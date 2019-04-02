专家表示，过早接触色情信息会扭曲年轻人对健康性行为的认知。 (© Keystone / Gaetan Bally)

最近公布的一系列统计数据显示：瑞士未成年人性犯罪案件的数量越来越多。从持有非法色情制品到性侵犯，他们的犯罪形式多样。



青少年隐私导师 关于性&其他：这里孩子有权“重口味” “什么叫做前戏？”、“性交时阴道发出尴尬声响怎么办？”... 这里不是成人网站，这里是瑞士官方资助的青少年咨询平台，提问的都是不到15岁的孩子。不要皱眉头：和青少年谈性没错。 作者： 郭倢

据《晨报周日版》(Le Matin Dimanche)和《周日报》(SonntagsZeitung)分析：过去10年中，未成年人性犯罪案件数量急剧上升：从2009年的455起到2018年的727起。其中近半数的被告人年龄低于15周岁。

一位专攻青年问题的律师在接受报纸采访时称，大多数案件属于非法持有和传播色情制品。现有技术的发展和普及为这类犯罪提供了便利。

除此之外，严重的身体侵犯案件也有明显增加：去年，53名青少年被指控强奸，另有167人被指控与儿童发生性行为-这一数字甚至超过涉及50岁以上罪犯的同类案件数量。

苏黎世暴力预防办公室官员Enrico Violi表示：“我们观察到罪犯年轻化的趋势。15年前，性侵案主要是成人对儿童施以侵犯。如今，这类犯罪也常常发生在社会阶层相近的同龄人之间。”

专家们一致认为，造成这一状况的祸根在于：越来越多的青少年经常性地接触色情制品。“‘色情’刺激带来的是一种扭曲的性概念，”Violi说，“男性很主动，而女性则退缩”-这种印象让女孩和男孩产生错误的角色认知，并可能导致危险的结果。

报告总结指出，相关的预防和矫正工作均很复杂。为了鼓励年轻人发展健康的性意识，良好的沟通-尤其是父母于子女的沟通-至关重要。此外，社交媒体也需要使用有方。

在瑞士一旦被定罪，青少年可被判处最多4年的监禁。10周岁以下的罪犯(统计数据中有此年龄段的被告)则不会受到法律制裁。



瑞士资讯swissinfo.ch/dos

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