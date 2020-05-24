國家在馬路上撒錢？熱衷於無條件基本收入理念的人重新燃起希望之火。

(© Keystone / Alexandra Wey)

不工作白拿錢？瑞士的確有人曾提出了這種烏托邦思想，但在全民公投中遭選民否決。巴塞爾人Daniel Häni能想像這樣一個社會，不工作也能生活，這位企業家將半生的時間投注於“無條件基本收入”的創意，這次的新冠病毒疫情又為這一理念拓展了存在空間。



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這段時間，“無條件基本收入”這種思潮又在瑞士政壇上反復出現。 Häni在考慮，是否到了再次就這一理念進行全民公投的時間點。他曾希望四月底與議會的談話能創造一個“跨黨派‘基本收入’平台”。

瑞士社保 在瑞士，無人會被置於困苦境地而無人顧及，國家不會讓無法生活的人陷入深淵，失業救濟機構負責那些符合條件的人，而無法領取失業救濟金的人，需提供經濟狀況證明以便領取社會救濟金。有些瑞士人不願走繁複的申請救濟程序，寧願去做一份不喜歡的工作。 信息框结尾

解除人必須工作的義務，是“無條件基本收入”公民動議的宗旨。 2016年Häni與志同道合者一起發起的這一全新理念，遭瑞士絕大部分選民的否決，77%的瑞士人並不希望自己或其他人從工作中“解脫”出來。



但是有一種說法稱：雖然這種理念看似無稽之談，但實際上它已存在許久。這個國家或者那個國家總有人收集簽名推廣另一種經濟模式：在瑞士，青年綠黨向聯邦遞交了一個請願(Petition外部链接)，要求瑞士政府在新冠疫情期間向全民發放“無條件基本收入”；而在德國，連鎖藥店dm的創始人及一位稅務專家也聯合提出實行“有保障的基本收入”(garantiertes Grundeinkommen外部链接)。



這些倡議的發起者，要求的不只是一種新的社會秩序，Daniel Häni說：“現今社會的人，不再願意忙碌、順從地活著-愛幹活、聽話的，像機器一樣，而主張人要活得有創意和自主權。”



“生存恐懼令人卑躬屈膝”

swissinfo.ch：2016年的全民公投中，許多選民不禁質疑：如果不工作也能保障基本生存，那麼誰還願意去刷廁所呢？



Daniel Häni：這個問題看似深奧，其實反映了這樣一種思維：如果我們希望廁所被清潔，那麼首先要讓做這種工作的人不是為了生存這樣做。我們所稱的“骯髒的工作”不僅僅是因為要把髒東西清理掉，還有一層意思就是“因恐於生計而不得不卑躬屈膝”，也就是說有錢的人可以利用沒錢的人幹某種事情。而之所以會發生這種情況的前提是：窮人的生存沒有得到保障。而有了“無條件基本收入”，就不再會有人為了生存而被迫做什麼事。

Daniel Häni和Enno Schmidt2016年在投票之後的慶祝活動上。

(© Keystone / Alexandra Wey)

swissinfo.ch：雖然有道理，但是誰又會去選擇刷廁所這種工作？如果有了無條件基本收入，人們真的不用再擔心生計嗎？



Daniel Häni：那就要讓刷廁所這一工作變得有魅力，比如提高工作條件，那麼這樣的工作也會有更好的聲譽。



誰來出錢？

2016年針對無條件基本收入投票後的一些民意調查顯示，許多投反對票的選民不知道：誰應該來支付這筆為保障全民沒有生存壓力、佔國內生產總值三分之一的2000億瑞郎？ Häni表示這是一個誤解，為了讓人明白無條件基本收入並不會導致額外開支，他希望針對稅務和免稅金額進行徹底的討論。他已向德國議會遞交了一份名為《21世紀新稅法-稅收足跡》的請願書，他認為瑞士也同樣需要新徵稅法規。



