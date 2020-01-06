着装休闲-瑞士小学生不穿校服。 (© Keystone / Gaetan Bally)

观察瑞士的任何一个操场你都会发现：没有校服。学生们最普遍的穿着是牛仔裤、连帽衫和运动鞋。为什么？

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实际上，唯一有校服是私立精英学校，如雷曼尼亚学院(Lemania-Verbier 英、法)外部链接，校服是灰色长裤和白色Polo衫。丹麦皇室弗雷德里克和玛丽的四个孩子报名(英)外部链接成为该校的2020级学员，学制为12个星期。

校服这一话题会定期出现。在瑞士，各州自行负责州内的教育事务。2019年春季，瓦莱州议会完全否决了该州的(公立)学校校服议案(法)外部链接，认为在已有着装规范的基础上还要求学生穿校服是一种“倒退”。

历史原因

“校服大多出现在盎格鲁撒克逊国家、前英国殖民地和亚洲国家。瑞士的公立学校从未出现过校服，因此没有历史先例。”瑞士德语教师联合会(LCH，德)外部链接董事会成员贝亚特·施温德曼(Beat A. Schwendimann)解释说。

他说，校服源于军队制服(德)外部链接，自19世纪以来一直被用来表达平均主义理想。而私立精英学校的校服则成为其区别于公立学校的视觉符号。施温德曼在电子邮件中评论道：“在民主和多元化的社会中，这两种动机都不契合现代瑞士公共教育体系。”

与瑞士德语教师联合会(LCH)相似，瑞士法语教师联合会(SER 法)外部链接也反对穿校服。

着装规范？



但学生如何应对操场上穿名牌服装的同龄人带来的压力呢？正如瓦莱州校服议案的支持者所说的，如何解决学生衣着暴露或外套带有不雅文字的问题？该州议案认为，穿校服会“减少分歧和社会差异”，这难道不对吗？

瑞士德语教师联合会在关于着装规范的立场文件中表示：“校服的积极的影响太不确定了，但其对个人自由的侵犯却是十分严重，而且没有相关规定来对校服的成本进行约束。”



正如瓦莱州所指出的，许多瑞士学校已经通过制定内部着装规范解决了着装问题。根据联邦法院的一项裁决，学校也允许(英、阿)外部链接戴头巾。

尝试穿校服

巴塞尔中学曾于2006年在一群14岁的孩子中测试“时髦”校服。

+时髦校服无法吸引学生(英)外部链接

“那个时候，年轻人流行穿‘性感’的服装-低腰长裤、做旧的丝质斜挎裤、紧身短上衣和低领T恤。这给来自其他文化背景的学生和一些老师造成了困扰，不利于职业决策(面试、工作经验)。学生债务也是当时的一个热门话题，” 时任WBS莱昂哈德学校校长、巴塞尔市州立教育部门(德)外部链接服务负责人克里斯蒂安·格里斯(Christian Griss)回忆道。

巴塞尔引入校服的尝试没有成功。 (Keystone / Walter Bieri)

学校请当地设计师设计混搭校服，包括工装裤、连帽上衣和毛线帽，其造价为730瑞郎(约合人民币5’180元)，远高于其他国家的校服价格。但这套校服是有补贴的，家长只需支付部分费用。

经验教训

但这一试点项目在六个月后被终止。格里斯在电子邮件中表示项目失败的主要原因是缺乏州教育当局的支持，且这款校服对年轻人来说不够经典。

他表示，年轻人希望在穿着上体现并被认为有自己的“风格”。他继续说道，英格兰的经典校服很可能会得到更多的认可。

典型的英国校服。 (Monkey Business Images)

巴塞尔大学心理学研究所进行的一项外部评估发现，与对照组相比，参加该项目的学生的行为(例如班级气氛)没有显着改变，尽管报告作者指出，由于项目较短时间，出现这样的结果也在意料之中。

但据当时的州媒体反映，该项目获得了广泛的宣传，确实引发了学生和广大公众对“学校着装规范以及大众品牌和设计品牌之间攀比压力”的讨论。

难以说服年轻人

现在学生对校服有什么看法？一个瑞士-爱尔兰家庭对两种教育体系都有体验。克莱尔·奥迪亚(Clare O’Dea)是一名作家(英)外部链接，也是瑞士资讯swissinfo.ch的撰稿人，她的孩子在故乡爱尔兰度过了两个学期的小学生活。

过去，三个女孩在弗里堡州可以穿自己想穿的衣服，而在爱尔兰她们不得不穿灰色苏格兰短裙、白衬衫和蓝色开衫，上体育课还要穿学校专门的运动服。

孩子们的反馈好坏参半。13岁的席亚拉说：“我通常不穿裙子，但是我不介意上学穿，因为大家都这么穿。每天早上不用想穿什么真的很方便。”但是她的双胞胎姐妹梅芙却不这么认为：“我认为没有校服会更好，这样每个人都可以有自己的风格。”

妹妹阿什利觉得校服要么不够保暖要么不够凉爽，不能适应天气的变化。

她们的撰稿人母亲克莱尔也有一些实际的考虑，如早上不用想穿什么可以节省很多时间。校服虽然很贵，但幸运的是，可以买二手校服。“与她们通常穿的衣服相比，校服比较老式，我比孩子们更喜欢它，”克莱尔说。

其他国家的做法 英国、爱尔兰、印度、澳大利亚和塞浦路斯等国家和地区都有穿校服的传统。在美国的私立学校，穿校服相当普遍，但公立学校则不然。日本和中国都有校服(通常是运动服类型的校服，因此不受欢迎)。阿拉伯国家的学生也通常要穿校服，比如突尼斯的学校都严格要求穿校服。在西班牙，校服仅存在于私立学校，但拉丁美洲(如巴西)的公立学校也要求穿校服。俄罗斯于1994年取消了校服制度，因此现在除了少数私立或有名望的公立学校之外，俄罗斯学校基本不要求穿校服。 资料来源：瑞士资讯swissinfo.ch 信息框结尾

瑞士资讯swissinfo.ch

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