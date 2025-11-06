瑞士媒体：瑞士高科技背后是对中国稀有金属的高度依赖

欧洲90%以上的稀土资源依赖中国进口。 keystone

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。 ①无论是在高精度工业还是医疗技术领域，瑞士企业对中国稀有金属存在高度依赖。②在韩国釜山亚太经合组织峰会期间，美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面，缓解两国紧张关系。③在马来西亚举行的东盟防长非正式会议期间，中国警告美国对待台湾问题要谨言慎行。

10 分钟

瑞士资讯swissinfo.ch中文部

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

我们为你总结摘要了瑞士媒体关于中国的报道文章，让你从另一个角度了解在中国发生的事件、新闻和热门话题，解读瑞士的见解与观点。

下面是主要内容摘要：

瑞士高科技背后是对中国稀有金属的高度依赖

瑞士第三大法语日报《自由报》(La Liberté)于10月30日发布的文章《瑞士高科技背后对中国资源的依赖-稀有金属异常激烈的争夺战》指出，瑞士企业对中国稀有金属存在高度依赖。

“北京在整个供应链中占据主导地位，如果他们决定停止供应，全球生产将立即中断。” John Plassard，日内瓦Cité Gestion银行金融分析师兼投资策略主管

稀有金属是全球经济的命脉，推动着能源转型和数字技术的发展。在瑞士，无论是在高精度工业、微技术还是医疗技术领域，数百家企业也依赖含稀有金属的组件。“问题在于：这些材料的供应几乎完全间接依赖于一个国家-中国。”

欧洲90%以上的稀土资源依赖中国进口。习近平与特朗普上周在达釜山的会晤达成协议，暂停对美国市场的出口管制一年。“瑞士将间接受益于紧张局势的缓和，因为这将稳定供应成本。但是这种缓和并未解决西方集团对中国的结构性依赖问题。” 日内瓦Cité Gestion银行金融分析师兼投资策略主管John Plassard分析道。

“瑞士政府有责任让中国明白，我们有一项自由贸易协定，应该允许我们不受限制地获得这些产品。” John Plassard，日内瓦Cité Gestion银行的金融分析师兼投资策略主管

文章指出，瑞士几乎不进口稀土，但依赖含有稀土的欧洲零部件。目前，瑞士企业越来越难买到零部件，一旦缺少某个部件，整台机器就无法交付。

瑞士联邦经济事务秘书处表示和瑞士驻中国大使馆在能力范围内为企业提供支持，“特别是通过与当局保持持续、富有成效的联系。”此外，瑞士政府正在研究与原材料生产国建立联盟，以实现供应来源多样化的可能。

文章最后提及苏黎世联邦理工学院一项或将彻底改变稀土回收行业的项目：通过从工业或矿业废料中回收这些金属，实现对尚未开发的二次资源的利用。目前全球稀土回收率低于1%。(La Liberté外部链接/法)

韩国釜山会晤是美国总统特朗普与中国国家主席习近平自2019年以来的首次面对面会谈。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

特朗普与习近平在釜山会晤：在分歧中寻求共识

10月31日瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)报道，在韩国釜山亚太经合组织(APEC)峰会期间，美国总统唐纳德·特朗普与中国国家主席习近平举行了自2019年以来的首次面对面会谈。此次会谈历时超过100分钟，旨在缓解两国近期因贸易争端而加剧的紧张关系。

尽管两国在多个议题上仍存重大分歧，但双方在芬太尼危机、大豆贸易和稀土出口等领域达成了初步共识。根据中国商务部声明，美国将部分降低对芬太尼相关产品的关税，中国则承诺减少相关化学品的出口，并恢复购买美国大豆。中国国有企业中粮集团已下单采购18万吨大豆，为今年首笔订单。

在稀土问题上，习近平宣布暂停三周前实施的出口管制，为期一年。作为交换，美国将考虑在此期间暂停对部分中国企业的贸易限制。尽管如此，双方仍未就半导体设备出口管制等结构性问题达成一致。

“中方在芬太尼、大豆和类似问题上的微小让步将在短期内满足美国的要求，但这些让步对于化解更大的结构性紧张局势毫无帮助。” 中国策纬咨询公司(Trivium China)

分析人士指出，此次会谈虽未解决根本性矛盾，但在象征层面释放出缓和信号。两国元首均强调合作的重要性，并计划互访以延续对话。不过，争议性话题如芯片出口管制、技术脱钩等仍被搁置。

