專家表示，過早接觸色情資訊會扭曲年輕人對健康性行為的認知。 (© Keystone / Gaetan Bally)

最近公佈的一系列統計數據顯示：瑞士未成年人性犯罪案件的數量越來越多。從持有非法色情製品到性侵犯，他們的犯罪形式多樣。



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據《晨報週日版》(Le Matin Dimanche)和《週日報》(SonntagsZeitung)分析：過去10年中，未成年人性犯罪案件數量急劇上升：從2009年的455起到2018年的727起。其中近半數的被告人年齡低於15歲。

青少年隐私导师 关于性&其他：这里孩子有权“重口味” “什么叫做前戏？”、“性交时阴道发出尴尬声响怎么办？”... 这里不是成人网站，这里是瑞士官方资助的青少年咨询平台，提问的都是不到15岁的孩子。不要皱眉头：和青少年谈性没错。 作者： 郭倢

一位專攻青年問題的律師在接受報紙採訪時稱，大多數案件屬於非法持有和傳播色情製品。現有技術的發展和普及為這類犯罪提供了便利。

除此之外，嚴重的身體侵犯案件也有明顯增加：去年，53名青少年被指控強姦，另有167人被指控與兒童發生性行為-這一數字甚至超過涉及50歲以上罪犯的同類案件數量。



蘇黎世暴力預防辦公室官員Enrico Violi表示：“我們觀察到罪犯年輕化的趨勢。15年前，性侵案主要是成人對兒童施以侵犯。如今，這類犯罪也常常發生在社會階層相近的同齡人之間。”



專家們一致認為，造成這一狀況的禍根在於：越來越多的青少年經常性地接觸色情製品。 “'色情'刺激帶來的是一種扭曲的性概念，”Violi說，“男性很主動，而女性則退縮”-這種印象讓女孩和男孩產生錯誤的角色認知，並可能導致危險的結果。



報告總結指出，相關的預防和矯正工作均很複雜。為了鼓勵年輕人發展健康的性意識，良好的溝通-尤其是父母於子女的溝通-至關重要。此外，社交媒體也需要使用有方。



在瑞士一旦被定罪，青少年可被判處最多4年的監禁。 10歲以下的罪犯(統計數據中有此年齡段的被告)則不會受到法律制裁。

瑞士资讯swissinfo.ch/dos

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