瑞士公共交通业界批评折扣票

公共交通：业界批评季节通票普遍降价。 Keystone-SDA

瑞士多家交通行业协会对普遍降低公共交通价格的行动持批评态度。

2 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Swiss public transport groups criticise discounted tickets 更多阅览 Swiss public transport groups criticise discounted tickets

Italiano it Trasporti pubblici: critiche a sconti generalizzati su abbonamenti 原版 更多阅览 Trasporti pubblici: critiche a sconti generalizzati su abbonamenti

他们表示，如果车票和季票销售收入下降，未来可能将缺乏维持优质公共交通服务的资金。

9月28日，苏黎世市民在投票中支持向所有人提供打折的公共交通季票，这一结果与市议会的建议相悖。

可是，要吸引更多乘客乘坐公共交通，首先需要的是优质的出行服务，瑞士公共交通协会(VöV)告诉瑞士新闻通讯社Keystone-SDA。

相关内容

相关内容 人口统计 交通 此内容发布于 不仅如此，瑞士还开发出一套看似错综复杂，却被誉为欧洲境内安全系数最高的公路网。点击这里(英)，您可以了解更多关… 更多阅览 交通

该协会还指出，瑞士各地区公共交通面临的挑战并不相同。

公共交通信息服务中心(Litra)和公交行业组织瑞士通票联盟(Alliance SwissPass)也对普遍折扣持批评态度。两家机构指出，公共交通的运营成本始终不变，即便乘客支付更少，最终承担更多费用的将是纳税人。

他们补充说，维持公共交通的密度与质量同样需要持续投资。

苏黎世“365瑞郎通票”动议 2025年9月底，苏黎世市民通过公投，以约63.13%的支持率同意推行“VBZ年票365瑞郎”方案，即第二等级(2等舱)市区公共交通年票将降价至365瑞郎。目前该年票价格为809瑞郎，降至365瑞郎意味着每年节省约444瑞郎。此票价仅适用于城市区(Zone110)。 该市市政府表示，该方案的实施尚需时间，预计至少1-2年才能制定具体实施细节，可能通过发放补贴券或市民申请退补的方式实现折扣。 在制度层面，瑞士宪法规定公共交通用户应承担“适当份额”的费用。2023年，瑞士联邦最高法院曾拒绝若干州提出的“免费公共交通”公投案，认为违背这一宪法原则。

阅读最长 讨论最多