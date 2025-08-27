《福布斯》报道：罗杰·费德勒正式成为亿万富豪

据《福布斯》报道，罗杰·费德勒成为新晋亿万富豪。 Keystone-SDA

美国商业杂志《福布斯》称，瑞士网球传奇罗杰·费德勒身家已破10亿美元(约合人民币71亿元)。

据瑞士新闻门户网站Watson.ch于8月25日援引《福布斯》的报道称，费德勒网球生涯的总奖金收入近13.1亿瑞郎(约合人民币116亿元)。各项广告代言及在昂跑品牌的入股投资推动费德勒的财富上涨，超过10亿美元。

根据《福布斯》的统计，其他现役及退役的亿万富豪级别运动员还包括篮球运动员勒布朗·詹姆斯(LeBron James)、高尔夫球手泰格·伍兹(Tiger Woods)以及足球运动员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(Cristiano Ronaldo)和利昂内尔·梅西(Lionel Messi)。

首位攒得十亿身家的顶级运动员是罗马尼亚前男子职业网球运动员伊翁·提里亚克(Ion Tiriac)。他于2007突破十亿门槛。凭借房地产投资、汽车经销商及金融服务，这位前网球选手目前净资产估值为23亿美元(约合人民币164亿元)。

