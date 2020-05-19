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新冠病毒 瑞士各旅行社延长海外游取消期限

A Swedish park

瑞典哥德堡的一座公园。瑞士是少有的几个企业仍在维持运营的国家。

(Keystone / Adam Ihse)

瑞士数家大型旅行社已经取消了6月14日前的几乎所有国际旅行，据称原因在于，受2019冠状病毒病疫情影响，许多国家目前不接受外国游客。客户可重排出行日期，或要求退款。

Tui Suisse旅行社的女发言人表示，政府上周宣布(多语)外部链接瑞士可能要等到6月中旬才对境外游客重新开放边境，这也影响了他们的决策。据她透露，大多数相关客户已得到通知，知道他们此前预定的行程已被取消。

Tui Suisse指出，顾客可以推迟已预订至8月底的所有旅行，旅行社不会另行收取费用。顾客还可以在套装行程清单里选择2021年10月之前的其他出行日期和旅行目的地。

Hotelplan则宣布取消其所属品牌Globus Voyages、Travelhouse、Tourisme Pour Tous、Hotelplan和Vacances Migros等6月14日前的所有海外游安排。

这家Migros集团下属的旅行社将在接下来的几周内为客户办理全额退款。但也有个别例外，例如仍接受外国游客的瑞典，旅行社将联系客户，以了解他们是否希望保留赴瑞典的行程。

Kuoni旅行社所属的DER Touristik Schweiz公司则表示，6月中旬前的入境限制与航班稀少令出境旅行几乎无法实现。然而其发言人称，对少数几个目的地的行程该怎么处理，需要个别考虑。至于客户已经支付的费用，要么可以重新安排出行日期，或者客户可要求退款。


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Keystone-SDA/ts

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