3月24日，新冠病毒疫情在瑞士拉绍德封(La Chaux-de-Fonds)暴发期间，当地Reseau hospitalier neuchatelois医院的医护人员在照顾一名确诊患者。 (Keystone / Laurent Gillieron)

疫情改变了全人类的生活，经济活动停摆，学校教育回归家庭，人际关系网络大考验。而完全无法放下工作的瑞士医护人员，如何在家庭与工作“两头烧”的状况下，守护国人的健康并观照到自己的变化？我们为读者采访了四位目前坚守在瑞士疫情一线的医护人员。



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“社会上就是有些职业必须暴露在危险中”



Nina是一个私人医院的内科医师，她说：“第一时间能够在家工作的人基本上是白领阶层。医生虽然是白领，但是我们是此时完全不能休假的人。我看着一般在超市收银台的员工，每一秒都在拿起别人触碰过的物品，他们不可能时时对手部进行消毒；同时，他们也不可能在家工作。社会上就是有些职业必须暴露在危险之中。”

笔者问：面对全国停课，关闭学校，医护人员的孩子该怎么办？

她说：“我孩子的学校提供紧急托育，凡军警消、大众交通运输业和医护人员等与社会有着强烈特殊连结的行业，这些职业从业者的子女需要紧急托育，但是必须以个人名义写信给学校。因为一般来说，老师们并不知道学生父母的职业。但后来我没有申请，而是采取和邻居合作的方式。因为孩子年纪还小，若不是和她原本熟识的人在一起，她会非常害怕。此外，我在医院工作是高感染源。如果我感染病毒，又让孩子和她的同学、老师们感染，后果不堪设想。缩小人际网路，是当务之急。”

在进入紧急状态的第3天，Nina收到了医院内部的消息。她并未被列入第一批照顾确诊病患的医护团队之中，但是已经被告知，上一线治疗确诊患者，只是时间问题。当瑞士进入疫情高峰期，她将会成为核心医生之一，于是她开始着手做准备，在医院和家里路途之间很幸运地找到了一家民宿，能让她短期租赁直到疫情结束。

她说：“我的家人和邻居都在共同抗疫、分工合作，有人采买生活用品、有人照顾孩子。大家合力，减少外出的时间，同时也能分头安静在家工作。而我是进出医院最频繁的人，要是我造成邻里的感染，我会一辈子都良心不安。我主动把我自己和大家分开，这样比较安全。我家和上下楼的两户邻居，孩子们都是玩伴，能互相照应。接下来这段日子我先生会成为‘单亲爸爸’，但幸好还有一个小小的社会系统让我们互相支持。”

目前，Nina和邻居把生活的实际社交圈缩小，只限定在固定的人数内，尽量网购，外出时不坐电车、改骑单车，每次由一个大人带四个孩子，以达到政府规定的“五人为限”守则。孩子们也有社交的机会，以满足成长的社会化需求。在团体互助中，每个家庭的父母都能有安静休息的契机。

Nina本人通过医学数据判断已经做了最坏的打算，预计疫情生活将会持续到6月底。她说：“这场传染病必须把人与人的距离拉开才能得以求生，我们也在疫情中重塑自己的社会秩序。我们和邻居们形成了家人一样紧密小社会，‘团结’这个词一直被人提起。”

由于物流的速度减慢，网上购物的送达日期都拉长，因此，Nina建议所有的邻居现在以每14天为一轮购物周期，储备食物和其他物资。就在截稿当日(3月24日)，她正打包行李、准备搬到新租的民宿，与人隔离。

“如果父母因为帮我带孩子感染上病毒，我会非常自责”



“瑞士的私人医院和大型诊所也有隔离病房，但在疫情爆发初期并未投入使用。最早的疑似案例与确诊案例都由州政府管辖下的公立医院负责。以苏黎世为例，确诊病例都在苏黎世大学医院和Triemli市立医院。公立的小型医院和私人医院仍仍然只是接待平时约诊的病患，”Luisa是心脏科的护士，在第一例确诊病患出现时，她向笔者介绍了苏黎世州如何整体调控医院病床的做法。

她说：“我们一般医护人员在医院并没有戴口罩，只有接触重症患者和进手术室才使用-这个情况没有改变。就是再三提醒自己勤洗手和不要触摸脸部。我个人担心的是，我的父母平日帮我照顾孩子，孩子上学时同学间互相传染疾病是常态。但是这一阵子，我会多送孩子去安亲班(Hort，即课后托管班)或是自己亲自带孩子。要是我的孩子感染了病毒，他们会康复痊愈的。但如果我父母是高危险群体，因为帮我看孩子而染病，却是新冠病毒高危易感、且死亡率高的群体。要是老人家因为我发生什么事，我会非常自责。”

