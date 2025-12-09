Una localidad suiza aprueba el proyecto de antena de SpaceX

La localidad suiza de Leuk ha hecho caso omiso de la oposición a la instalación de 40 antenas parabólicas de la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk.

El comité ciudadano cuya queja fue rechazada anunció su intención de recurrir ante el gobierno cantonal, según la radiotelevisión pública suiza RTS.

«Nuestra asociación y otras 25 partes interesadas recibimos una carta del consejo local el 28 de noviembre informando de que las objeciones habían sido rechazadas», explicaron los copresidentes Hanna Schnyder-Etienne y Roman Kuonen en un comunicado publicado el lunes.

Con el permiso de construcción ya en vigor, el colectivo ciudadano, crítico con la materialización del proyecto, adelantó que presentará un recurso ante el gobierno cantonal. «El recurso está en preparación», añadieron.

Motivos diversos

Quienes se oponen alegan motivos medioambientales —desde el elevado consumo eléctrico hasta la contaminación lumínica—, así como riesgos para la salud por la radiación electromagnética y dudas sobre la soberanía de los datos, al quedar el control en manos de una empresa privada.

Starlink, que fue inaugurada hace varios años, es una red de satélites en órbita terrestre baja que ofrece conexión a Internet en zonas remotas o sin infraestructura de comunicación.

SpaceX afirma tener más de 6.750 satélites en órbita y más de cinco millones de usuarios. La empresa busca ahora instalarse en el cantón del Valais, concretamente en Leukerbad.

Las 40 antenas en cúpula de órbita baja (LEO), de unos 2,5 metros de altura, formarán parte de una futura estación terrestre de la red Starlink desarrollada por SpaceX. Sería uno de los mayores recintos de este tipo en Europa.

Concesión provisional

La empresa de Elon Musk solicitó una licencia de radio al Oficina Federal de Comunicaciones (OFCOM, por sus siglas en inglés) a comienzos del verano.

«El 9 de octubre, OFCOM concedió a Starlink una licencia de pruebas en radiocomunicaciones que autoriza el uso del espectro de frecuencias con fines de ensayo y desarrollo», indicó la Oficina en respuesta a una consulta de la agencia Keystone-ATS. «El objetivo de esta licencia es probar en condiciones reales nuevos equipos, tecnologías o sistemas de radiocomunicación que aún no han sido completamente estandarizados a escala internacional».

«Solo podrá concederse una licencia ordinaria cuando se definan en Suiza y Europa las bases jurídicas para las frecuencias utilizadas en las conexiones de enlace con constelaciones de satélites. Este no es todavía el caso de la instalación de Leukerbad», concluyó OFCOM.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

