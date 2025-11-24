瑞士上班族精神极度疲乏
瑞士工会联盟Travail.Suisse公布的最新一期《工作环境晴雨表》(Working Conditions Baromete)显示，瑞士职场人精神日益透支，难以从工作中抽离。
Travail.Suisse与伯尔尼应用科技大学合作的年度调查项目，在瑞士测量、跟踪劳动者对其工作条件的评价。调查通常对瑞士16-64岁劳动者进行代表性抽样，包括健康(Health)、动机(Motivation)、安全/保障(Security)三大维度。每个维度通过问卷项转化为0-100分，100分代表理想状态。
该年度晴雨表调查由Travail.Suisse工会联盟和伯尔尼应用科技大学共同开展，瑞士全境范围内共有1422人参与了2025年的调研。
瑞士是一个职业倦怠症多发国吗？
40%的受访者经常在工作日结束时感到心力交瘁。逾四分之一的参与调查者称，需在工作以外时间随时待命，身心难以得到修复。
大约三分之一的受访者表示缺乏充分的休息时间，五分之一甚至感到无法平衡职业生涯与家庭生活。
与此同时，82.6%的受访者对自己的工作表示满意，较2024年情况略有改善。
