报告指出，尽管大多数幼儿园学生表现良好，但是课堂上捣乱的儿童数量有所增加 (© Keystone / Christian Beutler)

报道称，瑞士教师们正忙于应付越来越多的捣乱学生，很多孩子从幼儿园开始就不听话，但是各方对于解决方法依然存在分歧。

大约十年前，瑞士开始推广融合式(包容型)教学模式，导致许多有行为问题(如具有“特殊情感和社会需求”)的儿童进入常规学校，而不是像以前那样在特需班或特教学校上课。



特殊需求教育 瑞士各州自主负责州内教育事务，2008年以来，瑞士法律规定各州有义务提供特需教育。由于每个州对特需教育的定义不同，因此在执行上存在差异。特需教育服务于各类残疾儿童和学习困难儿童。此外，对于天才学生和不会说当地语言的学生，政府也会提供相应帮助。 +前往我们的“基础知识”专栏，了解更多关于瑞士特殊需求教育的信息 信息框结尾

但是，最近有媒体质疑这个教学体系的有效性，该报道称教师不得不应付在课堂上捣乱、乱扔家具和行为暴力的学生。

辩论重燃

瑞士《周日报》(SonntagsZeitung，德)外部链接上的一篇文章再次引发了有关辩论，该文章引用了在苏黎世和附近城市温特图尔开展的一项研究，其结果显示：校职人员认为五分之一的学生有行为问题(950名，占被调查学校学生的22%)。这项研究涉及450名校职人员，其中包括250名教师。60%的任教老师表示，调皮的学生是他们最大的负担。

研究组组长苏黎世师范学院(英、德)外部链接特教学瑞拓·路德教授(Reto Luder，英、德)外部链接表示，最初发表于2018年的研究结果，并不能反映瑞士的整体情况，因为这项研究主要局限于苏黎世和温特图尔地区的学校。

“然而，这项研究结果与其他国际研究结果并行不悖，也充分反映了校内捣乱行为的现实状况，”他在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时表示。

任性的幼儿园孩子

《周日报》指出，其他州也反映过不少类似问题，很多甚至发生在幼儿园。报道援引了日内瓦州教育局尚未公布的数据：4岁的孩子相比13-14岁的孩子更喜欢调皮捣蛋。包括巴塞尔市在内的其他州也反映过小学生的这类问题。

个例速览：“菲利普”同学 在苏黎世郊区的一所幼儿园内，4岁的菲利普(化名)过去常常无视或违抗老师的要求。他的前任老师告诉《周日报》，菲利普还对其他学生发起挑衅，毁坏他人的手工艺作品。他总是生气打人，毁坏玩具，事态变得十分严重。老师拒绝让他上幼儿园大班，于是，菲利普被送进了一所规模较小的幼儿园，在那里，他可以得到更多的关怀和帮助。 信息框结尾

巴塞尔市教学协会(德)外部链接的让·米歇尔·赫里蒂埃在文章中指出，“现如今，大约五分之一的幼儿园和小学学生非常难教。”他认为课堂捣乱学生数量上升有两重原因：一是特殊需求教育班级的逐步取消；二是部分家庭的孩子把大量时间花费在盯着电子设备屏幕上，缺乏与同龄人的交往，这导致孩子容易沮丧且难以集中注意力。

法语区正迎头赶上

瑞士德语区多年来已经认识到学生上课不守规矩的问题，相比之下，法语区现在才开始迎头赶上。

与上述《周日报》文章同期刊登的《周日晨报》(Le Matin Dimanche)的一篇报道(法)外部链接指出，弗里堡州才刚开始为这类问题学生开办特需班。此外，沃州计划分步骤划拨1200万瑞郎(8344万人民币)的资金，用于支持父母和教师，为有特殊教育需求的儿童提供相应的社会和教育服务。

如何应对

德语区瑞士教师协会(LCH 德)外部链接主席比特·泽普(Beat Zemp)认为，融合式教学模式正面临空前挑战。LCH及法语区教师协会最近联合发布的一项调查(德)外部链接显示，90%的教师认为捣乱的学生是他们面临的最大问题，教师和主流教学体系已经“无路可退”。

+关于调查结果的报道(英)外部链接

在5月份《周日报》的一篇后续报道中，泽普指出：“我们需要更多的特殊需求教育教师和更多社工，以减轻教师的负担，让他们有充足的时间参与融合式教学。”他不认为特需教学应当全面回归，但可以在“仔细评估”后，在特定情况下引入特需教学。

那些支持融合式教学的人则辩称(德)外部链接，任何孩子都不应该被贴标签，只能去上特需班。他们认为，融入集体通常对这些孩子来说是最好的选择，这有利于他们日后更好地融入工作生活之中。

苏黎世和温特图尔的研究也有许多值得借鉴之处。路德说：“这项研究表明，捣乱行为对许多教师来说是一大挑战，但在包容型教学环境下，通过循证干预可以成功解决这一问题。干预措施可大可小，大至针对捣乱行为的全校总体方案，小至针对个人的管理措施。”

该研究称，这些类型的干预措施可以让学校更好地了解情况，制定新的行动方案，改善师生关系。





(翻译：刘烽烽)

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