瑞士研究：午间小睡有助提高大脑学习能力
一项最新的瑞士研究显示，午间小睡可以提升大脑的学习能力。在“内卷”加剧的今天，科学午睡或可成为提升效率、保持脑力活力的低成本健康投资。
研究指出，即使只是短暂的小睡，也足以激活神经细胞之间的连接通路，从而为接收新信息做好准备。
这项研究由日内瓦大学(University of Geneva)、日内瓦大学医院(Geneva University Hospitals)睡眠医学中心以及弗里堡大学医院(Fribourg University Hospital)联合开展，相关成果刚刚发表在科学期刊《Neuriomage》上。
研究人员解释称，在白天，神经细胞之间的连接——即突触——会因持续处理外界刺激而得到强化，这导致突触趋于“饱和”状态，从而削弱大脑的学习能力。
睡眠则能起到反向调节作用，使这种活动减弱。研究负责人克里斯托夫·尼森(Christoph Nissen)表示：“这种突触的‘重置’效应，在午间小睡之后就已经开始出现。”
维持高水平表现
在这项研究中，研究人员对20名健康的年轻成年人进行了观察。在两个不同的下午，受试者要么平均小睡约45分钟，要么保持清醒。研究团队利用脑电图(EEG)等非侵入性方法，对突触强度进行了评估。
结果显示，小睡之后，大脑中的突触活动有所降低；与此同时，形成新连接的能力却显著增强。因此，与保持相同时长的清醒相比，小睡后的大脑更有利于接收新的学习内容。
研究人员指出，这一发现可被有针对性地应用于需要高度脑力投入的职业领域，以帮助维持较高水平的工作表现。
但对于慢性睡眠障碍，与服用安眠药相比，行为疗法更为合适，因为安眠药可能会干扰睡眠过程中自然发生的恢复机制。
