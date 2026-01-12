克莱恩-蒙塔纳火灾：“星座”酒吧业主向遇难者致歉

1月9日，“星座”酒吧业主之一，杰茜卡·莫雷蒂( Jessica Moretti)抵达瓦莱州首府锡永(Sion)出席听证会。目前，杰茜卡·莫雷蒂尚未被羁押，其丈夫(“星座”酒吧的共同业主)已被收押候审。 Keystone / Jean-Christophe Bott

1月9日，瑞士举国哀悼克莱恩-蒙塔纳镇“星座”酒吧致命火灾中的遇难者。当天14时，瑞士全国所有教堂鸣钟，火车鸣笛，全体民众默哀一分钟。

当日，杰茜卡·莫雷蒂作为“星座”酒吧业主之一，在接受瑞士法语电视台RTS采访时表示：“我的心始终与遇难者同在。”

1月9日，杰茜卡·莫雷蒂(Jessica Moretti)与丈夫雅克·莫雷蒂(Jacques Moretti，“星座”酒吧的共同业主)因发生在2026年元旦的酒吧大火在瓦莱州首府锡永接受听证会质询。

截至目前，这场大火已夺去40人的生命，造成116人受伤。听证会后，杰茜卡·莫雷蒂表示：“这场惨绝人寰的悲剧发生在我们经营的酒吧，我为此真诚道歉。”

雅克·莫雷蒂在听证会后被羁押候审。杰茜卡·莫雷则在其日内瓦律师团队的陪同下获释。

在瑞士公共法语广播电视台RTS发布的听证会后采访片段中，杰茜卡·莫雷蒂哽咽致歉：“我要向所有遇难者和今天仍在奋力求生的伤者致以深深的歉意。”

火灾发生已经10天，目前仍有80名伤者在瑞士或国外医院接受治疗。未来几周内，伤者将从各烧伤中心转移到瓦莱和瑞士其他州的医院。

