瑞士经济名校圣加仑大学：只有少数学生来自贫困家庭。 (© Keystone / Christian Beutler)

在瑞士来自贫困家庭或者没有受过高等教育移民家庭的人，属于输在起跑线上的人。他们中只有少数风毛菱角能够不甘命运的安排，重新洗牌。大多数情况下，在瑞士社会阶层会代代相传。

系列报道：瑞士的社会不平等现象

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与其他国家相比，瑞士的社会不平等现象并不十分明显。

但是若从机会均等-出自贫困家庭，却取得成功的机率来看，瑞士的情形却令人失望：在一个欧洲相关排名中，瑞士仅在马耳他、捷克、德国、比利时、冰岛、法国、挪威、芬兰和荷兰之后，排名第十。



与其他国家比，瑞士的“教育流动性”(Bildungsmobilität外部链接)较低，也就是说，只有少数出自受教育水平不高家庭的孩子能进入高等学府。



“知识分子的孩子接受高等教育的机会明显高于工人的孩子，”伯尔尼高等专业学院教授Robert Fluder外部链接说：“在瑞士贫穷和富裕是会被遗传的，这有悖于自由的思想观念。”



移民子弟天生一手烂牌



瑞士科学家议会的一份专家报告显示，瑞士教育系统存在严重的社会不平等现象。来自社会底层家庭或移民家庭的人，几乎没有上升空间。



“与其他欧洲国家相比，瑞士的教育系统存在严重的机会不平等现象，”报告中这样写道：“瑞士教育机会的不均等伴随着封闭的社会结构和就业机会及人生机遇的不平等。”



机会均等比均贫富更重要



在有关社会平等的讨论中，这个结论显得非常重要，因为：“如果存在机会不均等，那么社会不平等则会被理所当然地被视为正常，”Fluder说。



这个观点也得到圣加仑大学经济教授Reto Föllmi外部链接的支持，他说：“如果社会流动性能够畅通无阻，那么‘不平等’尚能忍受，而相反，如果流动性受阻，那么人就会被束缚在出身或教育的起跑线上，这就会导致社会不满。”







(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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