在瑞士的學校裏，孩子們課堂秩序非常輕鬆活躍。 (© Keystone / Gaetan Bally)

在瑞士首都伯恩，不少中小學裡有項例行活動，叫「性感的日子(Sexy Days)」。有的學生早就聽學長姐說過，有的，是從自己的哥哥姊姊那聽說，性感日子來的那天，一定要專心上課。



在那幾天，校園裡好好談性。校方請來不一樣的「老師」，帶領學生學習性的知識，討論關於性別的各種議題，同性戀、跨性別、雙性戀等，這些多數華人家長都陌生的多元性別認同議題，也包括在裡頭。



在「性感的日子」中，學生們的學習，除了上課、認識自己，也是為他們迎向多元社會、不讓自己成為歧視者，做準備。瑞士雖尚未讓同性伴侶享有平等的婚姻權利，卻已明文認定對同性戀的歧視言論為罪，最高可判三年刑。



許多瑞士學校與老師，選擇直接邀請同性戀、雙性戀、跨性別者，跟學生面對面。



「那是很難得的日子，小朋友們不會一聽到性器官就笑成一團。」志工團體ABQ現任會長芙尼爾(Hélène Fournièr)笑說。在二十年前，三位師範學校的學生，因為發現了教育現場中性別教育的困難跟資源缺口，成立ABQ基金會，將Queer替代ABC的C，要將對多元性別認同的認知，視作國民教育的基本知識。二十年過去，不只性別教育已列入義務教育課綱，ABQ從三位擴大到二十位志工，26歲的會長芙尼爾，是位即將從醫學系畢業的女同志，過去六年，常常接受學校邀請，到各中小學與孩子面對面。青春期前後的孩子，連聽到性器官都會吱吱喳喳地笑。



有近二十年歷史的ABQ，怎麼樣跟孩子們有效進行關於性、性別的對話？又如何讓孩子們理解LGBT群體（指女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別者）呢？



「其實就是講兩件事情，一個是『與眾不同』的滋味，一個是談戀愛的感覺。」芙尼爾解釋，四個小時的課程先從遊戲破冰開始，讓小朋友玩類似大風吹的遊戲，以髮色為例，金色站一邊，深色站一邊；或是家人數目，兩個以上的一邊、一個的一邊，或是眼球顏色、會不會騎腳踏車等等，愈問愈細，讓每個人都嚐嚐因為「不一樣」而成為少數的感覺。



芙尼爾回憶，她有次出的題目是「是否曾經感到孤單？」班上只有一名男生站在「從不」那側，全班立刻哄堂大笑，也在答案揭曉之後沒多久，他就抓抓頭，站到了「曾經感到孤單」那側了。



我們都有機會站在少數的那一邊



這是個讓每個人都體驗成為少數的遊戲，也具體地呈現每一個人跟其他人不同的地方，一個班級、一個社會的組成，因為每個人的各種不同，多元，是正常的。若只是因為在團體中某項個人特徵屬於少數，就被視作不正常，這才是真正的問題。



「這一些不同，有時候從童年開始就成為自己的祕密，」芙尼爾以自己的經歷為例，告訴孩子們她從小如何辛苦地保守自己的與眾不同，當同性戀的性向只能變成祕密，童年也成灰色。



遊戲裡，每個人都曾站到了少數那邊，國小學童在遊戲裡自然而然就理解到，學習包容、讓少數自在，尊重彼此的重要。



開始理解「多元」、「少數」、「平等」等概念之後，討論會進到下個階段：建構對多元性別認同的認知。ABQ讓學生們以便利貼的方式，一張張寫上自己對LGBT群體的認知，分類後一一解釋，理解孩子們的知識缺口，現場調整課程內容，也有機會澄清不實的印象。



