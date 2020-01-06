著裝休閒-瑞士小學生不穿校服。 (© Keystone / Gaetan Bally)

觀察瑞士的任何一個操場你都會發現：沒有校服。學生們最普遍的穿著是牛仔褲、連帽衫和運動鞋。為什麼？



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實際上，唯一有校服是私立精英學校，如雷曼尼亞學院(Lemania-Verbier 英、法)外部链接，校服是灰色長褲和白色Polo衫。丹麥皇室弗雷德里克和瑪麗的四個孩子報名(英)外部链接成為該校的2020級學員，學制為12個星期。



校服這一話題會定期出現。在瑞士，各州自行負責州內的教育事務。 2019年春季，瓦萊州議會完全否決了該州的(公立)學校校服議案(法)外部链接，認為在已有著裝規範的基礎上還要求學生穿校服是一種“倒退”。



歷史原因

“校服大多出現在盎格魯撒克遜國家、前英國殖民地和亞洲國家。瑞士的公立學校從未出現過校服，因此沒有歷史先例。”瑞士德語教師聯合會(LCH，德)外部链接董事會成員貝亞特·施溫德曼(Beat A. Schwendimann)解釋說。



他說，校服源於軍隊制服(德)外部链接，自19世紀以來一直被用來表達平均主義理想。而私立精英學校的校服則成為其區別於公立學校的視覺符號。施溫德曼在電子郵件中評論道：“在民主和多元化的社會中，這兩種動機都不契合現代瑞士公共教育體系。”



與瑞士德語教師聯合會(LCH)相似，瑞士法語教師聯合會(SER 法)外部链接也反對穿校服。



著裝規範？



但學生如何應對操場上穿名牌服裝的同齡人帶來的壓力呢？正如瓦萊州校服議案的支持者所說的，如何解決學生衣著暴露或外套帶有不雅文字的問題？該州議案認為，穿校服會“減少分歧和社會差異”，這難道不對嗎？



瑞士德語教師聯合會在關於著裝規範的立場文件中表示：“校服的正面影響太不確定了，但其對個人自由的侵犯卻是十分嚴重，而且沒有相關規定來對校服的成本進行約束。 ”



正如瓦萊州所指出的，許多瑞士學校已經通過制定內部著裝規範解決了著裝問題。根據聯邦法院的一項裁決，學校也允許(英、阿)外部链接戴頭巾。



嘗試穿校服

巴塞爾中學曾於2006年在一群14歲的孩子中測試“時髦”校服。



+時髦校服無法吸引學生(英)外部链接



“那個時候，年輕人流行穿'性感'的服裝-低腰長褲、仿舊的絲質斜挎褲、緊身短上衣和低領T卹。這給來自其他文化背景的學生和一些老師造成了困擾，不利於職業決策(面試、工作經驗)。學生債務也是當時的一個熱門話題，” 時任WBS萊昂哈德學校校長、巴塞爾市州立教育部門(德)外部链接服務負責人克里斯蒂安·格里斯(Christian Griss)回憶道。

巴塞爾引入校服的嘗試沒有成功。 (Keystone / Walter Bieri)

學校請當地設計師設計混搭校服，包括工裝褲、連帽上衣和毛線帽，其造價為730瑞郎(約合750.4美元)，遠高於其他國家的校服價格。但這套校服是有補貼的，家長只需支付部分費用。



經驗教訓

但這一試點項目在六個月後被終止。格里斯在電子郵件中表示項目失敗的主要原因是缺乏州教育當局的支持，且這款校服對年輕人來說不夠經典。



他表示，年輕人希望在穿著上體現並被認為有自己的“風格”。他繼續說道，英格蘭的經典校服很可能會得到更多的認可。

典型的英國校服。 (Monkey Business Images)

巴塞爾大學心理學研究所進行的一項外部評估發現，與對照組相比，參加該項目的學生的行為(例如班級氣氛)沒有顯著改變，儘管報告作者指出，由於項目較短時間，出現這樣的結果也在意料之中。



但據當時的州媒體反映，該項目獲得了廣泛的宣傳，確實引發了學生和廣大公眾對“學校著裝規範以及大眾品牌和設計品牌之間攀比壓力”的討論。

難以說服年輕人

現在學生對校服有什麼看法？一個瑞士-愛爾蘭家庭對兩種教育體係都有體驗。克萊爾·奧迪亞(Clare O’Dea)是一名作家(英)外部链接，也是瑞士資訊swissinfo.ch的撰稿人，她的孩子在故鄉愛爾蘭度過了兩個學期的小學生活。



過去，三個女孩在弗里堡州可以穿自己想穿的衣服，而在愛爾蘭她們不得不穿灰色蘇格蘭短裙、白襯衫和藍色開衫，上體育課還要穿學校專門的運動服。



孩子們的反饋好壞參半。 13歲的席亞拉說：“我通常不穿裙子，但是我不介意上學穿，因為大家都這麼穿。每天早上不用想穿什麼真的很方便。”但是她的雙胞胎姐妹梅芙卻不這麼認為：“我認為沒有校服會更好，這樣每個人都可以有自己的風格。”



妹妹愛麗絲覺得校服要麼不夠保暖要麼不夠涼爽，不能適應天氣的變化。



她們的撰稿人母親克萊爾也有一些實際的考慮，如早上不用想穿什麼可以節省很多時間。校服雖然很貴，但幸運的是，可以買二手校服。 “與她們通常穿的衣服相比，校服比較老式，我比孩子們更喜歡它，”克萊爾說。

其他國家的做法 英國、愛爾蘭、印度、澳大利亞和塞浦路斯等國家和地區都有穿校服的傳統。在美國的私立學校，穿校服相當普遍，但公立學校則不然。日本和中國都有校服(通常是運動服類型的校服，因此不受歡迎)。阿拉伯國家的學生也通常要穿校服，比如突尼斯的學校都嚴格要求穿校服。在西班牙，校服僅存在於私立學校，但拉丁美洲(如巴西)的公立學校也要求穿校服。俄羅斯於1994年取消了校服制度，因此現在除了少數私立或有名望的公立學校之外，俄羅斯學校基本不要求穿校服。 資料來源：瑞士資訊swissinfo.ch 信息框结尾

瑞士资讯swissinfo.ch

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