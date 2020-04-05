3月24日，新冠病毒疫情在瑞士拉绍德封(La Chaux-de-Fonds)暴发期间，当地Reseau hospitalier neuchatelois医院的医护人员在照顾一名确诊患者。 (Keystone / Laurent Gillieron)

疫情改變了全人類的生活，經濟活動停擺，學校教育回歸家庭，人際關係網路大考驗。完全無法放下工作的瑞士醫護人員，如何在家庭與工作兩頭燒狀況下，守護國人的健康和觀照自己的變化？我們為讀者採訪了四個真實案例。



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上場照顧確診病患是時間的問題

Nina是一個私人醫院的內科醫師，她說：「第一時間能夠在家工作的人基本上是白領階級。醫生雖然是白領，但是我們是此時完全不能休假的人。我看著一般在超市收銀台的員工，每一秒都在拿起別人觸碰過的物品，他們不可能時時消毒手部。同時，他們也不會有在家工作的可能，社會上就是有些職業必須暴露在危險之中。」



筆者問：在全國停課，關閉學校之時，醫護人員的孩子該怎麼辦？

她說：「我孩子的學校提供緊急托育，凡軍警消、大眾交通運輸業和醫護人員等特殊與社會強烈連結的行業，這些職業的子女需要緊急托育，但是必須個別寫信給學校。因為一般來說，老師們並不知道父母的職業。但後來我並沒有申請，而採取和鄰居合作的方式。因為孩子年紀還小，若不是和她原本熟識的人在一起，她會非常害怕。此外，我在醫院工作是高感染源。若是我帶著病毒讓孩子和她的同學、老師們感染，後果不堪設想。縮小人際網路，是當務之急。」



在進入緊急狀態的第3天，Nina收到了醫院內部的消息。她並未被排入第一批照顧確診病患的團隊之中，但是已經被告知，這是時間的問題。當瑞士進入病患高峰期，她將會成為核心醫生之一，於是她開始做準備，在醫院和家裡路途的中間很幸運地找到了一家民宿，願意讓她短期租賃到疫情結束。



她說：「我的家人和鄰居都在共同抗疫，分工合作，有人採買，有人照顧孩子。大家合力，減少外出的時間，同時也能分頭安靜在家工作。而我是進出醫院最頻繁的人，要是我造成其他人的感染，我會良心不安一輩子。我主動把我自己和大家分開，比較安全。我們的上下樓的兩戶鄰居，孩子們都是玩伴，互相照應。接下來這段日子我先生是單親爸爸，但是有一個小小的社會系統在支持我們。」



目前Nina和鄰居把生活的實際社交圈縮小，只限定在固定的人數內，盡量網路購物，外出時不坐電車，改騎單車，一次由一個大人帶四個孩子達到政府規定的五人為限守則。孩子們也有社交的機會，滿足成長的社會化需求。在團體互助中，每個家庭的父母都能有安靜休息的機會。



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Nina從醫學數據做了最壞的打算，預計這樣的生活將會持續到六月底。她說：「這場傳染病必須把人與人的距離拉開得以求生，我們也在新的生活中重塑自己的社會秩序。我們和鄰居們形成了像是家人一樣緊密的社會，團結這個詞一直被提起。」



由於物流的速度減慢，網上購物的送達日期都拉長，Nina建議所有的鄰居現在以14天做一個週期，儲糧和其他物資。就在截稿的今天(3月24日)，她正在打包行李。



放棄不遠飛的白衣天使

「瑞士的私人醫院和大型診所也有隔離病房，但在疫情爆發初期並未使用。最早疑似案例與確診案例都由州政府管轄下的公立醫院負責，以蘇黎世為例，確診病例都在蘇黎世大學醫院和Triemli市立醫院。公立的小型醫院和私人醫院仍只是負責平時約診的病患。」Luisa是心臟科的護士，在第一例確診病患出現時，她向筆者說明蘇黎世州如何統整醫院的上述做法。



她並說：「我們一般醫護人員在醫院沒有戴口罩，只有重症和開刀房使用，這個情況沒有改變。就是勤洗手和不要摸臉部，要加強提醒。我個人擔心的是，我的父母平日照顧我的孩子，孩子上學同學間互相傳染是常態。但是這一陣子，我會多送孩子去安親班(Hort)或是自己帶孩子。要是我的孩子感染了病毒，他們會康復痊癒的。但是我父母因為孩子而染病，卻是死亡的高危險群。要是他們老人家因為我們發生什麼事，我會非常自責。」



