在瑞士工作且失业的人有权领取失业救济金，并且获得再就业咨询。 (Keystone / Laurent Gillieron)

如果您在瑞士遭遇失业，在满足一定条件的前提下，您可以申请领取失业救济金。后者金额通常为当事人原工资的70％，领取期限为2年。

在瑞士，雇员及其雇主每月会支付一定金额的失业保险金。该储备金可以为失业者提供经济上的帮助，直至其重回职场。但是这种经济支持是有限度的，并且建立在许多前提条件之上。我们将相关规则归纳如下：



失业保险金从何而来？ 信息框结尾

所有注册有养老和遗属保险(AHV/AVS)的雇员及其雇主都有缴纳失业保险金的义务(多语)外部链接。用人单位支付一半的金额，另一半则直接从员工工资中扣除。缴款金额比例为年薪的2.2％。如果雇员年收入超过148200瑞郎，其缴纳的失业保险金额度则降为1％。

自由职业者、经营家庭农场的农民和退休人员没有缴纳失业保险金的义务。

谁可以获得失业救济金？ 信息框结尾

要获得这一失业福利，您要满足以下条件：1. 在瑞士居住；2. 在过去2年中，至少有12个月缴纳了失业保险缴金。也就是说，想要领取失业救济，之前必须是以雇员的身份就业。针对失业期间可能出现的许多特殊情况，比如：子女教育、出国就业、服兵役或生病等等，政府均有相应的辅助措施。每个失业者均应在当地就业安置办公室注册，并咨询了解自己的权益。

自由职业者、公司合伙人或公司管理层成员，以及公司老板的配偶均无权领取失业救济金。

领取失业救济金需要哪些步骤？ 信息框结尾

一名失业者在伯尔尼州失业保险基金的接待处核对文件。 (Keystone / Peter Klaunzer)

首先，您必须向居住城市或地区的就业办公室告知(多语)外部链接失业状况，然后向选择失业基金，并向其提交失业救济金申请。如若失业，最好尽快进入行政申请程序，并在就业安置办公室的指导下，迅速开始重新求职。

如果一个人领取了失业救济金，则必须定期向当地就业办公室提交文件，以证明自己在积极寻找新的工作。这意味着，失业金领取者必须主动发出求职申请，如果接到合适的工作机会则必须接受。此外，当事人还要对所有收入、医疗和事故进行报告。

失业救济多少钱？ 信息框结尾

失业保险每周5天工作日发放津贴。原则上，失业金额度以最后6个月的工作收入来计算(多语)外部链接。如果被保人膝下有未成年子女，或者每月收入不到3797瑞郎，失业救济金为原工资的80％。非上述情况时，失业金相当于原工资的70％。

失业救济的领取年限为2年，但是存在很多例外情况。

领取失业救济期间可否从事临时工作？ 信息框结尾

可以，就业办公室甚至鼓励这样的职业活动。但是所得收入必须全部公开。

领取失业救济金的人有旅游度假的权力吗？ 信息框结尾

有。每失业60天，您会获得5天的带薪假期。这意味着，您必须在注册失业后等上60天，才能休第一个假期。

失业救济金会被“停发”吗？ 信息框结尾

会。如果失业者不遵守某些规定，失业保险基金可以暂停向其支付失业救济金，停发期限为1至60天。失业救济停发可能发生在下述情况：当事人由于自己的过失而失业；没有为寻找新工作付出足够的努力；拒绝被评估为“适合”的工作机会；或者对负责机构隐藏了重要信息。

如果2年后依然没有找到工作怎么办？ 信息框结尾

这种情况下，当事人要联系就业办公室，确认是否有延长失业金领取期限的可能；或者是否有领取其他形式津贴的可能。如果获保人的失业救济金即将用尽，同时经济状况窘迫，便可以注册居住地的社会救济，以求获得经济扶助。即使2年期限已过，当事人依然可以在就业办公室保持注册状态，从而在求职路上继续获得建议和支持。

失业率 瑞士的失业率明显低于欧洲其他国家：2019年底，瑞士失业率为2.5％，而欧盟成员国的平均失业率为6.3％。 在瑞士失业保险基金登记的总人数为117277人。但瑞士的失业率统计只涵盖了在地区就业安置办公室注册的个人。失业金期满或领取社会救济的(失业状态)求职者并未被计算在内。根据国际劳工局(ILO)的统计数据，瑞士的2019年失业率为3.9％。 瑞士的失业率是以“登记在册的失业者人数÷在岗员工人数x100”的公式计算而得的。

而国际劳工组织统计的失业率对应的则是：失业人数占“就业人员和失业人数总和“之百分比。 信息框结尾

瑞士资讯swissinfo.ch

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