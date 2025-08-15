刘玉玲荣膺洛迦诺电影节卓越职业成就奖

第78届洛迦诺电影节(Locarno Film Festival)向美国华裔演员、导演刘玉玲(Lucy Liu)颁发了卓越职业成就奖(Career Achievement Award)。这位以《霹雳娇娃》中"天使"形象风靡全球的女星，成为此奖项的首位华人得主。
刘玉玲身着一袭缀有羽翼状袖摆的闪亮礼服，走上大广场(Piazza Grande)舞台的台阶。“此刻环绕我们的这种能量令人震撼，”她在本周四致辞时说道，随后回顾了自己的成长经历。
刘玉玲将这项荣誉诠释为”学会爱的见证”。她讲述了移民父母对她产生的深远影响：”他们磨砺了我对边缘叙事的敏感度”，并坦言”没有特权对她而言反而成了一种人生馈赠”。
她还说，很高兴能与艾玛·汤普森(Emma Thompson)和成龙(Jackie Chan)一同在本届电影节获奖。“他们的艺术生命永远激励着我！”
她表示，在洛迦诺大广场的观众面前获得这一奖项对她意义重大：“今夜站在这方舞台，我恍若艺术生命才刚刚启程。”
全球首映
颁奖礼后，这位曾主演过《杀死比尔》(Kill Bill)的女星的新作《罗斯密德》(Rosemead)在提契诺州举行了全球首映礼。
从2000年《霹雳娇娃》(Charlie’s Angels)到2002年《芝加哥》(Chicago)，从2003-2004年《杀死比尔》系列到最近于2024年上映的《老家伙》(Old Guy)，刘玉玲用多元角色铸就银幕传奇。
刘玉玲出生于纽约，具有来自台湾的华人血统。在长达30多年的职业生涯中，她不仅活跃于电影领域，还以视觉艺术家的身份开展创作。同时，她还是联合国儿童基金会大使(UNICEF ambassador)，致力于人道主义事业。