那些孩子拋出來的字眼裡，有俄羅(指俄羅斯同志受害的新聞)、YouTuber的名字、Love is Love、也有各宗教裡面關於罪的字眼。



「小孩子都非常真實，」芙尼爾說，像是一面鏡子映照世界當下LGBT的處境，以及透過媒體、宗教，社會怎麼對下一代建構關於多元性別認同的認知。



孩子們很單純，其實不太確定那些字眼背後代表什麼，但確定的是他們都好奇，都想要解答。「有的孩子問我怎麼確定我是女同志，因為我不是短頭髮啊！也有的人問情趣玩具是什麼、同性做愛的方式。」芙尼爾笑說，ABQ從不站在講台上，也不拒絕回答任何問題，堅持開放討論的方式，讓小孩子們直接表達，現場像是遇上了難得開放的大哥哥、大姊姊，小孩子們興趣愈來愈高，缺了老師的教室，對性知識的好奇一下子都打開了。

用匿名問答打開好奇、放鬆氣氛，而後用字彙與圖片配對的遊戲，建構基本必須對性別認同的框架，才進入知識建構的最重要一環，用一張世界地圖，談性別認同不一樣的代價。



世界地圖上看見國際間的不平權



在世界地圖上，ABQ呈現各國現況，以法律觀點，解釋LGBT在世界各地的人權差異，有的國家將同性戀、跨性別處死，有的，給予完整的公民權利。「這時候大部分的孩子會很訝異，瑞士原來並不真的先進。」芙尼爾說，透過國際間性別平權的比較，孩子體驗到民主與人權是需要爭取，需要民眾參與，需要一步一步創造，才能夠前進。



上半部的課程，同理LGBT族群的不一樣，以及看清楚LGBT生活中需要付出的代價。下一步，ABQ跟孩子談「戀愛的感覺」。



「我的開場白，都是跟他們說，『你知道嗎？每個人的第一次都是一場災難，你以後就會知道了。』」芙尼爾笑說。每次與學生面對面，ABQ都會出動四個人，由四個人將一個班分成兩組，小團體的方式，由LGBT身份的ABQ成員，與學生們分享個人的生命故事。



他們分享自己的家庭、朋友照片，介紹自己的童年、家庭背景，讓學生們的知道，關於眼前這個活生生的人，不是只有LGBT一個面向，而每個LGBT，也就像每一個活生生的人一樣，有各種面向。



接著談出櫃，用初戀的經驗來談出櫃。「每個人第一次談戀愛都會做一些很笨的事，我們就從那些開始。」芙尼爾解釋，對國中、國小年紀的學生，戀愛是個很有吸引力的話題，從告白到第一次性經驗，每一個環節，都能「引人入勝」。談這些每個人都會有興趣、都需要知道的話題，最終，學生們會發現，LGBT談戀愛，跟異性戀談戀愛，其實是一樣的。用「談戀愛的感覺」作為開場，要讓學生們在理解LGBT的不同之處後，從眼前大哥哥、大姊姊的真實故事看見，不過就是人類在談戀愛，其實都一樣。



「孩子們最後會被我們感動，因為他們沒料到，我們的分享如此坦誠。」芙尼爾解釋，悲傷、興奮、受挫、勇敢、療傷等等，每一個人分享的出櫃故事，都包涵著各種難以輕易言談的情緒與情節，當學生們看著大哥哥、大姐姐就在面前，誠實、真切地坦白私密的過去，那就像他們的死黨，把最重要的祕密告訴自己一樣的珍貴。



對青春期的學生，這樣的活生生的故事在眼前展開，不只是知識的傳遞，而是感到原來有人，跟他們一樣為了性別認同迷惘，或為了性與愛的萌芽而興奮、害怕、孤獨或被他人嘲笑。而眼前的這個人已經帶著笑容長大，在社會裡成為獨立的大人。



「同學們對於個人故事的分享，特別喜歡，也被啟發，他們知道同性之間的愛就跟一般的愛一樣。這是一件很好的事，這堂課不只是關於性，是關於性別認同的內涵。很棒！很謝謝你們！」一位學校老師在匿名的評鑑回饋中寫道。