瑞士新闻平台Watson外部链接评论称，尽管特朗普与习近平在公开场合互相称赞、气氛友好，但“这更像是一场外交表演，而非实质性突破”。文章指出，特朗普在会谈前突然宣布恢复核试验计划，显示出其外交策略的不可预测性，也让此次会谈的成果蒙上阴影。(NZZ外部链接/德)

台湾总统赖清德则表示反对任何形式的侵略或统一。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

中国警告美国对待台湾问题要谨言慎行

瑞士电信互联网服务提供商电子信息平台Bluewin.ch于10月31日报道，在马来西亚举行的东盟防长非正式会议期间，中国国防部长董军与美国国防部长皮特·黑格塞斯(Pete Hegseth)举行了双边会谈。董军在会中明确警告美方应在台湾问题上保持冷静，称台湾是中国领土的一部分，统一是“势不可挡的历史潮流”。

根据中方声明，董军强调中国有足够能力应对任何挑衅，并敦促美方在台湾问题上谨言慎行，中国政府坚持“和平统一”的立场，但并未排除使用武力的可能。与此同时，中国解放军几乎每天在台湾周边海空域进行军事演训，引发地区安全担忧。

“美方在台湾问题上要谨言慎行，旗帜鲜明反对‘台独’。” 中国国防部长董军

黑格塞斯在社交平台X上表示，美国不寻求冲突，但将继续捍卫自身利益，并确保在印太地区具备必要的“实力”。

台湾总统赖清德则在10月31日公开表示反对任何形式的侵略或统一。他在一场新型坦克交付仪式上强调，强化国防即是投资和平。他指出，一旦爆发冲突，美国等台湾的坚定支持者将面临巨大压力。(bluewin.ch外部链接/德)

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

相关内容

相关内容 人口统计 如果世界陷入混乱，你想住在哪里？- 瑞士 此内容发布于 哪些国家是渡过全球危机时刻的最佳避风港？一项最新排名显示，欧洲国家和小国意外成为赢家，榜单首位是瑞士。 更多阅览 如果世界陷入混乱，你想住在哪里？- 瑞士

相关内容

相关内容 瑞士白领人才缺口日渐明显 此内容发布于 瑞士高素质人才短缺现象正在加剧。70%从事医药、建筑、理疗、公证及职业规划等领域的企业表示，人员短缺是该行业面临的主要困境。 更多阅览 瑞士白领人才缺口日渐明显

相关内容

相关内容 减排 瑞士富豪造成的环境破坏最严重 此内容发布于 国际发展及救援非政府组织乐施会(Oxfam)的报告显示，瑞士最富有的1%的人口所排放的二氧化碳是最贫困人口的八倍。瑞士作为金融中心也对气候危机造成了巨大影响。 更多阅览 瑞士富豪造成的环境破坏最严重

相关内容

相关内容 瑞士政治 瑞士入室盗窃案件：法语区情况最严重 此内容发布于 随着孩子们提着南瓜灯挨家挨户讨糖吃，圣诞新年的氛围越来越浓，年底走亲访友的温暖聚会也将缓缓拉开序幕。与此同时，另一群人也在摩拳擦掌，伺机而动。 更多阅览 瑞士入室盗窃案件：法语区情况最严重

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

参与讨论

瑞士资讯swissinfo.ch用10种语言报道瑞士。参与我们的讨论，你可以对瑞士的各类新闻、事件、现象、投票等等畅所欲言。而且，你的留言会被自动翻译成其他9种语言。⁠也就是说，你可以通过我们平台，与全世界80%的读者进行对话-不分国家，不分语言，不分时间。

本周讨论话题：

相关内容 讨论 提问者： Benjamin von Wyl 您的国家能够抵御反民主势力吗？ 自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。 参与讨论 18 赞 查看讨论

通讯订阅

订阅我们的«瑞士媒体里的中国»时事通讯，了解瑞士媒体关于中国话题的新闻、观点及分析文章的总结。瑞士媒体关于中国都在报道哪些主题？这个时事通讯让你对此一目了然。

当然，你也可以挑选你喜欢或关注的话题，订阅我们的最新及最热门文章。

最后，如果你对我们的报道有任何想法或建议，请随时与我们联系。 ​

下一期《瑞士媒体关于中国的报道 》将于11月13日星期四发布。

致以来自伯尔尼的问候！

瑞士资讯中文部