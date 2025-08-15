刘玉玲荣膺洛迦诺电影节卓越职业成就奖

刘玉玲在洛迦诺获颁卓越职业成就奖 Keystone-SDA

第78届洛迦诺电影节(Locarno Film Festival)向美国华裔演员、导演刘玉玲(Lucy Liu)颁发了卓越职业成就奖(Career Achievement Award)。这位以《霹雳娇娃》中"天使"形象风靡全球的女星，成为此奖项的首位华人得主。

3 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Lucy Liu given career achievement award in Locarno 更多阅览 Lucy Liu given career achievement award in Locarno

Deutsch de Lucy Liu in Locarno mit dem Career Achievement Award geehrt 原版 更多阅览 Lucy Liu in Locarno mit dem Career Achievement Award geehrt

相关内容

刘玉玲身着一袭缀有羽翼状袖摆的闪亮礼服，走上大广场(Piazza Grande)舞台的台阶。“此刻环绕我们的这种能量令人震撼，”她在本周四致辞时说道，随后回顾了自己的成长经历。

刘玉玲将这项荣誉诠释为”学会爱的见证”。她讲述了移民父母对她产生的深远影响：”他们磨砺了我对边缘叙事的敏感度”，并坦言”没有特权对她而言反而成了一种人生馈赠”。

她还说，很高兴能与艾玛·汤普森(Emma Thompson)和成龙(Jackie Chan)一同在本届电影节获奖。“他们的艺术生命永远激励着我！”

她表示，在洛迦诺大广场的观众面前获得这一奖项对她意义重大：“今夜站在这方舞台，我恍若艺术生命才刚刚启程。”

全球首映

颁奖礼后，这位曾主演过《杀死比尔》(Kill Bill)的女星的新作《罗斯密德》(Rosemead)在提契诺州举行了全球首映礼。

从2000年《霹雳娇娃》(Charlie’s Angels)到2002年《芝加哥》(Chicago)，从2003-2004年《杀死比尔》系列到最近于2024年上映的《老家伙》(Old Guy)，刘玉玲用多元角色铸就银幕传奇。

刘玉玲出生于纽约，具有来自台湾的华人血统。在长达30多年的职业生涯中，她不仅活跃于电影领域，还以视觉艺术家的身份开展创作。同时，她还是联合国儿童基金会大使(UNICEF ambassador)，致力于人道主义事业。