ABQ副會長德羅(Mirco Droz)二十三歲，也還是學生，「如果有人在十幾歲的告訴你，同性戀不是問題，那一切會容易一些。」ABQ的工作，除了性別認同的教育，也希望透過直接面對面，創造更包容的校園環境，在下個世代種下對性別認同少數的支持。芙尼爾補充，她常常在個人的生命故事分享裡，強調朋友的重要性，若少了友誼的支持，她出櫃之路將更重、更冷。



即使成為瑞士首都伯恩邦政府衛生與社服部(Gesundheits- und Fürsorge Direktion des Kanton Bern外部链接)指定資助夥伴，即使已有二十年的口碑，但ABQ的工作，還是充滿挑戰。



曾經，芙尼爾跟著夥伴應學校之邀前往分享，卻發現班級導師對性別觀念保守，在ABQ的課程開始前，導師對班級宣講二十分鐘關於宗教團體對同性戀的負面看法，並列出各種「治療」同性戀的方式。ABQ向學校通報導師的行為後，要求校方修正導師的行為，才同意回到該校再次開始課程。



也有一次，ABQ在學生回饋單上發現仇恨言論，說要把同性戀都抓起來殺掉。ABQ選擇通報校方，並由導師、輔導單位一同了解，最終安排社工師與孩童家庭見面，才發現是學生們互相打賭，敢不敢亂寫回饋單的遊戲。



芙尼爾認為，ABQ的角色，是在擴大社會對多元性別認同的理解，補足傳統教育體系中對於此議題認知的缺乏。雖不免有挑戰，但ABQ選擇回應各種有心或無意的批評，把這樣的對話當做現場教育的一環。

學會同理包容之後



二十年的嘗試之後，當初的創辦人之一，考爾(Marianne Kauer)，如今正是為伯恩市政府負責性別教育政策的計畫主持人，而現任會長芙尼爾，就是受惠於ABQ早期課程的學生之一。「我在我轉學之後的學校出櫃，但每個人都對我很友善也支持我，我才發現，他們都上過ABQ的課。」這正是芙尼爾在醫學系課程忙碌之餘，還是堅持當志工的原因。不只是她，ABQ的夥伴們在與學生們對話時，也都像在跟小時候的自己說話一樣。「最後你發現，其實這些異性戀的學生，跟你當初煩惱的是沒有兩樣，過去的自己也就釋懷了。」芙尼爾說。



不論是感到迷惑、困擾、還是挫折，對性、性別、關係、愛情還不熟稔的學生們，遇上這些生命裡被「性別認同」留下深深刻痕的大哥哥、大姊姊，學到的不只關於LGBT，有的學生用紙條求救，在校方沒有對應資源的情況，詢問ABQ的成員該怎麼跟家人溝通；也有班級，因為剛發生女學生被男學生強暴案例，老師委託ABQ講述關係中「尊重」與性自主的重要。還有瑞士籍非裔的學生從ABQ的課程裡，得到身為少數如何自處的體認。

二十年之後，這些與學生面對面的同性戀、雙性戀、跨性別，看待自己的方式，已超過二十年前ABQ的期待，而這，是一代代孩子的需求，投射出來的角色。

「 在瑞士，我們沒有太多不一樣的故事，現在(瑞士社會談論)的題目是LGBT，讓人們練習同理，提醒大家都是不同的。但我們沒有給難民、移民、殘障，一樣的關注，或讓他們說出自己故事的空間。」芙尼爾說，ABQ二十年來聚集的志工們，像在用自己的故事，喚這個社會對少數包容的能力，性別議題只是開端，他們展望的是各種少數、每一個人都期待著的包容社會。



如今ABQ的目標是：「我希望我們最後不被需要了。」芙尼爾說。

瑞士资讯swissinfo.ch

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