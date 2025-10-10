瑞士多座机场将启用申根区新出入境系统

巴塞尔-米卢斯机场与日内瓦机场将率先在瑞士引入新的申根区出入境系统。 Keystone-SDA

瑞士多座机场将于10月12日起分阶段启用新的出入境系统(EES)。该系统将实现对第三国公民的电子登记，取代目前的人工护照盖章方式。

瑞士联邦移民事务秘书处(SEM)周四(10月9日)宣布，这一新的“出入境系统”(Entry-Exit System，EES)将在整个申根区逐步投入使用。

什么是申根区出入境系统 EES(Entry-Exit System，出入境系统)是欧盟为现代化边境管理而设计的自动化系统，用于记录申根区对来自免签或持短期签证第三国公民的每次入境与出境信息，包括护照数据、生物识别信息、入境/出境时间与地点等。 该系统将取代传统护照盖章方式，并计划于2025年10月12日开始逐步启用，至2026年4月9日全面实施。 EES的主要目标包括： -自动计算申根区合法停留时间，防止旅客逾期滞留； -通过面部识别和指纹数据强化身份核验，打击身份冒用与伪造； -为签证与入境决策提供参考，便于评估旅客的过往入境记录与居留情况； -在严格受限条件下，为执法机关提供有限访问权限，以协助打击严重犯罪和恐怖活动。 EES适用于来自第三国的短期访客(在任意180天内停留不超过90天)，无论是否需签证。瑞士、欧盟及欧洲自由贸易联盟国家公民，以及持有申根成员国居留许可者均豁免。 来源：欧盟EES官方说明外部链接

在瑞士，首批实施的机场为巴塞尔和日内瓦机场，启动日期为10月12日；苏黎世机场则定于11月17日启用。卢加诺、苏黎世州迪本多夫(Dübendorf)及伯尔尼等地规模较小的机场，则将在2026年3月底前完成系统上线。

该系统将自动计算旅客在申根区的合法停留期限。联邦移民事务秘书处表示，这将使各州移民部门能够更可靠地识别已无居留权人员，签证部门也能更准确地掌握入境记录，并据此作出签证决定。

由于系统将强制采集生物识别数据(面部图像和指纹)，有关部门在境内也能更有效地识别无证人员和打击身份欺诈。执法机构在严格限制条件下，还可间接访问EES数据，以加强打击严重犯罪与恐怖主义。

该系统适用于来自免签第三国、在申根区最多停留90天的旅客。瑞士公民、欧盟与欧洲自由贸易联盟(EFTA)国家公民，以及持有任一申根成员国有效居留许可者不受影响。

在过渡阶段结束后，人工护照盖章将于2026年4月9日全面取消，由数字登记取代。联邦移民事务秘书处提醒，在此过渡期间，受EES影响的旅客应预期等待时间可能延长，因此建议预留更多通关时间。

