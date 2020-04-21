“我們一定不要忘了，目前依然不建議健康人士在大街上戴口罩，”貝爾賽特表示，只有醫護人員和病患才必須戴口罩。

(Keystone / Christian Beutler)

瑞士政府表示，目前正竭盡全力加緊採購口罩，然而，瑞士官方依然不建議身體健康的普通民眾戴口罩。不過隨著企業預備緩步恢復常態、再度營業，口罩在政府施行的新冠病毒醫療衛生政策中所扮演的關鍵性角色，正越來越明顯。



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瑞士衛生部長亞藍·貝爾賽特(Alain Berset)於4月16日坦承，就確保有足夠的口罩供應而言，瑞士可以說是麻痺疏忽、措手不及。儘管瑞士聯邦政府不明令要求為全體居民維持相應的口罩庫存量，然而，瑞士疫情防控方案的確要求各家醫療衛生機構擁有必不可少的設備、醫療器械、救治藥品等基本物資儲備-其中就包括口罩。瑞士全國範圍內的26個州/半州，有責任執行這一規定。



“現如今回想起來，可以(毫不客氣地)說，很多醫療衛生機構和服務中心此前都沒有那些用品儲備，”貝爾賽特在接受瑞士德語電視台SRF採訪(德)外部链接時表示。



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他在採訪中表示，瑞士政府目前正在盡其所能以彌補口罩短缺。 《每日導報》(Tages-Anzeiger)曾於早些時候報導稱，瑞士軍方已接受委派，負責在5月底之前採購4億個口罩。瑞士國際航空公司(Swiss International Air Lines)也宣布，10趟由中國始發的貨運航班，將裝載著超過3500萬件涵蓋醫用口罩、醫用手套、護目鏡等個人防護設備(PPE)飛抵瑞士。那麼，誰會用到這些醫用防護器械呢？



“我們一定不要忘了，目前依然不建議健康人士在大街上戴口罩，”貝爾賽特表示，只有醫護人員和病患才必須戴口罩。



然而，從4月27日起，應對新冠病毒相關限制管控措施的逐步放鬆，極有可能會讓問題變得複雜化。據瑞士新聞門戶網站watson.ch報導(德)外部链接外部鏈接，貝爾賽特承認，未來數日內即將重新恢復營業的理髮店和美容院，其工作人員可能會在強制要求下佩戴口罩接待顧客。手作店(DIY store)、園藝中心、花店也有可能會遵循這一規定。那麼，這些店鋪會為上門顧客提供口罩嗎？

企業商家開始相繼為此而積極準備。瑞士理髮師聯盟(Swiss Association of Hairdressers)現已創建了一個數字平台，旗下理髮師會員們得以在該平台上直接向口罩供應商下訂單購買口罩。另一種選擇，是讓有口罩需求的買家“即興創作”，臨時動手自製口罩。瑞士子公司協會(Association of Swiss Subsidiary Companies)提議，作為候補選項，(官方)應允許那些實在買不到口罩的商戶和公司內部員工使用自行縫製的口罩和麵部遮蓋物。與此同時，多家瑞士製造商-譬如影片中所介紹的這家昔日的紡織公司，也開始啟動“瑞士製造”模式，在國內生產口罩。

新冠病毒 瑞士口罩生產按下“加速鍵” 瑞士連日以來始終致力於解決足夠數量的口罩進口問題，從而為本國居民提供保障，不過現如今，幫助近在眼前：瑞士東北部聖加侖州的一家公司近日剛剛開始大批量生產口罩。 此内容发布于2020年4月21日 下午4:38

事實上，即便是堅守在新冠病毒抗疫一線的瑞士醫護人員，也面臨著沒有充足口罩供應的困境。



據瑞士藥劑師協會-瑞士醫藥聯盟(PharmaSuisse)介紹，瑞士口罩供應量，不僅不足以滿足顧客的需求，而且許多藥房和(兼收護膚品、梳洗用品、雜誌等雜貨的)藥店，甚至也缺乏供工作人員自用的口罩。短期內，瑞士居民也不大可能在各家超市順利買到口罩。瑞士境內的阿爾迪(Aldi)超市表示，計劃暫時性將口罩納入銷售範圍內，但何時上架，目前尚屬未知。



據《每日導報》(Tages-Anzeiger，德)外部链接稱，當被問及防護口罩的效果和好處時，瑞士部長們顯得窘迫難堪，這一點毫不奇怪：“眼下，(瑞士)根本就沒有足夠數量的口罩，而政府僅僅只是在根據現有的口罩短缺問題，調整對外溝通策略。”







新冠病毒 瑞士應該實行“全民口罩令”嗎？ “不應該，”瑞士政府和世界衛生組織(WHO)建議；“應該，”部分歐洲國家政府和某些瑞士政治人物們堅持己見；而瑞士資訊swissinfo.ch不少讀者則眾說紛紜、舉棋不定：“說不準，應該，也不應該。” 作者： Thomas Stephens

swissinfo.ch/ac

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