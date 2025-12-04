瑞士媒體：習近平與川普通話，台灣問題牽動中日關係

美國在中日關係及台灣敏感局勢中扮演關鍵角色。 Keystone

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表的有關中國的報導。①中日關係近期的急劇惡化，習近平尋求與川普溝通。②香港火災悲劇揭示了一個社會在政治上被掏空、失去批判性媒體、公民社會被噤聲後會變成的樣子。③在美中科技戰的陰影下，歐洲再次成為焦點。歐洲不能再當美中之間的乒乓球，必須主動施壓，減少對中國的依賴。



我們為你總結摘要了瑞士媒體關於中國的報導文章，讓你從另一個角度了解在中國發生的事件、新聞和熱門話題，解讀瑞士的見解與觀點。

下面是主要內容摘要：

習近平與川普通話，台灣問題牽動中日關係

瑞士公共服務機構-瑞士德語廣播電視SRF上週報道，美國總統唐納德·川普與中國國家主席習近平11月25日通了電話，他們一起討論貿易、烏克蘭以及台灣問題。儘管通話細節未公開，但背景卻十分清晰：中日關係近期的急劇惡化。

導火線是日本新任首相高市早苗11月初的表態，她稱若中國試圖以武力控制台灣，日本可能會干預。此言引發北京強烈不滿，隨後中方採取反制措施，包括禁止進口日本海鮮、取消航班、暫停學生交流，並警告公民避免赴日旅行。日本則回應稱，將繼續在距台灣僅110公里的西南島嶼部署中程飛彈。

在此背景下，習近平尋求與川普溝通。美國在日本擁有超過5萬駐軍，是其主要安全夥伴，也是日本最大出口市場。川普在與習近平通話後，又致電高市早苗，顯示美國在這場敏感局勢中扮演關鍵角色。

「這場電話外交不僅關乎台灣，更關乎日本在區域安全格局中的位置。」 SRF東亞事務記者Samuel Emch

分析家認為，中國希望迫使日本收回言論，但高市並未退讓，反而可能藉此強化其推動軍事擴張和修憲的國內議程。

目前，美中在貿易問題上有所緩和，但台灣與日本因素使兩國關係再添複雜性。觀察家警告，若局勢升級，東亞安全將面臨新的不確定性。( SRF外部链接/德)

國家監管機構為什麼在災難發生前就無所作為？ Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

香港火災與北京有何關係？

瑞士德語重要日報《新蘇黎世報》(NZZ)於11月30日發表題為《香港火災與北京有何關係？》的文章，指出香港重大火災正在經歷「中國式」的處理。

「香港行政長官李家超探望香港高層火災倖存者時，風格出人意料地讓人想起北京共產黨領導層：這位67歲的老人神情嚴肅，步伐堅定地走過臨時避難所，身邊簇擁著數十名高級官員。李既表現出同情，又給人以掌控全局的感覺。」《新蘇黎世報》這樣描寫道。

香港宏福苑火災疑似源自肇事建築公司用塑膠布來覆蓋竹製鷹架，並用聚苯乙烯泡沫塑膠墊密封了建築最低層。這些材料不僅高度易燃，還會釋放劇毒化學物質。雖有多名建築業人員因涉嫌過失殺人被捕。但一個關鍵問題卻鮮受關注：安全隱患顯而易見，且有數十名居民的投訴記錄在案，國家監管機構為何在災難發生前卻無所作為？

「關於這場火災，我認為香港政府負有很大責任，但似乎沒有人關注這一點。」 王志安，流亡日本的中國著名調查記者

流亡日本的中國著名調查記者王志安表示香港處理本次火災的方式同中國大陸如出一轍：「媒體幾乎保持沉默，立法會也幾乎淪為橡皮圖章…… 這難道不是我們在大陸屢見不鮮的悲劇模式嗎？」

《新蘇黎世報》分析：「這場悲劇首次揭示了一個社會在政治上被掏空、失去批判性媒體、公民社會被噤聲後會變成的樣子。」2020年，中國政府在香港推行《國家安全法》後，那裡曾經充滿活力的民主運動就此停滯不前。

文章同時寫道，香港曾經的公民社會依然存在，一些早已被取締的團體自發性地組織起來參與救援。李家超如今無疑承受著巨大的壓力。火災發生後不久，他暗示將延後原定於12月初舉行的立法會選舉。「李特首顯然擔心民眾可能會訴諸他們最後擁有的表達政治抵抗的方式：在香港全境抵制這場虛假的選舉。」( NZZ外部链接/德)

目前，歐洲在稀土、藥品和晶片等領域仍高度依賴中國。 Keystone

歐洲在美中科技衝突中受挫，專家呼籲「必須反擊」

11月28日，瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)報道：在美中科技戰的陰影下，歐洲再次成為焦點。荷蘭政府今年9 月接管中國企業旗下的晶片製造商Nexperia，以防關鍵技術外流。此舉引發中國強烈反應，隨即禁止出口Nexperia晶片，導致歐洲汽車產業面臨供應危機。近日，荷蘭方面已放棄控制，以換取中國恢復出口。

Rhodium Group和German Marshall Fund的中國問題專家、政治分析師Noah Barkin 警告，歐洲必須從這一事件中學習。他認為，歐盟其實擁有強大的籌碼-龐大的單一市場。但目前，歐洲在稀土、藥品和晶片等領域仍高度依賴中國，行動遲緩。這位專家強調，政府和企業必須協同，事先辨識風險，避免被動應對。

「歐洲不能再當美中之間的乒乓球，必須主動施壓，減少對中國的依賴。」 中國問題專家Noah Barkin

瑞士雙語新聞入口網站Watson.ch外部链接在評論中指出，Nexperia事件揭露了歐洲汽車產業的脆弱性，供應鏈一旦受政治干預，生產線可能停擺，顯示全球科技衝突深刻影響歐洲經濟。

Barkin認為，要在歐盟內部達成對華更強硬的貿易和投資措施共識並不容易，部分國家如西班牙仍尋求與北京保持密切關係。他預測，最現實的方案是由德國、法國、荷蘭、波蘭和義大利組成「志工聯盟」率先行動。德國因汽車產業和軍備需求受影響最大，必須扮演領導角色。 Barkin呼籲歐盟立即從「空談」轉向「實幹」，並利用其市場優勢作為施壓手段。 ( NZZ外部链接/德)

以下均为简体内容：

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

"中国法案"：瑞士议会就外国投资管控达成共识
近日，瑞士联邦议会两院就规范外国投资者(尤其是中国投资者)在瑞投资的立法文本达成共识。

瑞士富豪300强：韦特海默家族仍是瑞士最富有的家族
瑞士最富有人士榜单的榜首，依旧由奢侈品牌香奈儿(Chanel)的拥有者韦特海默(Wertheimer)家族占据。

瑞士将制定全国性扶贫战略
瑞士仍未达到其减贫目标。根据瑞士首个全国贫困监测调查，2023年有8.1%的人口生活在最低生计线以下。

瑞士人担心年老后难以维持生计
瑞士的在职劳动者对自己的退休前景愈发悲观。医疗保费、生活成本上涨正压垮在职人群，而投资知识不足、工资增长乏力也在扩大他们的差距。一份全国性大型研究揭示，在职者对退休生活的信心在崩塌。

