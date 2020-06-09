在线教育会成为未来趋势吗？

基于网络科技的在线教育是否会影响学生学习？苏黎世联邦理工学院的埃尔斯贝斯·斯特恩教授(Elsbeth Stern)表示，现在下结论还为时过早，但这种教学方式对考试的影响显而易见。

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自3月中旬以来，全球各地的中小学和大学都面临在一夜之间将教学工作转移至线上的挑战，通过信息和通信技术开展教学。就在不久前，许多教师还仅仅将Moodle网络教学平台用来存储幻灯片和讲义，但如今，却必须通过Zoom和WhatsApp与学生进行交流。

”我们可能正在接近新的常态，但我坚信，人与人之间的互动，对完成学业仍然至关重要。“

在包括苏黎世联邦理工学院在内的众多机构中，在线教育的效果异常出色。大多数中小学和大学教师都认为部分数字教学方式在未来会被长期应用。今后在线下讲完课后，我将成立学习小组，在非教学高峰时间和周末，以Zoom视频会议的形式在线解答学生的问题。

难以防止考试舞弊

但是在过去两个月的在线教学体验过程中，作为教师，我们开始意识到面对面教学的不可替代性。

部分原因在于，线上教学很难确保考试的公平性和可行性。

今年春季考试对学生的职业和学术发展至关重要，这届考生特别幸运，因为考试条件特别宽松。在疫情期间，任何考试挂科，学生在法律上均可提出抗辩，并且不会遭到上诉。

例如，苏黎世教育部取消了短期文法学校的入学口语考试。许多文法学校都取消了文凭考试，大学可能不会因为考试挂科而取消学生的课程学习资格。

如果学生在家通过了在线考试，人们难免会问：“我们如何确定学生没有作弊行为？如果参加考试的学生人数众多，我们只能放弃传统的考试形式(如多项选择题)。然而，可靠的考试方式对保证教育机构的教学质量必不可少。

选拔失误

如果考试环境不可靠，教育系统的人才选拔决定可能会出现两种失误：要么选拔了不合格者；要么拒收了潜在的真正合格者。今年春季和夏季的考试程序不太可能发生第二种情况，但也意味着第一种情况发生的可能性会更高。

中小学生和大学生将获得相应证书，证明他们已完成学习目标，然而实际上他们并未掌握必要的技能或知识。我们应该意识到在线考试的突出问题。我希望未来中小学和大学都能更多地实行机考，但是这些考试必须有人监考，而不是让考生随意在床头或餐桌的角落里作答。

下结论还为时过早

尽管教师们已尽全力保证考试的公平性且可信度，但我们知道，2020年初夏考试结果的评定方式应该会不同于以往。

在线教育的成果如何呢？

目前我们尚无可靠数据，但教学效果方面的感受差异很大。在大学里，总体上人们对在线教育持积极态度，初步的中期报告表明，在线教育提供的学习机会，不逊色于面对面教学模式。

但是我们现在还不能匆忙下结论。毕竟，对于学生而言，教学方式的改变不仅仅是从线下转到线上那么简单：无法参与公共活动减少了学生们的其它学习途径，因此大多数年轻人在书房学习的时间会多于往常。

我们预计文法学校和各类中学的学生在教学效果方面都将存在巨大差异。平时学习成绩好的学生同样也能通过在线教育取得好成绩。那些需要师长更严格监督的学生可能会落下，至于成绩落下，则多少取决于老师和父母的管教。

我们可能正在接近新的常态，但我坚信，人与人之间的互动，对完成学业仍然至关重要。

本文最初刊载于苏黎世联邦理工学院“未来博客”(Zukunftsblog，英)外部链接专栏。

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