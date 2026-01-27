瑞士研究：午间小睡有助提高大脑学习能力

即便是午间小憩，也能让大脑进入学习状态。 Keystone-SDA

一项最新的瑞士研究显示，午间小睡可以提升大脑的学习能力。在“内卷”加剧的今天，科学午睡或可成为提升效率、保持脑力活力的低成本健康投资。

3 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Lunchtime naps prepare brain for learning: Swiss research 更多阅览 Lunchtime naps prepare brain for learning: Swiss research

Deutsch de Bereits ein Nickerchen am Mittag macht das Gehirn lernfähig 原版 更多阅览 Bereits ein Nickerchen am Mittag macht das Gehirn lernfähig

研究指出，即使只是短暂的小睡，也足以激活神经细胞之间的连接通路，从而为接收新信息做好准备。

这项研究由日内瓦大学(University of Geneva)、日内瓦大学医院(Geneva University Hospitals)睡眠医学中心以及弗里堡大学医院(Fribourg University Hospital)联合开展，相关成果刚刚发表在科学期刊《Neuriomage》上。

研究人员解释称，在白天，神经细胞之间的连接——即突触——会因持续处理外界刺激而得到强化，这导致突触趋于“饱和”状态，从而削弱大脑的学习能力。

睡眠则能起到反向调节作用，使这种活动减弱。研究负责人克里斯托夫·尼森(Christoph Nissen)表示：“这种突触的‘重置’效应，在午间小睡之后就已经开始出现。”

维持高水平表现

在这项研究中，研究人员对20名健康的年轻成年人进行了观察。在两个不同的下午，受试者要么平均小睡约45分钟，要么保持清醒。研究团队利用脑电图(EEG)等非侵入性方法，对突触强度进行了评估。

结果显示，小睡之后，大脑中的突触活动有所降低；与此同时，形成新连接的能力却显著增强。因此，与保持相同时长的清醒相比，小睡后的大脑更有利于接收新的学习内容。

研究人员指出，这一发现可被有针对性地应用于需要高度脑力投入的职业领域，以帮助维持较高水平的工作表现。

但对于慢性睡眠障碍，与服用安眠药相比，行为疗法更为合适，因为安眠药可能会干扰睡眠过程中自然发生的恢复机制。

阅读最长 讨论最多