专家预测：瑞郎2026年仍将保持强势

瑞郎预计将在2026年继续走强。 Keystone-SDA

尽管美国关税措施一度对瑞士经济构成冲击，但瑞郎并未走弱。专家认为，瑞士货币在2026年仍将延续近年的强势走势。

是什么在支撑瑞郎？

专家指出，政治稳定、活期账户长期顺差、低负债水平、强大且高度创新的经济基础，以及极低的通胀率，是支撑瑞郎的主要支柱。正因如此，瑞郎数十年来一直被视为避险资产，在危机时期尤受青睐。

此外，瑞士近期与美国就关税争端达成协议，也消除了相较其他国家可能出现的重大竞争力威胁。相关风险目前看来已被化解。

什么可能削弱瑞郎？

负利率的重新引入可能会削弱瑞郎。近期，负通胀数据以及金融市场和政治环境的不确定性，一度引发了相关猜测，但很快被瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)否认。负利率会对养老金制度等领域产生显著副作用，因此央行希望尽量避免重启这一政策工具。

美元走势如何？

在美国关税措施影响下，美元明显走弱。年初时，美元兑瑞郎仍为0.9132，但到12月底已持续下跌至0.78960。

不过，圣加仑州立银行投资主管托马斯·施图基(Thomas Stucki)提醒应“警惕美元风险”。他表示：“如果美国总统唐纳德·特朗普成功控制美国联邦储备局，而杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)继任者的任命再度引发外界对美联储独立性的质疑，那么这可能进一步削弱市场对美元的信心。”施图基认为，汇率跌至75生丁并非遥不可及。

另一方面，瓦利昂银行(Valiant Bank)预计美联储明年仍将继续降息，但美元兑瑞郎大致将在79至81生丁区间波动。瑞银(UBS)则认为，没有理由预期美元会出现进一步明显走弱。

欧元能否保持稳定？

相比之下，欧元在2025年整体表现相对稳定。目前欧元兑瑞郎为0.9287，年初则为0.9395。不过，汇率波动幅度不小，在略低于92生丁至接近97生丁之间震荡。11月中旬，欧元兑瑞郎甚至跌至0.91783的历史低点。

多数专家目前预计，欧元将以横盘整理为主。瓦利昂银行指出，其中一个原因是欧洲中央银行(ECB)已在其对2026年的整体预测中，纳入了当前2%的利率水平。

尽管欧元利率高于瑞郎，但赖费森银行(Raiffeisen)仍预计，到2026年底欧元兑瑞郎汇率将小幅回落至91生丁左右。这一预测是基于欧盟经济前景低迷及市场波动性加大的判断。

因此，欧元未来走势将在很大程度上取决于德国庞大的基础设施投资计划能否有效落实，以及该计划能否与欧洲拟议的大规模军费支出一起推动经济复苏。赖费森银行认为，在这种情况下，欧元有望出现一定程度的反弹。

迈向“持续强势”的瑞郎

未来一年瑞郎很可能继续保持强势，这将对以出口为导向的瑞士经济构成长期挑战。“尤其是在结合了关税水平上升的背景下，”赫勒(Heller)警告说。不过，瑞士出口经济过去已多次证明自己具备应对强势瑞郎的能力。

对消费者而言，强势瑞郎无疑是个利好消息。无论是专程前往邻国购物的“跨境购物游客”，还是计划出行的瑞士旅客，都将因汇率因素而明显受益，具体效果则取决于他们前往的目的地。