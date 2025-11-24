瑞士上班族精神极度疲乏

瑞士上班族情绪内耗日益严重。 Keystone-SDA

瑞士工会联盟Travail.Suisse公布的最新一期《工作环境晴雨表》(Working Conditions Baromete)显示，瑞士职场人精神日益透支，难以从工作中抽离。

2 分钟

该年度晴雨表调查由Travail.Suisse工会联盟和伯尔尼应用科技大学共同开展，瑞士全境范围内共有1422人参与了2025年的调研。

相关内容

相关内容 人口统计 瑞士是一个职业倦怠症多发国吗？ 此内容发布于 各种调查和研究显示，瑞士职场上的职业倦怠症越来越普遍。这是工作量大带来的问题吗？专家们认为这其中还存在其他原因。精疲力竭、心力交瘁，感到沮丧和窒息，这是越来越多瑞士人在职场上的感受。 更多阅览 瑞士是一个职业倦怠症多发国吗？

40%的受访者经常在工作日结束时感到心力交瘁。逾四分之一的参与调查者称，需在工作以外时间随时待命，身心难以得到修复。

大约三分之一的受访者表示缺乏充分的休息时间，五分之一甚至感到无法平衡职业生涯与家庭生活。

与此同时，82.6%的受访者对自己的工作表示满意，较2024年情况略有改善。