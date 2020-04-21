“我们一定不要忘了，目前依然不建议健康人士在大街上戴口罩，”贝尔赛特表示，只有医护人员和病患才必须戴口罩。

(Keystone / Christian Beutler)

瑞士政府表示，目前正竭尽全力加紧采购口罩，然而，瑞士官方依然不建议身体健康的普通民众戴口罩。不过随着企业预备缓步恢复常态、再度营业，口罩在政府施行的新冠病毒医疗卫生政策中所扮演的关键性角色，正越来越明显。



瑞士卫生部长阿兰·贝尔赛特(Alain Berset)于4月16日坦承，就确保有足够的口罩供应而言，瑞士可以说是麻痹疏忽、措手不及。尽管瑞士联邦政府不明令要求为全体居民维持相应的口罩库存量，然而，瑞士疫情防控方案的确要求各家医疗卫生机构拥有必不可少的设备、医疗器械、救治药品等基本物资储备-其中就包括口罩。瑞士全国范围内的26个州/半州，有责任执行这一规定。



“现如今回想起来，可以(毫不客气地)说，很多医疗卫生机构和服务中心此前都没有那些储备，”贝尔赛特在接受瑞士德语电视台SRF采访(德)外部链接时表示。



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他在采访中表示，瑞士政府目前正在尽其所能以弥补口罩短缺。《每日导报》(Tages-Anzeiger)曾于早些时候报道称，瑞士军方已接受委派，负责在5月底之前采购4亿个口罩。瑞士国际航空公司(Swiss International Air Lines)也宣布，10趟由中国始发的货运航班，将装载着超过3500万件涵盖医用口罩、医用手套、护目镜等个人防护设备(PPE)飞抵瑞士。那么，谁会用到这些医用防护器械呢？



“我们一定不要忘了，目前依然不建议健康人士在大街上戴口罩，”贝尔赛特表示，只有医护人员和病患才必须戴口罩。



然而，从4月27日起，应对新冠病毒相关限制管控措施的逐步放松，极有可能会让问题变得复杂化。据瑞士新闻门户网站watson.ch报道(德)外部链接，贝尔赛特承认，未来数日内即将重新恢复营业的理发店和美容院，其工作人员可能会在强制要求下佩戴口罩接待顾客。手作店(DIY store)、园艺中心、花店也有可能会遵循这一规定。那么，这些店铺会为上门顾客提供口罩吗？



企业商家开始相继为此而积极准备。瑞士理发师联盟(Swiss Association of Hairdressers)现已创建了一个数字平台，旗下理发师会员们得以在该平台上直接向口罩供应商下订单购买口罩。另一种选择，是让有口罩需求的买家“即兴创作”，临时动手自制口罩。瑞士子公司协会(Association of Swiss Subsidiary Companies)提议，作为候补选项，(官方)应允许那些实在买不到口罩的商户和公司内部员工使用自行缝制的口罩和面部遮盖物。与此同时，多家瑞士制造商-譬如视频中所介绍的这家昔日的纺织公司，也开始启动“瑞士制造”模式，在国内生产口罩。





事实上，即便是坚守在新冠病毒抗疫一线的瑞士医护人员，也面临着没有充足口罩供应的困境。



据瑞士药剂师协会-瑞士医药联盟(PharmaSuisse)介绍，瑞士口罩供应量，不仅不足以满足顾客的需求，而且许多药房和(兼收护肤品、梳洗用品、杂志等杂货的)药店，甚至也缺乏供工作人员自用的口罩。短期内，瑞士居民也不大可能在各家超市顺利买到口罩。瑞士境内的阿尔迪(Aldi)超市表示，计划暂时性将口罩纳入销售范围内，但何时上架，目前尚属未知。



据《每日导报》(Tages-Anzeiger，德)外部链接称，当被问及防护口罩的效果和好处时，瑞士部长们显得窘迫难堪，这一点毫不奇怪：“眼下，(瑞士)根本就没有足够数量的口罩，而政府仅仅只是在根据现有的口罩短缺问题，调整对外沟通策略。”





swissinfo.ch/ac

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