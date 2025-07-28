瑞士研究发现，常见物种对食物网稳定至关重要

常见物种对食物网稳定的重要性不容忽视。 Keystone-SDA

一项瑞士研究表明，常见动植物物种的流失可能导致食物网变得不稳定，进而对整个生态系统造成严重后果。

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由瑞士联邦森林、雪与景观研究所(WSL)和苏黎世联邦理工学院(ETHZ)主导的一支国际团队，首次模拟了多种灭绝情景对瑞士地区食物网的影响。

为此，研究人员构建了一个复杂的网络，涵盖大约7800种植物、脊椎动物和无脊椎动物之间的28万多个捕食与摄食关系，并模拟了不同栖息地中物种的流失情况。

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这项研究已在《通讯·生物学》(Communications Biology)期刊上发表。研究结果显示，一旦湿地或农田等关键栖息地中的常见物种消失，地区性食物网将迅速崩溃。这意味着诸如授粉等生态系统服务将不再得到保障。

根据7月17发布的新闻稿，如果湿地物种受到影响，其影响尤为深远。虽然湿地物种仅占瑞士所有已知物种的30%左右，却占据全国食物网中近70%的连接关系。

多米诺效应

该研究的第一作者、来自联邦森林、雪与景观研究所的梅林·雷吉·查科(Merin Reji Chacko)指出，湿地物种在多种栖息地中尤为常见，因此对不同地区生态系统的运作起到重要作用。以蜻蜓为例，其幼虫生活在水中，成虫则生活在陆地上。

研究还表明，影响地区食物网稳定性的并非稀有物种，而是那些常见物种。一旦这些常见物种被人为移除，依赖它们的其他物种也会受到严重影响。这些常见物种在食物网中的作用至关重要，因为它们与其他生物之间连接众多，而且往往分布在不同的栖息环境之中。