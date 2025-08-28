瑞士媒体：无形锁链的束缚-中国禁止公民出国旅行

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。中国越来越多的用人单位以国家安全为由，要求员工上交护照，限制其出国；中国用稀土资源作为对抗西方的筹码，其竞争优势在于对自然及其人民的绝对漠然；台湾和中国大陆在泰国北部一个小镇争夺权力和影响力。谁会赢？

“被无形的锁链束缚”：中国禁止公民出国旅行

瑞士跨地区的重要德语日报《每日导报》(Tages-Anzeiger)近日发布的、题为《“被无形的锁链束缚”：中国禁止公民出国旅行》的文章指出，中国越来越多的用人单位以国家安全为由，要求员工上交护照。

“我今天收到通知，不准出国旅行。我感觉自己被无形的锁链绑在地上。” 一位中国普通银行职员

这不仅涉及接触政府机密信息的公务员，而且教授、医院工作人员、警察和教师也被要求上交护照，出国旅行需申请批准。审批流程将审查申请人是否与“境外敌对势力”有联系。申请人还必须遵守一些列规定，比如：禁止接受外国媒体采访，部分旅行路线不得更改，护照必须在回国十日后归还。“在某些地区，出国旅行被完全禁止，或者规定每年只能出国旅行几天。”

对高级党员和官员实行严格的出行限制并非新鲜事。2003年，政府发布了一份规范出国旅行的文件。此举源于一些干部携款潜逃海外的案件。但如今，“这些出于政治动机的规定正在限制越来越多中国人的行动自由。” 《每日导报》评论道：“中国表面上以开放形象示人，实际上却在限制公民与国外的联系。”

“获取护照的障碍令人担忧，习近平政府将把中国带回很少有人能出国的时代。” 人权观察组织(Human Rights Watch)

《每日导报》写到，中国政府对外国的不信任近年来日益加剧。2023年生效的反间谍法要求任何与境外的接触都应受到怀疑。国有企业员工有时甚至被禁止与外国人会面。中国公民申请护照正也变得越来越难，有时还需要多个警察局和党委办公室的批准。(Tages Anzeiger外部链接/德)

中国内蒙古地区蕴藏着世界急需的钕、镧、钐和镨等稀土元素。 keystone

原材料作为武器：中国这样勒索世界

瑞士德语日报《每日导报》(Tages-Anzeiger)文章《原材料作为武器：中国这样勒索世界》指出，中国用稀土资源作为对抗西方的筹码。该报评论说，“中国的竞争优势在于：对自然及其人民的绝对漠然”。

中国内蒙古地区蕴藏着世界急需的稀土元素：钕、镧、钐和镨等，它们是制造智能手机、电脑、电动汽车，以及支持核电站运作必不可少的资源。在与美国的贸易冲突中，中国在全球范围内实施了镓和锗等关键金属的出口管制，引起全球库存减少，价格上涨，项目被推迟。

“从中国土地上开采的不仅仅是原材料，更是地缘政治弹药。” 《每日导报》

稀土其实并不稀有，但其开采过程复杂，其环境后果也十分严重。许多国家因环境成本而退出该领域，但中国已系统地将自己定位在全球供应链的前沿-如今，全球约85%到90%的精炼稀土来自中国。

《每日导报》记者在江西省重稀土矿区采访时了解到，近年来，当地水井和河流中检测到了高浓度的砷和氟化物，土壤也受到污染。该地区儿童频出皮疹、咳嗽和牙齿畸形症状。居民癌症发病率明显上升。但媒体不得对此报道。

文章还介绍到，在“稀土战”的背景下，西方开始努力摆脱稀土资源困境。美国正在扩建自己的矿山，法国一家稀土分离厂已经投入使用，回收利用也被视为一个有前景的选择。(Tages Anzeiger外部链接/德)

泰国美斯乐的国民党士兵及其家属一直生活在泰国北部 keystone

“这是一座中国城”：台湾和中国大陆在泰国北部一个小镇争夺权力和影响力。谁会赢？

《新苏黎世报》(NZZ)于8月中发布文章，报道了台湾和中国大陆在泰北小城美斯乐(Mae Salong)的影响力之争。“1949年毛泽东在中国夺取政权后，这里成为数千名国民党士兵的避难所……他们的后代几十年来一直忠于台湾。但现在，越来越多的人开始远离台湾，转向中国。”

“对习近平来说，所有中国人，不仅仅是中国领土内的华人，都同属一个‘大家庭’……在谈国家时，他越来越多地使用‘中华’的字眼-这涵盖了海外华人共同的历史、文化和语言。” 《新苏黎世报》

美斯乐的国民党士兵大多来自云南，这些“难民士兵”及其家属一直生活在泰国北部。几十年来，台湾一直支持美斯乐的华侨，在当地修建学校，提供资金，并提供房屋建造等技术-这座城市几乎成了台湾的一个小殖民地。

但几年前，中国开始同台湾争夺在美斯乐的影响力。意图很简单：海外华人对中华人民共和国的认同感越强，他们支持台湾独立的可能性就越小。

美斯乐市市长尚泰明在接受《新苏黎世报》采访时表示为中国的发展感到骄傲，并赞扬了中国政府多年来为美斯乐年轻人提供的奖学金。很多美斯乐的青年人在中国建立人脉，投身中泰贸易，活跃了当地经济。

“直到几年前，几乎没有人想去中国学习或工作。如今，中国的大学招生火爆。此外，越来越多的年轻人正在中国寻找工作。” Zhang Yonggan，美斯乐Meisilin民族小学校长

在教育领域，台湾和中国的竞争异常激烈：目前美斯乐地区约有120所华校，一半由台湾建造，另一半由中国出资。台湾和中国大陆都在争夺美斯林华人的青睐和声望，并希望最终获得对其政策的支持。尽管在美斯乐，那些曾经忠于台湾的华人对崛起的中国“既钦佩又夹杂着一些质疑”，但年轻人对中国的兴趣正在显著增加。(NZZ外部链接/德)