今年年初，她已经为自己、母亲以及两个孩子订好了4月复活节假期前往西班牙大西洋边的探亲度假机票。当时她乐观地认为，目的地并不是观光胜地，就算疫情加剧，应该还不足以影响旅游计划。然而就在3月13日，瑞士政府宣布禁止100人以上的活集会活动时，医院为Luisa所安排的工作日程表里，复活节期间有两天必须加入照顾确诊病患的医护团队。疫情来得太快，她立刻取消了假期，为工作调整原有的计划。

她的丈夫是一名电脑工程人员，目前也进入在家工作的模式。于是，丈夫担负起了照顾孩子的主要工作，也必须在带孩子和工作之间不断进行切换，这对有孩子的家庭来说无疑是个挑战。

没有了父母的协助，Luisa作为医院的资深护士，必须全力投入，而在工作之外，她也尽力让丈夫在各方压力间得到暂时的喘息。



居家看护不间断的呵护提醒



来自中国的张女士是一个瑞士家庭的私人看护，在苏黎世州乡间的一个小镇里照顾一位患有阿兹海默氏症(即失智症)的老太太。

往日里习惯外出的老太太，自然对外面世界因疫情而产生变化不太在意。随着疫情日渐升温，张女士最初是哄着她，再三劝阻不要出门；后来，她开始制作剪报让老太太阅读，希望让她明白为什么现在不能再像以前那样每天外出。

在老太太原本的作息时间表中，她每周都要去一次美容院，和她的“闺蜜美容团”见面聊聊天，这也是为了防止她的失智症状进一步恶化。而现在，张女士说：“我把重要的新闻剪报贴在门上，提醒她目前外面很危险。看了一段日子，我觉得她多少记住了。失智症的老人随时都在流失记忆，所以我得每天提。”

也为了减少外出的可能，张女士早就把冰箱填满了。老太太的女儿也愿意替他们采买，补充生活必需品和食物。但面临病毒的危胁，瑞士的老人家是所有医护单位最关心的族群。对于失智症的患者，更多的耐心与不断的说明成了看护的日常工作之一。

她和老太太住在一起已经三年了，因疫情的蔓延，她暂停了休假计划，全心居家看护。她说：“我已经两周没见到自己的家人了，还好现在可以视频，如果没有高科技的通讯技术，不知道世界会变成什么样?”

疫情会过去，恐惧却不会结束

“从疫情爆发到现在，除了跟从瑞士联邦政府的指示，我们的工作其实也没有多大的变化。勤洗手和加强消毒-这些本来就是医院的常态。”苏黎世儿童医院的员工Celine在2月底第一次接受采访时解释道。

她并接着说：“我的孩子应该是我们一家五口中，最容易康复的人。面对病毒，原本健康的孩子远比大人强，从一般的流感就能看出端倪。我不担心孩子的健康。我个人的担心是，瑞士去年年底至今年年初恰逢本世纪最大的暖冬，气候变化的灾难比病毒还严重。如果因为疫情而增加私人汽车的使用率，会对气候造成更大的负担，这反而更让我担心。疫情会过去，但人们因疫情而产生的恐惧，不会过去。”

在瑞士进入紧急状态之后，为了应对感染病患增加，医院整体工作有了调整。门诊接待量渐少，开刀病患与住院病患减少，住院病童只可有一个家人在医院内陪同，谢绝所有访客。但为了让医护人员全力准备面对疫情，医院里原有的病童课程服务(Spitalschule, 德)外部链接也提供院内医护人员紧急托育，让他们的孩子们有人可以照料。

确诊病患激增，Celine说：“现在医院进入业务量最低的状态，但是我们所有的工作人员都是随时待命的。我虽然不是医护人员，但是在医院的人手不够时，我会接起后勤的工作，在厨房帮忙、打扫，或是物流管理。医院里多一个人手，就可以多完成一些周边的事。”

目前正是瑞士疫情逐渐走向高峰之时，Celine说：“我们是很幸运的，想想在欧亚边境的难民，现在全世界没有国家可以收留他们。还好天气要变暖了，在逃难的路上他们至少没有那么冷。”

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