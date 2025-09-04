瑞士研究揭示啤酒泡沫的奥秘

瑞士苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的科研人员经过七年研究，终于揭示了啤酒泡沫稳定性的秘密。
此内容发布于
此次的研究成果已发表在《流体物理学》(Physics of Fluids)期刊上。
在该研究中，由扬·费尔曼(Jan Vermant)领导的团队发现，比利时的三次发酵啤酒泡沫最为稳定，而桶底发酵的拉格啤酒的泡沫则消散迅速。
此前，人们普遍认为决定泡沫稳定性的是大麦麦芽中的蛋白质，因为它能增强啤酒的粘度和表面张力。但研究显示，这一规律仅适用于拉格啤酒，在这类啤酒中，蛋白质含量越高，泡沫就越稳定。
而在多次发酵的啤酒中，稳定泡沫另有其因：所谓的“马兰戈尼效应”(Marangoni effect)起着关键作用。该效应指的是由于表面张力差异而产生的液体流动，有助于增强气泡的结构。
其中起到关键作用的是LTP1蛋白，它在不同发酵阶段会改变结构，形成膜状或碎片状物质，从而进一步稳定泡沫。该研究是在与全球最大酿酒公司之一合作的背景下完成的，旨在提升该公司的产品质量。“我们现在已精准掌握这一机制，能够为整个行业提供技术支持，”费尔曼表示。
当两相界面存在表面张力梯度时，便会发生马兰戈尼效应。这种现象多发生于气液界面，当溶质浓度、表面活性剂浓度以及沿界面的温度发生变化时，表面张力通常也会随着改变。
在某些共晶或多组分液体中，通过改变表面的溶质浓度或添加表面活性剂，可以改变与界面相切的表面张力梯度的方向，有的流体还可能产生相当强烈的对流运动。这会在表面产生剪切应力，类似于风产生的作用力。
当表面张力的变化由浓度驱动时，马兰戈尼效应也常常被称为溶质毛细效应；而当表面张力随温度发生变化时，常常被称为热毛细效应。这两种毛细效应可能会同时发生。
例如葡萄酒“挂杯”的现象，就属于马兰戈尼效应。
来源：多物理场仿真百科外部链接
相关内容
农业经济
职场恋情被曝光，雀巢解雇首席执行官
此内容发布于
瑞士食品巨头雀巢公司(Nestlé)紧急解雇了首席执行官洛朗·弗雷克斯(Laurent Freixe)，决定立即生效。此前一项调查发现，他与一名直接向其汇报工作的女性员工存在未公开的关系。
更多阅览 职场恋情被曝光，雀巢解雇首席执行官
相关内容
冰川和永久冻土
瑞士阿莱奇冰川“将在2100年前消失”
此内容发布于
据意大利环保组织Legambiente称，如果不采取任何措施，瑞士的阿莱奇冰川(Aletsch glacier)很可能将在2100年前消失。该组织致力于监测意大利及海外冰川的健康状况。
更多阅览 瑞士阿莱奇冰川“将在2100年前消失”
相关内容
涉嫌贩运中国籍性工作者，瑞士五人遭起诉
此内容发布于
瑞士针对一桩涉及中国性工作者的人口贩运案件进行了三年的调查，现已对五名嫌疑人提起公诉。
更多阅览 涉嫌贩运中国籍性工作者，瑞士五人遭起诉
相关内容
婚姻与育儿使瑞士性别薪资差距加剧
此内容发布于
瑞士政府最新报告指出，已婚并都育有子女的男女之间的薪资差距，远大于单身男女之间的薪资差距。
更多阅览 婚姻与育儿使瑞士性别薪资差距加剧
相关内容
2024年瑞士最受欢迎的婴儿名：Emma和Noah
此内容发布于
在瑞士，2024年新生男婴中最受欢迎的名字是Noah(诺亚)，女婴中最受欢迎的则是Emma(艾玛)。
更多阅览 2024年瑞士最受欢迎的婴儿名：Emma和Noah
相关内容
来瑞移民人数下降，服务业仍为主力吸纳
此内容发布于
移居瑞士的人数已出现下降。2025年上半年，净移民令瑞士的外国人口净增34’171人。联邦政府指出，这一数字比2024年同期减少了6792人。
更多阅览 来瑞移民人数下降，服务业仍为主力吸纳
相关内容
患者安全
瑞士药监局警告：警惕危险的减肥产品
此内容发布于
瑞士药品监督管理局(Swissmedic)近日发布警告，称部分减肥产品为假冒、误导性或未经授权产品，可能含有未申报的有害物质，质量低劣或剂量不当，对健康构成威胁。
更多阅览 瑞士药监局警告：警惕危险的减肥产品
相关内容
工作场所
瑞士研究：周日工作有害健康，女性影响尤甚
此内容发布于
瑞士团体“守护星期天联盟”(Alliance for Sunday)呼吁，不应为了短期经济利益牺牲星期天。他们引用伯尔尼大学的一项研究指出，周日工作有损人们的福祉，女性受影响尤为显著。
更多阅览 瑞士研究：周日工作有害健康，女性影响尤甚
相关内容
第13个月养老遗属保险”改革：瑞士养老金预计出现赤字
此内容发布于
瑞士选民去年投票通过了为退休人员提供额外年度养老金(第一支柱)的方案。“第13个月养老遗属保险”发放在即，瑞士联邦委员会也需要做好应对准备。
更多阅览 第13个月养老遗属保险”改革：瑞士养老金预计出现赤字
相关内容
《福布斯》报道：罗杰·费德勒正式成为亿万富豪
此内容发布于
美国商业杂志《福布斯》称，瑞士网球传奇罗杰·费德勒身家已破10亿美元(约合人民币71亿元)。
更多阅览 《福布斯》报道：罗杰·费德勒正式成为亿万富豪
阅读更多
相关内容
依靠人工智能，开发新款啤酒
此内容发布于
如果您喜欢啤酒，那一定由尝尝“Deeper”这个新款啤酒。这款印度淡色艾尔风格啤酒由卢塞恩出品，它的特别之处，就在于其配方的创制借助了人工智能，在瑞士这还是首款此类啤酒。
更多阅览 依靠人工智能，开发新款啤酒
相关内容
人与酒的醉人情史
此内容发布于
酒这种饮料既能令人愉悦，也会让人上瘾，还曾被当作卫生饮品来替代水，甚至被视作清除肠道蠕虫的良药，自古以来，酒就与人类相伴。让我们从文化史角度来对这种日常有毒物质做一次浅显的了解。
更多阅览 人与酒的醉人情史
相关内容
瑞士消费品牌追逐中国梦
此内容发布于
2023年，中国走出新冠疫情危机，重新打开国门做生意。尽管消费者在开支上保持谨慎，市场情绪依然低迷，但两家瑞士公司并没有就此退却，而是下决心要在这个世界第二大经济体中追求增长。
更多阅览 瑞士消费品牌追逐中国梦
相关内容
瑞士小企业被批回避创新
此内容发布于
瑞士称得上创新之国，常年在全球评比中名列前茅。但研究显示，小企业把创新留给大企业去完成，尤其是在制药与信息技术领域。那么实际情况是怎样的呢？
更多阅览 瑞士小企业被批回避创新
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。