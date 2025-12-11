瑞士小镇批准SpaceX地面天线安装项目

洛伊克镇批准了SpaceX的地面天线安装计划。 Keystone-SDA

瑞士瓦莱州洛伊克小镇力排众议，通过了伊隆·马斯克(Elon Musk)旗下的太空技术探索公司SpaceX申请在该镇安装40个地面天线的计划。

今年5月，SpaceX提出申请，计划在洛伊克镇安装约40个地面天线，作为Starlink卫星网络在瑞士的“入网点”。这些天线预计将连接低轨卫星，成为Starlink系统与地面互联网基础设施之间的桥梁，将卫星网络覆盖扩展到瑞士及周边地区。对于瑞士这样地形复杂、山地与偏远乡村较多的国家，这种补充尤其具有意义。

据瑞士法语区公共广播电台RTS报道，持反对意见的居民委员会已经宣布将就该决定向州政府提出上诉。

委员会联合主席Hanna Schnyder-Etienne及Roman Kuonen在12月8日发布的相关声明中表示：“委员会及其他25个相关方于11月28日收到市政府来信，声明我们提出的反对意见已被驳回。”

居民委员会反对该项目的最终落地。随着搭建许可证的生效，委员会宣布将向州政府提出上诉，并表示：“上诉材料已在准备阶段。”

质疑的声音

反对者提出了众多顾虑，包括环境影响(高额耗电、光污染)、健康风险(电磁辐射)及数据主权问题(全部由私人企业掌控)。

Starlink卫星网络项目于数年前启动，由多个低地球轨道卫星组成，主要为偏远地区或缺乏通信基础设施的地区提供网络连接。

SpaceX宣称拥有6’750余个轨道卫星，覆盖用户超过500万人。该公司计划在瓦莱州的洛伊克巴德地区搭建地面站。

这40个低地球轨道(Low Earth Orbit，LEO)圆顶天线高约2.5米，将构成SpaceX开发的Starlink卫星网络未来地面站的一部分，且是欧洲最大规模的此类设施之一。

临时特许权获批

今年初夏，伊隆·马斯克的公司向瑞士联邦通信办公室(Federal Office of Communications)申请了无线电许可证(radio licence)。

联邦通信办公室应瑞士新闻社Keystone-ATS的要求回应称：“10月9日，瑞士联邦通信办公室向Starlink卫星网络计划颁发了无线电通信测试许可证(radiocommunications test licence)，授权其在测试和开发阶段使用特定频段。由于相关的国际标准尚未完善，该许可证的目的是支持在真实环境下对新型无线电通信设备、技术或系统进行测试。”

联邦通信办公室补充解释道：“一般许可(regular licence)仅适用于连接卫星网络所用频段已在瑞士及欧洲有明确的法律基础。但洛伊克地面站建设显然不符合上述条件。”

