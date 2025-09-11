瑞士媒体：中国的傲慢带不来强大

美国皮尤研究中心(Pew Research)的调查显示，全球54%的受访者对中国持负面印象。 keystone

瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。中国在经济腾飞的同时，政治却陷入停滞，西方应重新理解中国的全球角色；瑞士自由撰稿记者讲述外国记者在中国愈发艰难的处境，街头采访中，人们也非常害怕；近期抖音海外版Tiktok大量视频宣称，爱马仕和路易威登等欧洲奢侈品牌的手袋其实是在中国生产。

我们为你总结摘要了瑞士媒体关于中国的报道文章，让你从另一个角度了解在中国发生的事件、新闻和热门话题，解读瑞士的见解与观点。

下面是主要内容摘要：

中国的傲慢带不来强大

瑞士瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)近日刊登了一篇有关中国的专栏报道，文中作者呼吁西方重新理解中国的全球角色。他指出，中国在经济腾飞的同时，政治却陷入停滞。文章写道：“中国没有在台湾、香港和南海赢得民心，而是选择了傲慢和暴力。”这不是力量的表现，而是软弱。

作者认为，中国在制度上的矛盾-经济自由与政治控制-虽仍可运作，但无法长期维持。60%的中国人出生在邓小平改革之后，他们对毛泽东时代毫无认同，也不再接受旧式政治控制。

尽管政治体制受到批评，但无可争议中国在多个领域的成就却不容忽视。在教育方面，中国学生在国际比萨教育评估中排名全球第二，仅次于新加坡，远超多数西方国家。科技方面，中国每年注册的专利数量居世界首位，工业自动化水平领先，甚至建造158公里高速公路时未使用一名人类工人。

在脱贫方面，中国在过去三十年中让超过8亿人摆脱贫困，形成了全球最大的中产阶级群体。人均GDP增长超过14倍，成为世界上最显著的经济跃升之一。

“让一个国家变得危险的不是庞大的军队，而是武器背后的精神。” Pedro Jordão，专栏作者

军事方面，中国拥有世界上规模最大的海军，年度军事预算可能高达4000亿美元，尽管仍远不及美国的全球部署能力。

瑞士新闻小报《一瞥报》(Blick)在评论中指出，中国在全球专制政权中的角色令人担忧，尤其是对俄罗斯、伊朗和朝鲜的支持加剧了西方的不信任。美国皮尤研究中心(Pew Research)的调查显示，全球54%的受访者对中国持负面印象，36%持正面看法。

文章最后呼吁中国政府应该展现与邓小平当年勇于改革的勇气，在互信基础上与西方建立创新合作桥梁。这一选择将决定未来几十年的全球格局。(NZZ外部链接/德)

外国记者在中国的处境越来越难 keystone

“10分钟后，警察来到我门前”

瑞士德语广播电视SRF日前发布题为《10分钟后，警察来到我门前》的采访文章，瑞士自由撰稿记者Fabian Kretschmer讲述了外国记者在中国愈发艰难的处境，他本人曾在中国做记者，直到2024年被迫离开。

据Kretschmer介绍，在北京或上海，几乎找不到愿意谈某些话题的受访者。街头采访中，人们也非常害怕。“我入住酒店十分钟后，国安人员就会出现在我房间门口盘问。有时，我还会被开着车的便衣警察跟踪。”

“在习近平上台之前，很容易看到公开抱怨党内腐败的人。如今，没有哪个中国人会冒这个险。” Fabian Kretschmer，前驻华自由撰稿记者

这位瑞士记者曾三次被中国外交部叫去“喝茶”。“他们不喜欢我关于习近平的一次采访。我收到了最后通牒。”Kretschmer曾试图延长在中国的合法逗留，但最终不得不放弃。

和中国本土记者不同，Kretschmer作为外国记者并没有被禁止报道某些话题，但他必须对报道内容承担后果。他最大顾虑是受访者的安全。即使是匿名采访，他有时也要割舍有些素材。因为“在中国监控下，很难百分之百地保护受访者的安全”。如今，不仅仅诸如台湾等话题会带来风险，经济或科技话题也被认为是敏感话题。

Kretschmer表示，自己在中国受到的人身限制尚不严重，但最糟糕的是“始终萦绕脑海的莫名恐惧”。(SRF外部链接/德)

专家建议提高警惕，勿轻信社交媒体上的“工厂直销”宣传。 Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

爱马仕、LV，made in china?

9月5日，瑞士德语区重要报纸《巴塞尔报》(Baz)报道：近期，抖音海外版Tiktok平台上大量视频宣称，爱马仕和路易威登等欧洲奢侈品牌的手袋其实是在中国生产，可直接从中国厂家以低价购买“正品”。这些视频以“奢侈品牌欺骗了你”、“都是中国制造”为标题，迅速在美国和法国传播，引发广泛争议。

然而，据澳大利亚媒体《对话》(The Conversation)称，这些视频展示的箱包均为仿冒品。根据官方文件，爱马仕的75个生产基地中有60个位于法国，其余分布在意大利、英国、澳大利亚、美国、葡萄牙和瑞士；路易威登也主要在法国生产，并在意大利、西班牙、葡萄牙和美国设有工厂。

“这些视频的流行也是因为它们暴露了奢侈品行业的弱点。供应链往往不透明。这种现象可能会成为品牌重新思考其商业模式的契机。” 法国高等商业学院教授、中国市场专家Oscar Sand

法国《费加罗报》(Le Figaro)早在4月就对这一现象进行了调查，指出这些视频背后往往是如DHgate等低价邮购平台，借助地缘政治不确定性和中美贸易紧张情绪，目标群体是Z一代(90后)和千禧一代(00后)消费者。

目前尚无证据表明上述品牌在中国有官方生产线。专家建议消费者提高警惕，勿轻信社交媒体上的“工厂直销”宣传。(Baz外部链接/德)

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

相关内容 工作场所 瑞士职场：坚持进修可带来更高收入 此内容发布于 瑞士联邦统计局的一项调研显示，毕业十年后，持续坚持职业培训的人月收入比未进行任何进修的人高出400-1’300瑞郎(约合人民币3’553-11’549元)。 更多阅览 瑞士职场：坚持进修可带来更高收入

相关内容 工作场所 不是瑞士生产的On昂跑鞋，你还会买单吗？ 此内容发布于 “瑞士制造”给人的印象是精准、可靠、高品质、带有奢华与传统工艺气质。瑞士的十字自然也就具有非常鲜明的品牌形象。On昂跑鞋近日因为鞋身上这个小小的十字成为舆论焦点，到底怎么回事？ 更多阅览 不是瑞士生产的On昂跑鞋，你还会买单吗？

相关内容 瑞士研究揭示啤酒泡沫的奥秘 此内容发布于 瑞士苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的科研人员经过七年研究，终于揭示了啤酒泡沫稳定性的秘密。 更多阅览 瑞士研究揭示啤酒泡沫的奥秘

相关内容 农业经济 职场恋情被曝光，雀巢解雇首席执行官 此内容发布于 瑞士食品巨头雀巢公司(Nestlé)紧急解雇了首席执行官洛朗·弗雷克斯(Laurent Freixe)，决定立即生效。此前一项调查发现，他与一名直接向其汇报工作的女性员工存在未公开的关系。 更多阅览 职场恋情被曝光，雀巢解雇首席执行官

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

