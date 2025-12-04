瑞士媒体：习近平与特朗普通话，台湾问题牵动中日关系

美国在中日关系及台湾敏感局势中起着关键作用。 keystone

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。①中日关系近期的急剧恶化，习近平寻求与特朗普沟通。②香港火灾悲剧揭示了一个社会在政治上被掏空、失去批判性媒体、公民社会被噤声后会变成的样子。③在美中科技战的阴影下，欧洲再次成为焦点。欧洲不能再当美中之间的乒乓球，必须主动施压，减少对中国的依赖。

习近平与特朗普通话，台湾问题牵动中日关系

瑞士公共服务机构-瑞士德语广播电视SRF上周报道，美国总统唐纳德·特朗普与中国国家主席习近平11月25日通了电话，他们一起讨论贸易、乌克兰以及台湾问题。尽管通话细节未公开，但背景却十分清晰：中日关系近期的急剧恶化。

导火索是日本新任首相高市早苗11月初的表态，她称若中国试图以武力控制台湾，日本可能会干预。此言引发北京强烈不满，随后中方采取反制措施，包括禁止进口日本海产品、取消航班、暂停学生交流，并警告公民避免赴日旅行。日本则回应称，将继续在距台湾仅110公里的西南岛屿部署中程导弹。

在此背景下，习近平寻求与特朗普沟通。美国在日本拥有超过5万驻军，是其主要安全伙伴，也是日本最大出口市场。特朗普在与习近平通话后，又致电高市早苗，显示美国在这一敏感局势中起着关键作用。

“这场电话外交不仅关乎台湾，更关乎日本在地区安全格局中的位置。” SRF东亚事务记者Samuel Emch

分析人士认为，中国希望迫使日本收回言论，但高市并未退让，反而可能借此强化其推动军事扩张和修宪的国内议程。

目前，美中在贸易问题上有所缓和，但台湾与日本因素使两国关系再添复杂性。观察人士警告，若局势升级，东亚安全将面临新的不确定性。(SRF外部链接/德)

国家监管机构为什么在灾难发生前无所作为？ Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

香港火灾与北京有何关系？

瑞士德语重要日报《新苏黎世报》(NZZ)于11月30日发表题为《香港火灾与北京有何关系？》的文章，指出香港重大火灾正在经历“中国式“的处理。

“香港行政长官李家超探望香港高层火灾幸存者时，风格出人意料地让人想起北京共产党领导层：这位67岁的老人神情严肃，步伐坚定地走过临时避难所，身边簇拥着数十名高级官员。李既表现出同情，又给人以掌控全局的感觉。”《新苏黎世报》这样描写道。

香港宏福苑火灾疑似源于肇事建筑公司用塑料布来覆盖竹制脚手架，并用聚苯乙烯泡沫塑料垫密封了建筑最低层。这些材料不仅高度易燃，还会释放剧毒化学物质。虽有多名建筑业人员因涉嫌过失杀人被捕。但一个关键问题却鲜受关注：安全隐患显而易见，且有数十名居民的投诉记录在案，国家监管机构为什么在灾难发生前却无所作为？

“关于这场火灾，我认为香港政府负有很大责任，但似乎没有人关注这一点。” 王志安，流亡日本的中国著名调查记者

流亡日本的中国著名调查记者王志安表示香港处理本次火灾的方式同中国大陆如出一辙：“媒体几乎保持沉默，立法会也几乎沦为橡皮图章…… 这难道不是我们在大陆屡见不鲜的悲剧模式吗？”

《新苏黎世报》分析：“这场悲剧首次揭示了一个社会在政治上被掏空、失去批判性媒体、公民社会被噤声后会变成的样子。”2020年，中国政府在香港推行《国家安全法》后，那里曾经充满活力的民主运动就此停滞不前。

文章同时写道，香港曾经的公民社会依然存在，一些早已被取缔的团体自发组织起来参与救援。李家超如今无疑承受着巨大的压力。火灾发生后不久，他就暗示将推迟原定于12月初举行的立法会选举。“李特首显然担心民众可能会诉诸他们最后拥有的表达政治抵抗的方式：在香港全境抵制这场虚假的选举。”(NZZ外部链接/德)

目前，欧洲在稀土、药品和芯片等领域仍高度依赖中国.。 keystone

欧洲在美中科技冲突中受挫，专家呼吁“必须反击”

11月28日，瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)报道：在美中科技战的阴影下，欧洲再次成为焦点。荷兰政府今年 9 月接管中国企业旗下的芯片制造商Nexperia，以防关键技术外流。此举引发中国强烈反应，随即禁止出口Nexperia芯片，导致欧洲汽车产业面临供应危机。近日，荷兰方面已放弃控制，以换取中国恢复出口。

Rhodium Group和German Marshall Fund的中国问题专家、政治分析师Noah Barkin 警告，欧洲必须从这一事件中汲取教训。他认为，欧盟其实拥有强大的筹码-庞大的单一市场。但目前，欧洲在稀土、药品和芯片等领域仍高度依赖中国，行动迟缓。这位专家强调，政府和企业必须协同，提前识别风险，避免被动应对。

“欧洲不能再当美中之间的乒乓球，必须主动施压，减少对中国的依赖。” 中国问题专家Noah Barkin

瑞士双语新闻门户网站Watson.ch外部链接在评论中指出，Nexperia事件暴露了欧洲汽车产业的脆弱性，供应链一旦受政治干预，生产线可能停摆，显示全球科技冲突已深刻影响欧洲经济。

Barkin认为，要在欧盟内部达成对华更强硬的贸易和投资措施共识并不容易，部分国家如西班牙仍寻求与北京保持密切关系。他预测，最现实的方案是由德国、法国、荷兰、波兰和意大利组成“志愿者联盟”率先行动。德国因汽车产业和军备需求受影响最大，必须发挥领导作用。

Barkin呼吁欧盟立即从“空谈”转向“实干”，并利用其市场优势作为施压手段。(NZZ外部链接/德)

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

