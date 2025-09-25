The Swiss voice in the world since 1935
新闻

瑞士医疗保险费明年平均上涨4.4%

医疗保险费将平均涨价4.4%。
医疗保险费将平均涨价4.4%。 Keystone-SDA

2026年瑞士人的医疗保险费又涨价了！根据瑞士联邦公共卫生局(FOPH)最新公布的数据，瑞士公民明年的医疗保险费平均将上涨4.4%，每月的平均保费将升至393.30瑞郎(约合人民币3520元)。

此内容发布于
3 分钟
Keystone-SDA

成年人的保费每月将上涨18.50瑞郎(涨幅4.1%，约合人民币166元)，达到465.30瑞郎(约合人民币4164元)；年轻人的将上涨13.30瑞郎(涨幅4.2%，约合人民币119元)，达到326.30瑞郎(约合人民币2920元)；儿童的保费将上涨5.70瑞郎(涨幅4.9%，约合人民币51元)，达到122.50瑞郎(约合人民币1096元)。

意大利语区提契诺州的平均保费上涨7.1%，是瑞士医疗保险费涨幅最高的州。瓦莱州的涨幅为5.9%，汝拉州的为5.3%，沃州的为4.9%。伯尔尼(+3.9%)、弗里堡(+3.4%)和日内瓦(+3.0%)的情况均好于瑞士其他地区。

全国仅有楚格州的投保人可以“笑傲江湖”：该州成年人的平均保费将大幅下降14.7%。

医疗成本上升

据联邦公共卫生局介绍，医疗成本上升直接导致医疗保险费上涨。各州均规定，保费必须覆盖每名被保险人的预期成本。截至6月底，医疗费用较2024年上升了4.6%。

医疗费用上升有多方面的原因。联邦公共卫生局列举了两个-人均寿命的延长和医学的进步，后者带来了新的可能性与治疗方法，这些药物固然具有创新性，但价格也很昂贵。

此外人均医疗服务需求也有所增加。无论是门诊还是住院，服务收费都在涨价。

联邦公共卫生局承认，医疗保险费对许多人来说是一种经济负担。因此，联邦公共卫生局指出，所有相关各方必须继续努力，将不断上涨的成本控制在合理范围之内。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
4
36 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
37 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团