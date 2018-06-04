此内容发布于2018年6月4日 上午10:00 最后更新 - 2018年6月4日 -10:00

周六之夜，苏黎世是全世界最昂贵的社交聚会城市

(Keystone)

在瑞银集团(UBS)对全球77个大都会地区(即一个国家/地区内在政治、经济和文化上具有重要地位的城市)的物价、居民收入水平及购买力指数进行统计分析后最新发布的全球最贵城市排行榜上，苏黎世和日内瓦一如既往地雄踞榜首，中国香港位列第33位，而北京和上海相较之下位于“中低价阵营”，分居第46和47位。



瑞银于本周二(5月29日)最新发布的《全球各大城市生活成本》调研报告(Cost of living in cities around the world，英)外部链接显示，瑞士苏黎世一举击败美国纽约、挪威奥斯陆和瑞典哥本哈根，雄踞全球最昂贵城市榜首，而日内瓦则位居第二。



到底苏黎世(英)外部链接比日内瓦(英)外部链接贵在哪儿？调查发现：“最大的物价差异就在于理发、计时家政服务、衣物干洗、语言课程等等。平均算下来，同等服务在苏黎世的开销要比日内瓦高出20%。而第二大差异则在于，苏黎世地区诸如智能手机、电视机和笔记本电脑等电子设备的售价，要比日内瓦高16%。”



瑞银集团此次公布的全球生活成本最贵城市排行榜，是基于对代表一户三口之家的欧洲家庭消费习惯的128种商品及劳务价格计算所得出的。该统计也考虑到对绝大多数人而言最大的一笔开销支出，从而根据计入和排除房屋租金两种不同的情况，分别提供了两组参照统计数据。



而在两组数据(英)外部链接中，苏黎世和日内瓦双双成为物价最昂贵的城市-虽然在不将房租计入个人支出的情况下，这两个瑞士城市的生活成本与纽约相比差距会更大。

prrices Swiss price levels compared with New York

不过，要说到购买力-也就是实际收入水平对商品/服务价格水平的比较，或者更确切的说，在各大都市区居民可负担能力方面，洛杉矶险胜苏黎世、迈阿密及日内瓦，成为本地工薪阶层购买力最强的城市。而纽约和伦敦的居民实际购买力则分居第10和第23位。



在对11个大城市(包括苏黎世，但不包括日内瓦)进行统计分析的数据子集(英)外部链接中，瑞信集团研究哪座城市是千禧一代(又名Y一代，特指20世纪80年代初至90年代末出生的、在互联网陪伴下长大、并娴熟使用高科技产品的人)购买包括苹果手机、笔记本电脑和Netflix流媒体内容订阅在内的必备装备的最佳购物地。



生活成本居于上游的中国香港意外胜出。不过报告撰写者也提及，苏黎世也不遑多让，这不免让他们有些诧异：“苏黎世的苹果手机售价，在我们的排行榜上凭其低价力压群雄，位列倒数第三。尽管如此，在苏黎世生活定居的千禧一代在相对定价不菲的牛仔裤、Netflix订阅和咖啡消费上‘一掷千金’之后，囊中便所剩无几。而在苏黎世的麦当劳，来杯汽水再加上一个巨无霸三明治(Big Mac)就得花6.29瑞郎(折合人民币约为40.8元)-这几乎等同于其他城市的麦当劳整个套餐的售价。”



不过，苏黎世的娱乐生活也耗资甚巨，一举击败斯德哥尔摩和迈阿密，夺得“最昂贵的周六之夜”(英)外部链接头把交椅。报告中写道：“社交聚会在瑞士和瑞典的任何城市都不便宜。打个比方，俱乐部的门票售价大约为27美元，喝几杯饮料又得花35美元，再算上深夜返家搭乘出租车的钱……一个晚上就能让你的钱包缩水近100美元。”

SDA-ATS/ts

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