年初她已經為她、母親以及兩個孩子訂好了復活節假期，前往西班牙大西洋邊的探親度假機票。當時並樂觀地認為，那個地方並不是觀光勝地，就算疫情加重，應該還不足以影響旅遊計畫。就在3月13日，中央政府宣布禁止100人以上的活動時，醫院為Luisa所安排的班表裡也有兩天必須加入照顧確診病患的團隊。疫情來得太快，她立刻取消了假期，必須為工作調整原有的計畫。



她的丈夫是一個電腦工程人員，也進入在家工作的模式。於是，他擔負起了照顧孩子的主要工作，必須調整如何帶孩子，並且同時工作，這對有孩子的家庭是個挑戰。



沒有了父母的協助，Luisa是醫院的資深護士，必須全力投入，在無需工作的時間，她盡力讓她的丈夫在所有壓力間得到喘息。



居家看護不間斷的呵護提醒

來自中國的張女士是一個瑞士家庭的私人看護，在蘇黎世州鄉間的一個小鎮裡照顧一個患有失智症的老太太。



而習慣外出老太太當然對外面世界的變化不在意，當疫情開始升溫時張女士先哄著她，不給出門。後來她開始剪報讓老太太閱讀，了解現在不能再如同以往每天外出了最重要的原因。



原本的作息之中每週都要上美容院一次，老太太和她的髮友們見面聊聊天，是防止失智惡化的固定作息。現在足不出戶的張女士說：「我把重要的新聞剪報貼在門上，提醒她現在外面危險。看了一段日子，我覺得這幾天她記住了一些事。失智症的老人隨時都在流失記憶，所以我就是每天提。」



也為了減少外出的可能，張女士早就把冰箱填滿了。老太太的女兒也願意替他們採買，補充生活必需品和食物。但面臨病毒的危脅，瑞士的老人家是所有醫護單位最關心的族群。對於失智症的患者，更多的耐心與不斷的說明成了看護的日常工作之一。



她與老太太住在一起三年了，因疫情的延燒她暫停了休假的計畫，全心居家看護。她說：「我已經兩週沒見到自己的家人了，還好現在可以視訊，若是現在沒有高科技的通訊技術，不知道世界會變成什麼樣?」



疫情會過去，恐懼卻不會結束

「從疫情爆發到現在，跟從中央的指示，我們其實也沒有多大的變化。勤洗手和加強消毒，本來就是醫院的常態。」蘇黎世兒童醫院的員工Celine在二月底第一次採訪時解釋道。



她並接著說：「我的孩子應該是我們一家五口中，最容易康復的人。原本健康的孩子面對病毒遠比大人強，從一般的流感就能看出端倪。我不擔心孩子的健康。我個人的擔心是，瑞士正逢世紀最大的暖冬，氣候變遷的災難比病毒還嚴重。若是因為疫情而增加私人汽車的使用率，這對氣候造成更大的負擔，反而是我更擔心的。疫情會過去，但人們的恐懼因為疫情而被挑起，這個害怕不會過去。以後再發生別的事，人們在不同的事件中會持續恐慌。」



在瑞士進入緊急狀態之後，為了因應感染病患增加，醫院整體工作有了調整。所有門診量漸少，開刀病患與住院病患減少，住院病童只可有一個家人在院內，謝絕所有訪客。但為了讓醫護人員全力準備面對疫情，醫院裡原有的病童課程服務(Spitalschule, 德)外部链接也提供院內同仁緊急托育，讓工作人員的孩子們有人可以照料。



確診病患激增，醫院處在預備狀態，Celine說：「現在醫院進入業務最低量的狀態，但是我們所有的工作人員都是隨時待命的。我雖不是醫護人員，但是當醫院的人手不夠時，我們都會接起後勤的工作，可能在廚房幫忙、打掃，或是物流的管理。醫院裡多一個人手，可多完成一些週邊的事。」



目前正是瑞士疫情逐漸走向高峰之時，Celine也說：「我們是很幸運的，想想在歐亞邊境的難民，現在全世界沒有國家可以收留他們。還好天氣要變暖了，在逃難的路上他們至少沒有那麼冷。」

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