Lucy Liu in Locarno mit dem Career Achievement Award geehrt

Keystone-SDA

Das 78. Locarno Film Festival hat am Donnerstag die US-amerikanische Schauspielerin und Regisseurin Lucy Liu mit dem Career Achievement Award geehrt. Das Fehlen von Privilegien sei für sie als Kind von Immigranten ein Geschenk gewesen, sagte Liu auf der Piazza Grande.

2 Minuten

(Keystone-SDA) In einem königlich-glitzernden Kleid mit flügelartigen Ärmeln stieg Liu die Treppe zur Bühne auf der Piazza Grande empor. «Diese Energie um uns herum ist spektakulär», sagte sie, bevor sie auf ihre Herkunft zu sprechen kam.

Diese Auszeichnung handle davon, wie sie zu lieben gelernt habe, sagte Liu. Sie stamme von Eltern ab, die einst in ein fremdes Land eingewandert waren und sie stark beeinflusst hätten. «Sie schärften meine Wahrnehmung für Geschichten am Rand», sagte sie. Das Fehlen von Privilegien sei für sie ein Glücksfall gewesen.

Sie freue sich zudem, zusammen mit Emma Thompson und Jackie Chan an diesem Festival ausgezeichnet zu werden. «I just find them endlessly inspiring!» – «Ich finde sie unendlich inspirierend!»

Es bedeute ihr viel, diesen Award in Gegenwart des Publikums der Piazza Grande entgegenzunehmen. «Ich habe heute Nacht hier das Gefühl, dass meine Karriere eben erst begonnen hat», sagte sie.

«Rosemead» feiert Weltpremiere

Nach der Entgegennahme der Auszeichnung wurde auf der Piazza Grande der neue Film der «Kill-Bill»-Schauspielerin gezeigt. Das Werk von Eric Lin namens «Rosemead» feierte im Tessin Weltpremiere.

Als Schauspielerin hat sich Lucy Liu mit Rollen in «Charlie’s Angels» (2000), «Chicago» (2002) «Kill Bill» (2003 und 2004) oder zuletzt in «Old Guy» (2004) einen Namen gemacht.

Liu wurde in New York geboren und hat chinesische Wurzeln in Taiwan. In ihrer über 30-jährigen Karriere hat sie nicht nur für den Film gearbeitet, sondern auch als bildende Künstlerin. Zudem engagiert sie sich als Unicef-Botschafterin für humanitäre Anliegen.