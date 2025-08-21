瑞士“有200%的信心”主办俄乌和平峰会

8月19日，在伯尔尼，伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis，右)与安东尼奥·塔亚尼(Antonio Tajani)。 Keystone-SDA

瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)表示，瑞士“完全有能力”主办俄罗斯与乌克兰之间的峰会，并强调瑞士在这一领域的专业经验。

相关内容

卡西斯在伯尔尼与意大利外长安东尼奥·塔亚尼(Antonio Tajani)共同亮相时说道：“我对这次峰会的筹办有200%的信心，我们谈论这一议题已经很久了。”卡西斯还解释说，他已多次提醒俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫，瑞士随时愿意主办和谈。

卡西斯同时感谢法国总统埃马纽埃尔·马克龙(Emmanuel Macron)和意大利总理焦尔佳·梅洛尼(Giorgia Meloni)对瑞士的信任。他表示，如果普京前来参加和平会谈，瑞士将给予其豁免权。

塔亚尼则强调，罗马方面仍愿意承办峰会，但意大利“支持”日内瓦。

近期各国为俄乌停火与和平所做的努力 2024年6月15-16日，瑞士布尔根施托克(Bürgenstock)举办“乌克兰和平峰会”，92国代表参与(俄罗斯与中国未参会)，会后发布《和平框架联合公报》，聚焦核安全、粮食与人道议题，推动基础信任建立 2025年2月12日，美国总统特朗普与普京通话，宣布“立即启动和平谈判”，并于2月18日在沙特举行美俄闭门会谈，无乌克兰参与，引发对透明度与公正性的担忧 2025年3月2日，伦敦“Securing Our Future”峰会，由英国主持，汇聚欧盟、北约的16国领导人，着力打造“意愿联盟”支撑乌克兰安全，准备推进和平谈判但尚未落实停火协议 2025年8月，阿拉斯加峰会与华盛顿会谈(特朗普-普京-泽连斯基/欧洲多国领导人)，双方立场对立：俄罗斯坚持领土要求，乌克兰拒绝割让，停火协议仍未达成。泽连斯基指责俄罗斯拒绝停火“使局势复杂化”