休息。

(Simon Walther)

在瑞士的阿尔卑斯山地区，短暂滑雪季所得的收益几乎占全年营业额的四分之三。



+瑞士为何不再是“滑雪国度”？

夏季项目-远足，特别是山地自由车运动逐渐取代了滑雪，而且露营也越来越流行，过去10年来，夏季在全年营业额中所占比重从13%增加到了28%。



(Simon Walther)

(Simon Walther)

《淡季》是瓦尔特出版的第二本展现阿尔卑斯山自然美景的摄影集。第一部摄影集Sammlung(德)外部链接以倒影为主题，展现了山映水中，山水相连的景观。





(翻译：阎寒)

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