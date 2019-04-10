樱花与伯尔尼老城的绝佳组合-此情此景颇受摄影师们的青睐 (© Keystone / Anthony Anex)

得益于日本与瑞士间源远流长、根深蒂固的深厚友谊，由日方赠予的36株樱花树飘洋过海，在瑞士首都伯尔尼落地生根。



小园新种红樱树，闲绕花行便当游。今春，日本奈良县馈赠与瑞士首都伯尔尼的诸多樱花树，落户可俯瞰伯尔尼老城的最佳观光圣地-玫瑰园(Rose Garden，英)外部链接。这番场景，不禁让人追忆起40多年前一位对瑞士心怀敬意的日本农户的慷慨捐赠之举。



上个世纪60年代，经营乳业牧场的奶农兼养蜂人浦田義之(Yoshiyuki Urata，1910年-1987年)在由瑞士东亚使团(Swiss East Asia Mission，德)外部链接经营的日本东京国际留学生之家结识了一位瑞士牧师、与之结为莫逆之交后，应邀远渡重洋，造访瑞士。浦田君在苏黎世州的一家农场度过了一段美好的时光，并随即转赴圣加仑研习农业。瑞士本地农民的守时，以及对职业道德的恪守，尤其是每天10到14个小时的工作制，让他心向往之。



浦田君也同样给与之邂逅的瑞士人留下了难以磨灭的印象。秉持待客之道的瑞士人甚至设法在接下来的20年间，每年资助予他3万瑞郎(折合人民币约为20万元)，为这位离瑞归国的日本友人在自己的祖国创建农业学校提供资金援助。数年以后，浦田君向瑞士首都伯尔尼捐赠了100株染井吉野樱树，以表达其诚挚的谢意。



樱树捐赠典礼于1975年4月10日在伯尔尼的玫瑰园举办。这便是当年樱树落户的纪念牌匾：



(swissinfo.ch)

此后不久，浦田君便再次飘洋过海，亲赴伯尔尼。在这张明信片中，他向伯尔尼当地政府吐露此行初衷：“我迫切地想要在那些初樱动时艳的地方赏游一番，并希望有幸现场提供一些培植方面的建议。”

(City of Bern Department of Civil Engineering, Transport and Parks)

现如今，昔日的樱树已在时光荏苒中逐渐枯老，灼灼花簇也日渐稀少。日本奈良县的县长在2016年拜访伯尔尼时注意到了这一现象。得益于奈良县和伯尔尼自2015年以来便缔结为友好城市，因此，奈良县决定单方面购入三打樱树苗，悉数捐赠予伯尔尼市。承载的东瀛情谊的樱树苗现已在伯尔尼落地生根，并有望将在未来几年间供游客赏玩。

(swissinfo.ch)

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