瑞士富豪300强：韦特海默家族仍是瑞士最富有的家族
瑞士最富有人士榜单的榜首，依旧由奢侈品牌香奈儿(Chanel)的拥有者韦特海默(Wertheimer)家族占据。
在周四(11月27日)由《资产》(Bilan)杂志公布的瑞士300大富豪榜中，香奈儿时装与香水品牌的共同所有人热拉尔·韦特海默(Gérard Wertheimer)及其兄阿兰·韦特海默(Alain Wertheimer)再度位列第一，财富估值高达330-340亿瑞郎(约合人民币2898-2986亿元)。
榜单顶端的财富“经历了跌宕起伏的一年”，有人财富缩水，也有人大幅增长。隶属TX集团Tamedia的这本杂志写道：“在这场角逐中，韦特海默家族的头名位置如今也面临挑战。”
位列第二的是掌控巴塞尔制药巨头罗氏(Roche)的霍夫曼(Hoffmann)家族，其财富从300亿瑞郎升至310亿瑞郎(约合人民币2722亿元)。
首次登上前三的是意大利企业家安德烈亚·皮尼亚塔罗(Andrea Pignataro)。他在25年前创立了总部位于伦敦的金融软件公司Ion Group，如今财富估计达270-280亿瑞郎(约合人民币2371-2459亿元)。
瑞士富豪榜与中国或美国的“亿万富豪排行榜”最大不同在于，它不仅关注个人，也将整个家族财富计算在内，并以瑞士税务透明度高、统计严谨著称。《资产》杂志每年发布的“瑞士300大富豪榜”外部链接，已成为观察瑞士经济结构、产业集中度以及跨国企业实权分布的重要窗口。
