对超常儿童的支持，从跳级到课外活动辅导、再到安排就读为超常儿童设置的特殊学校，不尽相同。

(Keystone / Mohammed Badra)

瑞士为残障儿童以及因智力差异、行为问题、心理障碍、疾病侵扰、教学不适或不良社会影响而存在学习困难的学龄儿童提供包容性教学法。超常儿童和那些不会说瑞士当地语言的儿童，也同样能得到切实帮助。



瑞士法律已作出明确规定的特殊需求教育，适用于从出生到20周岁年龄段、有特殊教育需求的儿童。这种教育模式，赋予了该群体接受特殊需求教育的权利，并给予他们来自诸多专家的鼎力支持。



通常情况下，残障儿童可以全日制或非全日制的方式在瑞士普通学校就读。不过，具体就读形式存在地域性差异。究其原因，是因为瑞士26个州的教育事务，分别由州政府负责监管(英)外部链接，而每个州对于“特殊(教育)需求”的概念自有其解读。



与此同时，瑞士还设有多所专注于满足特定残障类型或存在学习及行为困难的学龄儿童需求的特殊需要学校。某些州也曾开设过特殊需求课程(介于常规教育和特殊需求教育之间)。



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校方援手



特殊需求教育可适用于程度轻微以及较严重学习困难的儿童。在课堂上，老师们往往会接受拥有相应教学资质的特殊需求教育教师从旁协助支持，特殊需求教育教师的关注点，在于帮助学生良好地融入常规课程计划。需克服和融入的领域包括读写障碍、数学学习障碍、以及行为、注意力和学习动力问题。



部分儿童可能需接受正音和语言障碍治疗(英)外部链接，以及与动作发展(即行走动作、手的抓握能力和动作技能的发展)、协调与平衡相关的精神运动康复治疗(英)外部链接。

语言需求



除此之外，瑞士还为中学一年级以下的非母语学龄儿童持续提供语言学习支持(多语)外部链接。形式通常为正常学年期间，每周一到三次的附加语言课程(德语、法语或意大利语，具体语种取决于儿童所在州)。部分州会在有限的时段内，组织单独的语言课程，以帮助新生入读普通学校做好准备。



在以意大利语为主要官方语言的提契诺州，为非母语学龄儿童提供语言课程的目的，是在捍卫说外语的孩子们的文化身份与认同(意)外部链接的同时，切实帮助这些孩童融入当地及校园生活，并提高他们的意大利语水平。

超常儿童



在给予超常儿童支持方面，各州也各行其政。从跳级到课外活动辅导、再到安排就读为超常儿童设置的特殊学校，不尽相同。教师也可以在课堂上为聪明的学生布置额外的功课。不过，给予超常儿童以支持，仅在某些学校被列为优先事项，而且为此划拨的专项资金各不相同。

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