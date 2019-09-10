瑞士資訊前一陣刊登了一篇關於在瑞士體驗窮人生活的文章，一位讀者Grégoire Barbey讀了以後，提出貧窮是無法當作實驗來體驗的，他投稿向我們分享了他的觀點。

我很感興趣地讀了瑞士資訊swissinfo.ch的這篇名為《我在瑞士當了一個月窮人-很難過》的文章，作者的出發點值得稱道，但是方法卻不大得當。貧窮真的能夠當做實驗來體驗，然後寫一篇報導嗎？我認為不能。

外部内容 Grégoire Barbey

貧窮一般是無止境的，而相反，它是一個緩慢的向社會底層滑落的過程，這期間讓人無法抗拒地陷入深深的失落，變得越來越氣餒，是一種無時無刻不在的煎熬。

高消费的国家的穷人生活 我在瑞士當了一個月窮人 近幾年瑞士的貧困人口增加了20%。平均每12個人中就有一個是窮人。那麼，在這個世界上最富有的國家當一個窮人，生活會怎樣呢？ 作者： Sibilla Bondolfi

Grégoire Barbey是一位自學成才和自由職業記者。他為 L'Agefi報紙工作了多年，也為La Télé雜誌做過專欄作家。他主攻社會話題，是franchi.ch網站的主編。 (affranchi.ch)

在那一篇文章中，作者無法傳遞的是一種真實的感受，是由惶恐、羞辱、犯罪感和憂傷組合在一起的一種無助的狀態，唯一的指望只有社會救濟。



正如貧窮不能效仿，它也很難形容，僅給社會救濟機構打個電話了解的情況，很難真正知道每個月領取救濟的人是怎樣艱難度日的。



沒有資源，沒有財產

在瑞士領取社會救濟金並不是什麼好事，申請人必須一無所有，把自己最後的財產耗盡，才能領到救濟金。這是瑞士人最後的一道安全保障，靠社會福利生活的人既無資源也無財產。



每個月保障最低生活水平的補助金是977瑞郎(約6500人民幣)，這筆錢你要支付衣食住行的所有費用，還包括水電、電話、網絡、電視廣播收視費和醫療保險不包含的醫藥費用等。



房租和醫療保險的費用在一定範圍內由社會福利機構支付，超出標準的部分自付。大多數州的社會補助為977瑞郎，但是實際上居住在哪裡，生活費用是有所差別的，因此這種統一補助金的做法並不公平。可以這麼說，這點錢在瑞士是不夠花的。





貧窮 瑞士的豪華版貧窮生活 瑞士有逾8%的人口是窮人，近3.5%的人需要領取社會救濟。在富有的瑞士，窮人也必須“奢侈”起來，所以對他們來說，養家糊口並不容易。 作者： Sibilla Bondolfi

而領取社會救濟金，每月必須提供一些書面報告，其中包括銀行單據。從任何人那裡得到的無論多微不足道的一筆匯款-比如一位住在其他地方的朋友為你的生日匯了200瑞郎，都會在下個月的補助金中被扣除。



你必須毫無保留地說明每筆收入的來源，所有相關單據都要保存，因為社會福利機構的工作人員隨時有可能提出各種問題，你必須時刻做好準備予以回答。



失敗是人生禁忌

每當社會救助機構來信，或者通知領取救濟的人一些新規定的時候，都會提及法律，讓人再次面對自己的窘境。如今的瑞士社會對於處於非常狀態的人持有鄙視態度，這是少數濫用社會福利案例造成的壞影響，令真正有困難的人也跟著受牽連。



瑞士是一個公認的富國，但在鮮亮的外表下，每十個人中就有兩個生活在拮据的困境中。有些人因為感到恥辱，而放棄申請社會救濟，他們寧可窮困潦倒也不能忍受社會上歧視的目光。最後他們只能陷入更艱難的境遇，儘管他們完全擁有享受社會福利的權利。

«窮困是一種悲哀的、難熬的境遇，令人無法自拔。 » Grégoire Barbey 引言结束

這是一個魔鬼三角區，因為債台會越築越高。在像瑞士這樣的國家，實行一種催賬系統，欠賬的帳單以五年的時段進行登記，一個陷入經濟困境的人，很難再走出這個魔圈。而在瑞士“失敗”是人生禁忌。



困境是無法體驗的

窮困是一種悲哀的、難熬的境遇，令人無法自拔。生活在生存標準最低線意味著，要放棄部分社會生活，因為在生活中，處處都要錢，約朋友出去，必須帶錢包。

否則就必須厚著臉皮讓別人請客，要完全接受這樣的事實：你是一個吃社會救濟的人，一個社會的負擔。



所有這些內心的糾結無法用兩個星期的時間來感同身受，這是一個漫長的痛苦過程，貧困不能像一支手機和一台吸塵器那樣試用之後，發一篇文章講述給讀者。



更嚴重的是貧困潦倒所帶來的自卑和孤獨感常常導致抑鬱，這就意味著更難擺脫困境。在瑞士這樣的國家，貧窮就像一種疾病，粘在皮膚表面，徹底地改變一個人，讓人感到所有人都在盯視著你，甚至全社會都在盯視著你。



貧困可以發生在任何人身上，無論男女；無論健康狀態如何；無論本國人還是外國人；經常一步錯步步錯，或者只需一個意外事件，就會落入深淵。



要想報導貧窮，最好的途徑還是詢問每天都真正體會貧困的人，還有誰更能了解其中的滋味？但是這些深陷困境中的人，卻沒有表達的機會。



而那些造假濫用社會救濟系統的人和事卻被大量宣傳。這裡一定有什麼不對勁的地方。

瑞士的貧窮-我們的報導 我們那篇由德文部記者Sibilla Bondolfi撰寫的報導《我在瑞士當了一個月的窮人-很難過》，在讀者中迴響很大，這篇文章得到超出尋常數量的閱讀記錄，在社交媒體上和我們的網站上引起了非常激烈的討論。

一個生活條件優越的人是否真能“裝窮”嗎？這是不是對真正困境的一種“輕慢”？

有些讀者的評論帶著批判的態度。

瑞士資訊swissinfo.ch用十種語言刊登了這篇文章，我們面對來自世界各地的讀者，對於他們來說，在瑞士這樣一個月薪中位數為6500瑞郎(約合47000人民幣)的國家，很難想像存在貧困現象，讀者們無法相信一個獨立生活的人月入2259瑞郎，或者一個四口之家的收入為3990瑞郎，被算作貧困戶。

然而這篇由Grégoire Barbey寫就的文章讓人知道，即使在瑞士這樣富裕的國家，也同樣存在貧困人口。我們的文章中的參考數字2259瑞郎，在瑞士生活交掉每月必須支付的帳單之後，真的所剩無幾。而在許多其他國家這是一筆不小的收入。然而這就是瑞士的實際情況。

而且貧困不僅僅是錢的問題，更多的是那種像本文作者所陳述的被排斥的感覺。或許在瑞士窮人手裡能支付的金錢，在許多國家是一筆很大的數目，但是在瑞士根本不夠用。瑞士的窮人在某種程度上更窮，因為瑞士的貧困，令人無法想像。

Balz Rigendinger，德文部負責人 信息框结尾



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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