瑞士约有3%的人口领取救济金。 (© Keystone / Christian Beutler)

如果您在瑞士无法养活自己或家人，瑞士的社会救济体系能够帮助您。

瑞士有超过270’000人领取社会救济，救济金由瑞士各州进行发放。其中有一半是瑞士人， 三分之一是18岁以下青少年，占比四分之一的成年人属于贫穷的劳动阶级。

2018年，各州在社会救济金方面的支出为28亿瑞郎(合人民币199.5亿元)。瑞士社会救助会议表示(多语)外部链接：“救助制度为瑞士的社会和谐做出了重要贡献，确保所有人都能有尊严地生活”。

谁有资格？ 信息框结尾

生活在贫困线以下的人可以申请救济金。在瑞士，最低生活收入的定义为单人每月2’259瑞郎，有两个孩子的双亲家庭每月3’990瑞郎。(相比之下，瑞士的工资中位数约为每月6’500瑞郎。)

如果您是瑞士公民或拥有瑞士居留证，则可以在瑞士领取救济金。寻求庇护者和难民也符合申领条件。如果您不属于这些类别，仍然可以申请紧急救助(多语)外部链接。

如果您已在领取社会保障金，或仍有大额银行存款和房产，则您不符合申领条件。经济困难的退休人员可以申请补充福利(多语)外部链接。

我能领取多少救济金？ 信息框结尾

救济金能够满足个人对生活必需品的购买需求。为满足食品、衣物和个人护理等基本需求，单人每月的救济金约为1’000瑞郎。在此基础上，个人可获得约1’000瑞郎的住房补贴和200瑞郎的健康保险津贴。

此外，您可以申请健康险保费优惠。根据各州不同的政策，您可能需要每年重新申请一次。

负债的申请者每月可获得200瑞郎的额外补贴。

我需要做什么？ 信息框结尾

预算顾问将帮助您制定财务状况改善计划。您需要努力找工作或参加项目，从而重新融入社会。

+ 哪些人在瑞士可以领到失业救济金？

申领人必须报告全部收入，包括金钱礼品或已报销的医疗费用，以便政府可以相应下调救济金。

若申领人不遵守要求、不履行职责或准确声明财务状况，将导致救济金被冻结或撤销。骗取救济金的外国人可被驱逐出境。

申领救济金有哪些限制？ 信息框结尾

根据地方社保局制定的指南，您的住房必须属于您所在地区最便宜的住房。如果您的公寓租金过高，则会被告知搬至更经济实惠的住所。如果您未满25岁，通常会被要求与父母住在一起或与人合租。

除非您无法乘坐公共交通工具进行通勤，或者出于健康原因需要购车，否则救济金中不含用车费。宠物相关费用也不包括在内。

我还能加入瑞士籍吗？ 信息框结尾

如果您领取社会救济金，则没有资格申请瑞士公民身份。如果您在过去三年没有领取联邦层面的救济金，才能申请瑞士公民身份。伯尔尼州和阿尔高州最近规定，只有过去十年都未领过救济金的人才有资格加入瑞士国籍。

我可以去度假吗？ 信息框结尾

可以，但需要得到当地社会救济办公室的批准。这些费用不会由社会救助支付，但有些基金会可以为贫困群众提供实惠的度假套餐。

我需要偿还救济金吗？ 信息框结尾

需要，前提是您的财务状况有所改善。在某些州，仅当您继承一大笔钱或中彩票时，才需要偿还救济金。在整个瑞士，救济金偿还义务的有效期为最后一笔救济金支付后的5至20年不等。

瑞士一半的救济金申领者在一年之内就能再次经济独立，20%的人需要领一到两年的救济金。大约8%的人需要领六年或更长时间的救济金。





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