swissinfo.ch：現行的稅收法規哪裡有問題？



Daniel Häni：現行的法規按生產能力，即勞動來收取稅金，這就是問題所在。這裡只需要修改一個詞：將“勞動”改為“消費”即可，這是一種徹底的模式轉換。



不是誰工作得多，誰就應該多交稅，而是誰使用勞動產品多，誰就得多交稅，這是未來幾代人新的基本思路。從經濟的社會層面出發來收稅，是錯誤的。

投票动议 瑞士政府每月向国民无条件发放2500瑞郎的真实版 近些日子，中国媒体一篇有关瑞士政府将无条件为国民发工资的消息，引起了不小的轰动，一时间从国内传来一片唏嘘之声，微信朋友圈中大家争相传阅，有人羡慕，有人不解，难道瑞士真的提前进入共产主义，吃上了不劳而获的大锅饭？ ... 作者： 杨煦冬

swissinfo.ch：那什麼是正確的？



Daniel Häni：我們必須用稅收來左右我們的消費意識，明確自己需要什麼、需要多少，無論是與數字化，還是與氣候變遷有關的消耗。



swissinfo.ch：但是這種“消費稅”會帶來這樣的後果：服務、產品-包括生活必需品會很昂貴，這是一種“反社會”的行為，持這種觀點的人較多-尤其左翼人士。



Daniel Häni：這種“高價論”和“基本收入需要額外支出”同樣是誤解。無論我們按照收入納稅、還是收取消費稅，消費品價格都不會變。生產過程中所包含的稅和關稅，現在是作為價格的組成部分；換成消費稅，也同樣不會改變。



然而目前若轉換成徵收消費稅，缺乏一個能夠漸進收稅(收入高則納稅高)的元素，要想做到漸進收稅，需要一個免稅額，而免稅額無法在商店櫃檯前支付，所以我們可以每月將同等的免稅金支付給每一位公民，而且無條件地這樣做。



swissinfo.ch：……這就是無條件基本收入？



Daniel Häni：對。

swissinfo.ch：您自己就是一位企業家，您手下的60位員工都不是因為生計而工作嗎？



Daniel Häni：員工們知道，他們每年創造的400萬、500萬瑞郎，不是進了老闆的腰包，公司贏利用於改善產品和研發新產品。我們不是用錢來鼓勵員工，而是用新想法和良好的工作條件來促進他們的工作積極態度。



“誰也不用勉強！”

Häni以及同意他看法的人，將“人”視為自己的主人；經濟服務於人，而不是反之。至於有些當代人所擔心的“有了基本收入，人會變成懶骨頭”的想法，Häni認為不太可能。持批判態度的人，則將他視為“異類”和“奇葩”。



swissinfo.ch：無條件基本收入，不會導致“無所事事是萬惡之源”吧？



Daniel Häni：它只會讓人出於自願工作，增強獨立精神和創造欲，誰也不用勉強！



swissinfo.ch：瑞士人對於天上掉下來的禮物這種好事，一般持懷疑態度，他們喜歡一步步腳踏實地地做事，至今為止，還沒出過什麼大問題吧？



Daniel Häni：有時候變化是猝不及防的，想想柏林牆的倒塌和現在的新冠病毒危機就知道了。​​​​​​​

芬蘭的基本收入實驗​​​​​​​

2017-2018年芬蘭進行了一項實驗，推行類似於向國民發放無條件基本收入的理念，2000年，常年失業的芬蘭人可通過抽籤獲得每月560歐元(約合美金602元)的基本收入，為時兩年。芬蘭這一舉動在全世界引起關注。

根據問卷調查結果，實驗未取得明顯效果，四分之三參與實驗者在實驗結束後依然感到茫然，社會保險機構也未覺察到明顯變化。

但是至少，小部分得到基本收入的人感覺個人狀況略微有所好轉，他們總體感覺更加舒適自如，也不再經常性處於惶恐之中。他們感到比以前自由，因為不必再提前做個人財務規劃，對未來增加了一些信心，也能做一些有意義的事了。

但是這一實驗未能改善那些先前就存在很大生活問題的人的境況。 信息框结尾



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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