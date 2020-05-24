国家在马路上撒钱？热衷于无条件基本收入理念的人重新燃起希望之火。

(© Keystone / Alexandra Wey)

不工作白拿钱？瑞士的确有人曾提出了这种乌托邦思想，但在全民投票中遭选民否决。巴塞尔人Daniel Häni能想象这样一个社会，不工作也能生活，这位企业家将半生的时间投注于“无条件基本收入”的创意，这次的新冠病毒疫情又为这一理念拓展了存在空间。



这段时间，“无条件基本收入”这种思潮又在瑞士政坛上反复出现。Häni在考虑，是否到了再次就这一理念进行全民投票的节点。他曾希望四月底与议会的谈话能创造一个“跨党派‘基本收入’平台”。

瑞士社保

在瑞士，无人会被置于困苦境地而无人顾及，国家不会让无法生活的人陷入深渊，失业救济机构负责那些符合条件的人，而无法领取失业救济金的人，需提供经济状况证明以便领取社会救济金。有些瑞士人不愿走繁复的申请救济程序，宁愿去做一份不喜欢的工作。

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解除人必须工作的义务，是“无条件基本收入”公民动议的宗旨。2016年Häni与志同道合者一起发起的这一全新理念，遭瑞士绝大部分选民的否决，77%的瑞士人并不希望自己或其他人从工作中“解脱”出来。



但是有一种说法称：虽然这种理念看似无稽之谈，但实际上它已存在许久。这个国家或者那个国家总有人收集签名推广另一种经济模式：在瑞士，青年绿党向联邦递交了一个请愿(Petition外部链接)，要求瑞士政府在新冠疫情期间向全民发放“无条件基本收入”；而在德国，连锁药店dm的组建人及一位税务专家也联合提出实行“有保障的基本收入”(garantiertes Grundeinkommen外部链接)。



这些倡议的发起者，要求的不只是一种新的社会秩序，Daniel Häni说：“现今社会的人，不再愿意忙碌、顺从地活着-爱干活、听话的，像机器一样，而主张人要活得有创意和自主权。”



“生存恐惧令人卑躬屈膝”



swissinfo.ch：2016年的全民投票中，许多选民不禁质疑：如果不工作也能保障基本生存，那么谁还愿意去刷厕所呢？



Daniel Häni：这个问题看似深奥，其实它反映了这样一种思维：如果我们希望厕所被清洁，那么首先要让干这种活的人不是为了生存这样做。我们所称的“脏活儿”不仅仅是因为要把脏东西清理掉，还有一层意思就是“因恐于生计而不得不卑躬屈膝”，也就是说有钱的人可以利用没钱的人干某种事情。而之所以会发生这种情况的前提是：穷人的生存没有得到保障。而有了“无条件基本收入”，就不再会有人为了生存而被迫做什么事。



Daniel Häni和Enno Schmidt2016年在投票之后的庆祝活动上。

(© Keystone / Alexandra Wey)

swissinfo.ch：虽然有道理，但是谁又会去选择刷厕所这种工作？如果有了无条件基本收入，人们真的不用再担心生计吗？



Daniel Häni：那就要让刷厕所这一工作变得有魅力，比如提高工作条件，那么这样的工作也会有更好的声誉。



谁来出钱？



2016年针对无条件基本收入投票后的一些民意调查显示，许多投反对票的选民不知道：谁应该来支付这笔为保障全民没有生存压力、占国内生产总值三分之一的2000亿瑞郎？Häni表示这是一个误解，为了让人明白无条件基本收入并不会导致额外开支，他希望针对税务和免税金额进行彻底的讨论。他已向德国议会递交了一份名为《21世纪新税法-税收足迹》的请愿书，他认为瑞士也同样需要新征税法规。



swissinfo.ch：现存的税收法规哪里有问题？



Daniel Häni：现存的法规按效率是工作性质收税，这就是问题所在，这里只需要修改一个词：将“工作效率”改为“工作消耗”即可，这将是一种模式转换。



不是谁的工作高、谁就应该多交税，而是谁工作得多、谁得多交税，这是新时代人的新思路。按照经济的社会角度收税，是错误的。

投票动议 瑞士政府每月向国民无条件发放2500瑞郎的真实版 近些日子，中国媒体一篇有关瑞士政府将无条件为国民发工资的消息，引起了不小的轰动，一时间从国内传来一片唏嘘之声，微信朋友圈中大家争相传阅，有人羡慕，有人不解，难道瑞士真的提前进入共产主义，吃上了不劳而获的大锅饭？ ... 作者： 杨煦冬

swissinfo.ch：那什么是正确的？



Daniel Häni：我们必须用税收来左右我们的消费意识，明确自己需要什么、需要多少，无论是与数字化，还是与气候变迁有关的消耗。



swissinfo.ch：但是这种“消费税”会带来这样的后果：服务、产品-包括生活必需品会很昂贵，这是一种“反社会”的行为，持这种观点的人较多-尤其左翼人士。



Daniel Häni：这种“高价论”和“基本收入需要额外支出”同样是误解。无论我们按照收入纳税、还是收取消费税，消费品价格都不会变。生产过程中所包含的税和关税，现在是作为价格的组成部分；换成消费税，也同样不会改变。



然而目前若转换成征收消费税，缺乏一个能够渐进收税(收入高则纳税高)的元素，要想做到渐进收税，需要一个免税额，而免税额无法在商店柜台前支付，所以我们可以每月将同等的免税金支付给每一位公民，而且无条件地这样做。



swissinfo.ch：……这就是无条件基本收入？



Daniel Häni：对。



swissinfo.ch：您自己就是一位企业家，您手下的60位员工都不是因为生计而工作吗？



Daniel Häni：员工们知道，他们每年创造的400万、500万瑞郎，不是进了老板的腰包，公司赢利用于改善产品和研发新产品。我们不是用钱来鼓励员工，而是用新想法和良好的工作条件来促进他们的工作积极性。



“谁也不用勉强！”



Häni以及同意他看法的人，将“人”视为自己的主人；经济服务于人，而不是反之。至于有些当代人所担心的“有了基本收入，人会变成懒骨头”的想法，Häni认为不太可能。持批判态度的人，则将他视为“异类”和“奇葩”。



swissinfo.ch：无条件基本收入，不会导致“无所事事是万恶之源”吧？



Daniel Häni：它只会让人出于自愿工作，增强独立精神和创造欲，谁也不用勉强！



swissinfo.ch：瑞士人对于天上掉馅饼这种好事，一般持怀疑态度，他们喜欢一步步脚踏实地地做事，至今为止，还没出过什么大问题吧？



Daniel Häni：有时候变化是猝不及防的，想想柏林墙的倒塌和现在的新冠病毒危机就知道了。​​​​​​​







芬兰的基本收入实验

2017-2018年芬兰进行了一项实验，推行类似于向国民发放无条件基本收入的理念，2000年，常年失业的芬兰人可通过抽签获得每月560欧元(约合人民币4300元)的基本收入，为时两年。芬兰这一举动在全世界引起关注。

根据问卷调查结果，实验未取得明显效果，四分之三参与实验者在实验结束后依然感到茫然，社会保险机构也未觉察到明显变化。

但是至少，小部分得到基本收入的人感觉个人状况略微有所好转，他们总体感觉更加舒适自如，也不再经常性处于惶恐之中。他们感到比以前自由，因为不必再提前做个人财务规划，对未来增加了一些信心，也能做一些有意义的事了。

但是这一实验未能改善那些此前就存在很大生活问题的人的境况。

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(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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