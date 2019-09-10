瑞士资讯前一阵刊登了一篇关于在瑞士体验穷人生活的文章，一位读者Grégoire Barbey读了以后，提出贫穷是无法当作实验来体验的，他为我们投稿分享了他的观点。
我很感兴趣地读了瑞士资讯swissinfo.ch的这篇名为《我在瑞士当了一个月穷人-很难过》的文章，作者的出发点值得称道，但是方法却不大得当。贫穷真的能够当做实验来体验，然后写一篇报道吗？我认为不能。
近几年瑞士的贫困人口增加了20%。平均每12个人中就有一个是穷人。那么，在这个世界上最富有的国家当一个穷人，生活会怎样呢？
作者： Sibilla Bondolfi
贫穷一般是无止境的，而相反，它是一个缓慢的向社会底层滑落的过程，这期间让人无法抗拒地陷入深深的失望，变得越来越气馁，是一种无时无刻不在的煎熬。
在那一篇文章中，作者无法传递的是一种真实的感受，是由惶恐、羞辱、犯罪感和忧伤组合在一起的一种无助的状态，唯一的指望只有社会救济。
正如贫穷不能效仿，它也很难形容，仅给社会救济机构打个电话了解的情况，很难真正知道每个月领取救济的人是怎样艰难度日的。
没有资源，没有财产
在瑞士领取社会救济金并不是什么好事，申请人必须一无所有，把自己最后的财产耗尽，才能领到救济金。这是瑞士人最后的一道安全保障，靠社会福利生活的人既无资源也无财产。
每个月保障最低生活水平的补助金是977瑞郎(约6500人民币)，这笔钱你要支付衣食住行的所有费用，还包括水电、电话、网络、电视广播收视费和医疗保险不负责的医药费用等。
房租和医疗保险的费用在一定范围内由社会福利机构支付，超出标准的部分自付。大多数州的社会补助为977瑞郎，但是实际上居住在哪里，生活费用是有所差别的，因此这种统一补助金的做法并不公平。可以这么说，这点钱在瑞士是不禁花的。
瑞士有逾8%的人口是穷人，近3.5%的人需要领取社会救济。在富有的瑞士，穷人也必须“奢侈”起来，所以对他们来说，养家糊口并不容易。
作者： Sibilla Bondolfi
而领取社会救济金，每月必须提供一些书面报告包括银行单据。从任何人那里得到的无论多微不足道的一笔汇款-比如一位住在其他地方的朋友为你的生日汇了200瑞郎，都会在下个月的补助金中被扣除。
你必须毫无保留地说明每笔收入的来源，所有相关单据都要保存，因为社会福利机构的工作人员随时有可能提出各种问题，你必须时刻做好准备予以回答。
失败是人生禁忌
每当社会救助机构来信，或者通知领取救济的人一些新规定的时候，都会提及法律，让人再次面对自己的窘境。如今的瑞士社会对于处于非常状态的人持有鄙视态度，这是少数滥用社会福利案例造成的坏影响，令真正有困难的人也跟着受牵连。
瑞士是一个公认的富国，但在鲜亮的外表下，每十个人中就有两个生活在拮据的困境中。有些人因为感到耻辱，而放弃申请社会救济，他们宁可穷困潦倒也不能忍受社会上歧视的目光。最后他们只能陷入更艰难的境遇，尽管他们完全拥有享受社会福利的权利。
«穷困是一种悲哀的、难熬的境遇，令人无法自拔。»Grégoire Barbey引言结束
这是一个魔鬼三角区，因为债台会越筑越高。在像瑞士这样的国家，实行一种催账系统，欠账的账单以五年的时段进行登记，一个陷入经济困境的人，很难再走出这个魔圈。而在瑞士“失败”是人生禁忌。
困境是无法体验的
穷困是一种悲哀的、难熬的境遇，令人无法自拔。生活在生存标准最低线意味着，要放弃部分社会生活，因为在生活中，处处都要钱，约朋友出去，必须带钱包。
想要在瑞士社会中找到自己的一席之地，是要付出代价的，瑞士有30多万名贫困儿童，尼尔斯就是其中之一。
作者： Kathrin Ammann
否则就必须厚着脸皮让别人请客，要完全接受这样的事实：你是一个吃社会救济的人，一个社会的负担。
所有这些内心的纠结无法用两个星期的时间来感同身受，这是一个漫长的痛苦过程，贫困不能像一部手机和一台吸尘器那样试用之后，发一篇文章讲述给读者。
更严重的是贫困潦倒所带来的自卑和孤独感常常导致抑郁，这就意味着更难摆脱困境。在瑞士这样的国家，贫穷就像一种疾病，粘在皮肤表面，彻底地改变一个人，让人感到所有人都在盯视着你，甚至全社会都在盯视着你。
贫困可以发生在任何人身上，无论男女；无论健康状态如何；无论本国人还是外国人；经常一步错步步错，或者只需一个意外事件，就会落入深渊。
要想报道贫穷，最好的途径还是询问每天都真正体会贫困的人，还有谁更能了解其中的滋味？但是这些深陷困境中的人，却没有表达的机会。
而那些造假滥用社会救济系统的人和事却被大量宣传。这里一定有什么不对劲儿。
瑞士的贫穷-我们的报道
我们那篇由德文部记者Sibilla Bondolfi撰写的报道《我在瑞士当了一个月的穷人-很难过》，在读者中反响很大，这篇文章得到超出寻常的阅读记录，在社交媒体上和我们的网站上引起了非常激烈的讨论。
一个生活条件优越的人是否真能“装穷”吗？这是不是对真正困境的一种“轻慢”？
有些读者提问带有很大的批评态度。
瑞士资讯swissinfo.ch用十种语言刊登了这篇文章，我们面对来自世界各地的读者，对于他们来说，在瑞士这样一个月薪中位数为6500瑞郎(约合47000人民币)的国家，很难想象存在贫困现象，读者们无法相信一个独立生活的人月入2259瑞郎，或者一个四口之家的收入为3990瑞郎，被算作贫困户。
然而这篇由Grégoire Barbey写就的文章让人知道，即使在瑞士这样富裕的国家，也同样存在贫困人口。我们的文章中的参考数字2259瑞郎，在瑞士生活交掉每月必须支付的账单之后，真的所剩无几。而在许多其他国家这是一笔不小的收入。然而这就是瑞士的实际情况。
而且贫困不仅仅是钱的问题，更多的是那种像本文作者所陈述的被排斥的感觉。或许在瑞士穷人手里能支付的金钱，在许多国家是一笔很大的数目，但是在瑞士根本不够用。瑞士的穷人在某种程度上更穷，因为瑞士的贫困，令人无法想象。
Balz Rigendinger，德文部负责人信息框结尾
瑞士不原谅失败，记者兼博主 Grégoire Barbey如是说。要想牢记成功的荣耀，就要把失败者钉上耻辱柱，他在一份舆论报告中这样写道。该报告在瑞士法语区引起了众多反响。 ...
作者： Grégoire Barbey
(翻译：杨煦冬),
瑞士资讯swissinfo.ch
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