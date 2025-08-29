瑞士媒體：無形鎖鏈的束縛-中國禁止公民出國旅行

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表有關中國的報導。中國越來越多的雇主以國家安全為由，要求員工上交護照，限制其出國；中國用稀土資源作為對抗西方的籌碼，其競爭優勢在於對自然及其人民的絕對漠然；台灣和中國大陸在泰國北部一個小鎮爭奪權力和影響力。誰會贏？

「被無形的鎖鏈束縛」：中國禁止公民出國旅行

瑞士跨地區的重要德語日報《每日導報》(Tages-Anzeiger)近日發布的、題為《「被無形的鎖鏈束縛」：中國禁止公民出國旅行》的文章指出，中國越來越多的雇主以國家安全為由，要求員工上交護照。

“我今天收到通知，不准出國旅行。我感覺自己被無形的鎖鏈綁在地上。” 一位中國普通銀行職員

這不僅涉及接觸政府機密資訊的公務員，教授、醫院工作人員、警察和教師也被要求上交護照，出國旅行需申請批准。審批流程將審查申請人是否與「境外敵對勢力」有聯繫。申請人也必須遵守一些欄位規定，例如：禁止接受外國媒體採訪，部分旅行路線不得更改，護照必須在回國十日後歸還。「在某些地區，出國旅行被完全禁止，或者規定每年只能出國旅行幾天。」

對高級黨員和官員實行嚴格的出行限制並非新鮮事。2003年，政府發布了一份規範出國旅行的文件。此舉源自於一些幹部攜款潛逃海外的案件。但如今，「這些出於政治動機的規定正在限制越來越多中國人的行動自由。」《每日導報》評論道：「中國表面上以開放形象示人，實際上卻在限制公民與國外的聯繫。」

“獲取護照的障礙令人擔憂，習近平政府將把中國帶回很少有人能出國的時代。” 人權觀察組織(Human Rights Watch)

《每日導報》寫到，中國政府對外國的不信任近年來日益加劇。 2023年生效的反間諜法要求任何與境外的接觸都應受到懷疑。國營企業員工有時甚至被禁止與外國人會面。中國公民申請護照正也變得越來越難，有時還需要多個警察局和黨部辦公室的批准。 ( Tages Anzeiger外部链接/德)

中國內蒙古地區蘊藏世界急需的釹、鑭、釤和鐠等稀土元素。 keystone

原料作為武器：中國這樣勒索世界

瑞士德語日報《每日導報》(Tages-Anzeiger)文章《原料作為武器：中國這樣勒索世界》指出，中國以稀土資源作為對抗西方的籌碼。該報評論說，「中國的競爭優勢在於：對自然及其人民的絕對漠然」。

中國內蒙古地區蘊藏著世界急需的稀土元素：釹、鑭、釤和鐠等，它們是製造智慧型手機、電腦、電動車，以及支援核電廠運作不可或缺的資源。在與美國的貿易衝突中，中國在全球範圍內實施了鎵和鍺等關鍵金屬的出口管制，引起全球庫存減少，價格上漲，項目被推遲。

“從中國土地上開採的不僅僅是原材料，更是地緣政治彈藥。” 《每日導報》

稀土其實不稀有，但其開採過程複雜，其環境後果也十分嚴重。許多國家因環境成本而退出該領域，但中國已有系統地將自己定位在全球供應鏈的前沿-如今，全球約85%到90%的精煉稀土來自中國。

《每日導報》記者在江西省重稀土礦區採訪時了解到，近年來，當地水井和河流中檢測到了高濃度的砷和氟化物，土壤也受到污染。該地區兒童頻出皮疹、咳嗽和牙齒畸形症狀。居民癌症發生率明顯上升。但媒體不得對此報道。

文章也介紹到，在「稀土戰」的背景下，西方開始努力擺脫稀土資源困境。美國正在擴建自己的礦山，法國一家稀土分離廠已經投入使用，回收也被視為一個有前景的選擇。 ( Tages Anzeiger外部链接/德)

泰國美斯樂的國民黨士兵及其家屬一直生活在泰國北部 keystone

「這是一座中國城」：台灣和中國大陸在泰國北部一個小鎮爭奪權力和影響力。誰會贏？

《新蘇黎世報》(NZZ)於8月中發布文章，報導了台灣和中國大陸在泰北小城美斯樂(Mae Salong)的影響力之爭。「1949年毛澤東在中國奪取政權後，這裡成為數千名國民黨士兵的避難所……他們的後代幾十年來一直忠於台灣。但現在，越來越多的人開始遠離台灣，轉向中國。」

“對習近平來說，所有中國人，不僅僅是中國領土內的華人，都同屬一個『大家庭』…在談國家時，他越來越多地使用『中華』的字眼-這涵蓋了海外華人共同的歷史、文化和語言。” 《新蘇黎世報》

美斯樂的國民黨士兵大多來自雲南，這些「難民士兵」及其家屬一直生活在泰國北部。幾十年來，台灣一直支持美斯樂的華僑，在當地修建學校，提供資金，並提供房屋建造等技術-這座城市幾乎成了台灣的一個小殖民地。

但幾年前，中國開始與台灣爭奪在美斯樂的影響力。意圖很簡單：海外華人對中華人民共和國的認同感越強，他們支持台灣獨立的可能性就越小。

美斯樂市長尚泰明在接受《新蘇黎世報》採訪時表示為中國的發展感到驕傲，並讚揚了中國政府多年來為美斯樂年輕人提供的獎學金。許多美斯樂的青年在中國建立人脈，投身中泰貿易，活躍了當地經濟。

“直到幾年前，幾乎沒有人想去中國學習或工作。如今，中國的大學招生火爆。此外，越來越多的年輕人正在中國尋找工作。” Zhang Yonggan，美斯樂Meisilin民族小學校長

在教育領域，台灣和中國的競爭異常激烈：目前美斯樂地區約有120所華校，一半由台灣建造，另一半由中國出資。台灣和中國大陸都在爭奪美斯林華人的青睞和聲望，並希望最終能獲得對其政策的支持。儘管在美斯樂，那些曾經忠於台灣的華人對崛起的中國「既欽佩又夾雜著一些質疑」，但年輕人對中國的興趣正在顯著增加。 ( NZZ外部链接/德)

